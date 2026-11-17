Ein prominenter Großaktionär zieht sich teilweise zurück: Nvidia hat seine Beteiligung an Intel im dritten Quartal um ein Viertel abgebaut. Laut der am Dienstag bekannt gewordenen Pflichtmitteilung zu den Wertpapierbeständen hielt der Chipkonzern Ende September noch 161,1 Millionen Intel-Aktien, nach 214,8 Millionen Ende Juni. Die Intel-Aktie (Nasdaq: INTC, ISIN US4581401001) verlor im vorbörslichen US-Handel am Dienstag mehr als 3 Prozent.
Intel-Aktie: Nvidia trennt sich von einem Viertel seiner Intel-Aktien – SpaceX wird zur größten Beteiligung
Nvidia hat seinen Intel-Anteil im dritten Quartal um 25 Prozent auf 161,1 Millionen Aktien verringert. Das zeigt eine Pflichtmitteilung zu den Beteiligungen per Ende September. Die SpaceX-Position wurde dagegen aufgestockt. Die Intel-Aktie gab vorbörslich nach.
INTCINTC
Die Zahlen aus der Mitteilung
Wie stark hat Nvidia bei Intel reduziert?
Nvidia meldet seine Aktienbeteiligungen wie andere große Investoren quartalsweise. Für das dritte Quartal weist der Konzern einen Rückgang der Intel-Position von 214,8 auf 161,1 Millionen Aktien aus, ein Minus von 25 Prozent. Der verbleibende Anteil war laut Investing.com zum Quartalsende rund 19,4 Milliarden US-Dollar wert. Wann genau innerhalb des Quartals verkauft wurde und zu welchen Kursen, geht aus der Mitteilung nicht hervor; sie bildet nur den Stand zum 30. September ab.
Zur Einordnung: Nvidia war im September 2025 mit 5 Milliarden US-Dollar bei Intel eingestiegen, zu einem Preis von 23,28 US-Dollar je Aktie. Daraus ergab sich die Beteiligung von rund 215 Millionen Aktien, die Nvidia Ende Juni noch hielt. Beide Konzerne hatten damals zudem eine Zusammenarbeit bei Rechenzentrums- und PC-Produkten vereinbart.
Umschichtung im Portfolio
Warum ist SpaceX jetzt Nvidias größte Beteiligung?
Während Nvidia bei Intel Kasse machte, stockte der Konzern seine Position an SpaceX von 122,8 auf 130,5 Millionen Aktien auf. Mit einem Wert von rund 19,7 Milliarden US-Dollar zum Quartalsende überholte SpaceX damit Intel als größte gemeldete Beteiligung. Laut TipRanks entfallen auf SpaceX 40,73 Prozent der gemeldeten Bestände, auf Intel 40,07 Prozent.
Auch andere Positionen schrumpften: Den Anteil am Netzwerkausrüster Nokia reduzierte Nvidia um 56 Prozent, bei Synopsys um 10 Prozent. SpaceX war laut Investing.com der einzige von acht gemeldeten Werten, bei dem Nvidia zukaufte. Zusammen stehen SpaceX und Intel für mehr als 80 Prozent des gemeldeten Portfolios von 48,3 Milliarden US-Dollar.
Einordnung für Anleger
Was bedeutet der Teilausstieg für die Intel-Aktie?
Die Meldung trifft die Intel-Aktie in einer ohnehin schwierigen Phase. Am 30. Oktober war das Papier nach einem schwachen Ausblick für das vierte Quartal um 28,6 Prozent eingebrochen, am Montag folgte ein Minus von 7 Prozent im Zusammenhang mit einer angekündigten Aktionärs-Sammelklage. Dass ein strategischer Partner wie Nvidia einen Teil seiner Aktien verkauft hat, ist für Anleger ein Signal, das sie im Blick behalten sollten. Gleichzeitig hält Nvidia weiterhin rund drei Viertel der Aktien, die es Ende Juni besaß.
Intel-Anteil reduziert
Von 214,8 auf 161,1 Millionen Aktien, minus 25 Prozent im dritten Quartal.
SpaceX aufgestockt
Von 122,8 auf 130,5 Millionen Aktien, jetzt größte Einzelposition.
Weitere Verkäufe
Nokia minus 56 Prozent, Synopsys minus 10 Prozent.
Reaktion
Intel vorbörslich mehr als 3 Prozent im Minus.
Häufige Fragen zur Intel-Aktie und zum Nvidia-Verkauf
Wie viele Intel-Aktien hält Nvidia noch?
Per 30. September 2026 waren es 161,1 Millionen Aktien, 25 Prozent weniger als Ende Juni.
Welche Beteiligung ist jetzt Nvidias größte?
SpaceX mit 130,5 Millionen Aktien und einem Wert von rund 19,7 Milliarden US-Dollar zum Quartalsende.
Wie reagierte die Intel-Aktie?
Sie fiel im vorbörslichen US-Handel am Dienstag um mehr als 3 Prozent.
Unter welchem Kürzel und welcher ISIN wird die Intel-Aktie gehandelt?
An der Nasdaq unter INTC, die ISIN lautet US4581401001.
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