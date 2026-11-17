Es war ein Signal, das an der Börse niemand überhören konnte: Ausgerechnet Nvidia, der wichtigste Partner im Rettungsplan für Intel, hat ein Viertel seiner Intel-Aktien verkauft. Das geht aus der Pflichtmeldung (13F) hervor, die Nvidia am Montag bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereicht hat. Die Intel-Aktie (Ticker: INTC, ISIN: US4581401001) geriet am Dienstag erneut unter Druck und notierte am Nachmittag (US-Zeit) bei rund 54 Dollar, mehr als drei Prozent im Minus. Die Intel Aktie steckt damit tief in einem Absturz, der sie seit Ende September mehr als die Hälfte ihres Werts gekostet hat.
Intel-Aktie: Nvidia steigt zu einem Viertel aus – ein Warnsignal oder nur Kasse machen?
Intel-Aktie unter Druck: Nvidia hat laut 13F-Meldung 53,7 Mio. Intel-Aktien verkauft, ein Viertel des Pakets. Seit Ende September hat sich der Kurs mehr als halbiert.
Steckbrief
- Unternehmen
- Intel Corporation
- Ticker
- INTC (Nasdaq)
- ISIN
- US4581401001
- 52-Wochen-Spanne
- 32,89–142,35 $
- Größter Einzelaktionär-Verkauf
- Nvidia, 53,7 Mio. Aktien
Stand: 17.11.2026, Kurs am Nachmittag (US-Zeit), Nasdaq
INTCINTC
Die Meldung
Was hat Nvidia mit seinen Intel-Aktien gemacht?
Zum Stichtag 30. September hielt Nvidia noch 161,1 Millionen Intel-Aktien. Drei Monate zuvor waren es 214,8 Millionen.
Nvidia hat also rund 53,7 Millionen Intel-Aktien abgegeben. Wann genau und zu welchem Preis, verrät die Meldung nicht. Zum Quartalsende war das verbliebene Paket rund 19,4 Milliarden Dollar wert, was einem Kurs von etwa 120 Dollar je Aktie entspricht. Eingestiegen war Nvidia im Jahr 2025 mit 5 Milliarden Dollar, also zu 23,28 Dollar je Aktie. Für Nvidia war das Intel-Engagement damit trotz des jüngsten Absturzes ein Gewinngeschäft: Selbst beim aktuellen Kurs ist das Restpaket mit rund 8,7 Milliarden Dollar mehr als doppelt so viel wert wie die anteiligen Anschaffungskosten von etwa 3,8 Milliarden Dollar.
Bemerkenswert ist, wohin das Geld floss. Nvidia stockte im selben Quartal seine Beteiligung am Raumfahrtkonzern SpaceX um 6,3 Prozent auf rund 130,5 Millionen Aktien auf. Mit einem Wert von 19,7 Milliarden Dollar ist SpaceX nun die größte Beteiligung im Nvidia-Portfolio und hat Intel überholt. Auch beim Netzwerkausrüster Nokia reduzierte Nvidia kräftig, um rund 56 Prozent.
|Beteiligung
|Aktien
|Veränderung
|Wert 30.09.
|SpaceX
|130,5 Mio.
|+6,3 %
|19,7 Mrd. $
|Intel
|161,1 Mio.
|-25 %
|19,4 Mrd. $
|Nokia
|72,9 Mio.
|-56 %
|–
Quelle: Nvidia 13F-Meldung, ausgewertet von 24/7 Wall St. und Nemo
Der Absturz
Warum ist die Intel-Aktie so tief gefallen?
Der Nvidia-Verkauf ist nur ein Baustein. Die Intel-Aktie hatte innerhalb der vergangenen zwölf Monate eine spektakuläre Rally hingelegt – von 32,89 Dollar im Tief bis auf 142,35 Dollar im Hoch. Seitdem geht es rasant bergab. Allein im November verlor das Papier rund 18 Prozent. Mehrere Belastungen kommen zusammen.
KI-Investitionen unter Verdacht
Ein Bericht des Analysehauses SemiAnalysis rechnet mit deutlich geringeren Investitionen in KI-Chips: für 2027 rund 19 Prozent, für 2028 rund 28 Prozent und für 2029 rund 41 Prozent unter früheren Schätzungen.
Beben bei Nvidia
Der Rücktritt von Nvidia-Chef Jensen Huang Mitte November hat den gesamten KI-Handel erschüttert. Intel, das über die Partnerschaft eng mit Nvidia verbunden ist, traf das besonders.
Vertrauensfrage
Wenn ausgerechnet der strategische Partner Aktien verkauft, werten viele Anleger das als Signal – auch wenn der Verkauf bereits im dritten Quartal erfolgte, also vor dem jüngsten Kurssturz.
Einordnung
Ist der Nvidia-Verkauf ein Misstrauensvotum gegen die Intel Aktie?
Hier lohnt der genaue Blick. Nvidia hat drei Viertel seines Pakets behalten. Und der Verkauf fiel in eine Phase, in der die Intel-Aktie nach ihrer Rally hoch bewertet war. Aus Sicht eines Investors, der zu 23 Dollar eingestiegen ist, wirkt eine Gewinnmitnahme bei Kursen um die 100 Dollar und mehr nicht ungewöhnlich. Ein Bruch der Partnerschaft lässt sich aus der Meldung allein nicht ablesen. Gleichzeitig zeigt die Umschichtung in Richtung SpaceX, wo Nvidia derzeit größere Chancen sieht.
Ausblick
Was entscheidet jetzt über die Intel-Aktie?
Der wichtigste Termin für die Intel-Aktie liegt nicht in Santa Clara, sondern bei Nvidia: Die Quartalszahlen in der Nacht zum Mittwoch und vor allem der Ausblick auf die KI-Nachfrage dürften die Richtung für den gesamten Chipsektor vorgeben. Bestätigt Nvidia eine robuste Nachfrage, könnte das die Sorgen um die KI-Investitionen dämpfen. Enttäuscht der Ausblick, droht dem Sektor eine weitere Belastungsprobe.
Häufige Fragen zur Intel-Aktie
Wie viele Intel-Aktien hat Nvidia verkauft?
Rund 53,7 Millionen Stück, etwa ein Viertel des Pakets. Zum 30. September hielt Nvidia noch 161,1 Millionen Intel-Aktien.
Hat Nvidia mit Intel Geld verloren?
Nein. Nvidia zahlte 2025 im Schnitt 23,28 Dollar je Aktie – deutlich weniger als der heutige Kurs von rund 54 Dollar.
Was ist jetzt Nvidias größte Beteiligung?
SpaceX mit rund 130,5 Millionen Aktien im Wert von 19,7 Milliarden Dollar zum 30. September.
Warum fällt die Intel-Aktie?
Neben dem Nvidia-Verkauf belasten Sorgen um sinkende KI-Investitionen und die Unruhe nach dem Rücktritt von Nvidia-Chef Jensen Huang.
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