Während Nvidia bei Intel Kasse machte, stockte der Konzern seine Position an SpaceX von 122,8 auf 130,5 Millionen Aktien auf. Mit einem Wert von rund 19,7 Milliarden US-Dollar zum Quartalsende überholte SpaceX damit Intel als größte gemeldete Beteiligung. Laut TipRanks entfallen auf SpaceX 40,73 Prozent der gemeldeten Bestände, auf Intel 40,07 Prozent.

Auch andere Positionen schrumpften: Den Anteil am Netzwerkausrüster Nokia reduzierte Nvidia um 56 Prozent, bei Synopsys um 10 Prozent. SpaceX war laut Investing.com der einzige von acht gemeldeten Werten, bei dem Nvidia zukaufte. Zusammen stehen SpaceX und Intel für mehr als 80 Prozent des gemeldeten Portfolios von 48,3 Milliarden US-Dollar.