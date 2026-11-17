Nvidia hat also rund 53,7 Millionen Intel-Aktien abgegeben. Wann genau und zu welchem Preis, verrät die Meldung nicht. Zum Quartalsende war das verbliebene Paket rund 19,4 Milliarden Dollar wert, was einem Kurs von etwa 120 Dollar je Aktie entspricht. Eingestiegen war Nvidia im Jahr 2025 mit 5 Milliarden Dollar, also zu 23,28 Dollar je Aktie. Für Nvidia war das Intel-Engagement damit trotz des jüngsten Absturzes ein Gewinngeschäft: Selbst beim aktuellen Kurs ist das Restpaket mit rund 8,7 Milliarden Dollar mehr als doppelt so viel wert wie die anteiligen Anschaffungskosten von etwa 3,8 Milliarden Dollar.

Bemerkenswert ist, wohin das Geld floss. Nvidia stockte im selben Quartal seine Beteiligung am Raumfahrtkonzern SpaceX um 6,3 Prozent auf rund 130,5 Millionen Aktien auf. Mit einem Wert von 19,7 Milliarden Dollar ist SpaceX nun die größte Beteiligung im Nvidia-Portfolio und hat Intel überholt. Auch beim Netzwerkausrüster Nokia reduzierte Nvidia kräftig, um rund 56 Prozent.