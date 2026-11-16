Intel Aktie Nasdaq100 Verlierer: Chip-Ausverkauf drückt den Kurs weit unter den Einstiegspreis des Chefs – wie tief reicht der Oktober-Schock noch?

aktiencheck.de Redaktion 16.11.2026, 19:34 6 Min.

Die Intel Aktie fällt gegen 11:59 Uhr Ortszeit (17:59 Uhr MEZ) um 6,29 % auf 55,91 US-Dollar und gehört zu den größten Nasdaq100 Verlierern. Grund ist ein breiter Ausverkauf bei Chipwerten vor den Nvidia-Zahlen, verschärft durch eine neue US-Regel zum Fernzugriff auf Hochleistungschips.

Bild: Foto: Coolcaesar / Wikimedia Commons (CC BY-SA)

Die Intel Aktie (Ticker: INTC, Nasdaq; ISIN: US4581401001) zählt am Montag zu den größten Nasdaq100 Verlierern: Gegen 11:59 Uhr Ortszeit (17:59 Uhr MEZ) notiert das Papier bei 55,91 US-Dollar und damit 6,29 % unter dem Freitagsschluss. Eine eigene Unternehmensnachricht gibt es nicht – Intel wird vom breiten Ausverkauf bei Halbleiterwerten erfasst, den Anleger vor den Nvidia-Zahlen am Dienstag und nach einer neuen Exportregel aus Washington auslösen. Kurs der Intel Aktie gegen 11:59 Uhr Ortszeit (17:59 Uhr MEZ) 55,91 USD Veränderung gegenüber dem Freitagsschluss von 59,66 USD -6,29 % Nasdaq 100 zur gleichen Zeit (27.474,59 Punkte) -1,68 % Durchschnittspreis des Aktienkaufs von CEO Lip-Bu Tan am 2. November 64,73 USD Quelle : finanzen.at, Stand 17:59 Uhr MEZ; stockanalysis.com; SEC Form 4 Der Tagesverlauf Warum ist die Intel Aktie heute Nasdaq100 Verlierer? Schon früh war die Richtung klar. Laut dem Live-Ticker von StockTitan lag Intel um 8:05 Uhr Ortszeit vorbörslich 5,20 % im Minus, um 10:01 Uhr waren es 6,02 % – mehr als bei Nvidia. Bis zum Mittag hat sich das Minus nicht verringert, sondern leicht ausgeweitet. Die Verkäufe treffen die gesamte Branche, nicht Intel allein. 01 Breiter Chip-Ausverkauf vor Nvidia Nach Angaben von Investing.com lösen Anleger Wetten auf Nvidia-Konkurrenten auf, die sie nach dem Rücktritt von Nvidia-Chef Jensen Huang aufgebaut hatten. Micron, Marvell, Broadcom und AMD verlieren deutlich; die Nvidia-Zahlen am Dienstag gelten als Stimmungstest für den Sektor. 02 Neue Regel zum Fernzugriff auf Chips Das US-Handelsministerium hat laut MarketSpeaker und StockTitan eine vorläufige Regel erlassen, die den Fernzugriff auf fortschrittliche US-Chips über Rechenzentren in Drittländern einschränken soll. Einen direkten Bezug zu Intel stellen die Berichte nicht her. 03 Druck aus Washington US-Finanzminister Scott Bessent hat laut Investing.com am Sonntag eine strengere Durchsetzung der Chip-Exportkontrollen nach China gefordert. Das belastet die Stimmung in der Branche zusätzlich. 04 Nachwirkungen des Oktober-Crashs Bei Intel trifft der Branchendruck auf eine Aktie, deren Vertrauen nach dem schwachen Ausblick vom Oktober ohnehin angeschlagen ist. Seit dem Wochenende kommt eine Aktionärsklage hinzu. Die Vorgeschichte Was ist seit dem Intel-Crash im Oktober passiert? Am 30. Oktober brach die Intel Aktie um rund 29 % ein, auf etwa 65,76 US-Dollar – den Berichten zufolge der stärkste Tagesverlust seit 1974. Auslöser war nicht das dritte Quartal selbst, sondern der Ausblick. Der Umsatz war laut KoalaGains um 21 % auf 16,51 Milliarden Dollar gestiegen, das Rechenzentrumsgeschäft legte kräftig zu. Für das vierte Quartal stellte Intel aber nur 15 bis 16 Milliarden Dollar Umsatz in Aussicht; erwartet worden waren rund 17 Milliarden. CEO Lip-Bu Tan rechnet wegen teurer Speicherchips mit einem weiter schrumpfenden PC-Markt. Der Absturz traf auch den Staat: Die USA halten rund 10 % an Intel, das Paket verlor am Crash-Tag nach Berichten von TechCrunch und NewsBytes rund 12 Milliarden Dollar an Buchwert. Am 2. November kaufte Tan laut einer Pflichtmitteilung an die SEC 150.000 Intel-Aktien zu durchschnittlich 64,73 Dollar, also gut 9,7 Millionen Dollar. Mit dem heutigen Kurs liegt die Aktie rund 14 % unter diesem Einstiegspreis und etwa 15 % unter dem Schlusskurs des Crash-Tags. Die Einordnung Intel Aktie als Nasdaq100 Verlierer: Wie groß ist die Fallhöhe? Die Fallhöhe ist enorm. Das 52-Wochen-Hoch liegt laut Stockanalysis bei 142,35 US-Dollar – davon ist die Intel Aktie inzwischen rund 61 % entfernt. Auf Monatssicht steht nach Daten von Trefis ein Minus von rund einem Drittel. Seit Jahresbeginn bleibt dagegen noch ein Plus von gut 50 %, denn Ende 2025 notierte das Papier bei knapp 37 Dollar. Im Nasdaq 100 ist Intel heute in schlechter Gesellschaft. Unter den fünf größten Verlierern finden sich mit Lumentum, Sandisk, Arm und Intel gleich vier Werte aus dem Halbleiter- und Hardware-Umfeld. Gewinner sind vor allem Softwarewerte wie Adobe, Intuit und Autodesk – ein Bild der Umschichtung aus Chipwerten in Softwaretitel. Nasdaq100 Gewinner und Verlierer gegen Mittag Rang Verlierer Kurs (USD) Veränderung Gewinner Kurs (USD) Veränderung 1 Strategy 103,71 -7,09 % Adobe 251,07 +3,29 % 2 Lumentum 554,80 -7,01 % Intuit 350,95 +2,71 % 3 Sandisk 827,52 -6,50 % Autodesk 270,58 +2,33 % 4 Arm 178,16 -6,49 % Comcast 25,71 +2,19 % 5 Intel 55,91 -6,29 % Paychex 118,34 +2,28 % Paychex: Kurs laut finanzen.net (Handelsplatz BTT), Stand 19:02 Uhr MEZ (13:02 Uhr ET); übrige Werte Stand 17:59 Uhr MEZ. Quelle : finanzen.at, Stand 17:59 Uhr MEZ; Paychex: finanzen.net, Stand 19:02 Uhr MEZ Die Stimmung an der Wall Street ist insgesamt gedrückt. Neben dem Chip-Thema belasten Zinssorgen, die Unsicherheit vor dem geplanten Börsengang von Anthropic und ein schwacher Empire-State-Index, der im November auf 7,8 Punkte fiel (erwartet: 16,7). Was gegen eine Fortsetzung des Abverkaufs spricht Der heutige Rückgang folgt dem Sektor; eine neue negative Unternehmensnachricht von Intel liegt nicht vor.

Der Vorstandschef hat nach dem Crash mit eigenem Geld nachgekauft.

Das Rechenzentrumsgeschäft wuchs im dritten Quartal laut Berichten kräftig.

Fallen die Nvidia-Zahlen am Dienstag überzeugend aus, könnte sich die Stimmung im gesamten Sektor wieder drehen. Ausblick Worauf sollten Anleger bei der Intel Aktie jetzt achten? Entscheidend ist der Dienstag: Nvidia legt nach US-Börsenschluss gegen 16:20 Uhr Ortszeit seine Quartalszahlen vor, erstmals mit Interimschefin Colette Kress. Vor Handelsbeginn um 8:30 Uhr Ortszeit kommen die US-Einzelhandelsumsätze. Für Intel selbst zählen Signale aus dem PC-Markt im Weihnachtsgeschäft, mögliche neue Foundry-Kunden sowie die Folgen der neuen Exportregel. Die nächsten Intel-Quartalszahlen dürften Ende Januar 2027 folgen. Fazit Die Intel Aktie ist heute Nasdaq100 Verlierer, weil der gesamte Chipsektor vor den Nvidia-Zahlen unter Druck gerät und Washington die Regeln für Hochleistungschips verschärft. Eine eigene schlechte Nachricht von Intel gibt es nicht. Doch nach dem Oktober-Crash fehlt das Polster: Die Aktie notiert deutlich unter dem Kaufkurs des Chefs und rund 61 % unter dem 52-Wochen-Hoch. Häufige Fragen zur Intel Aktie Warum fällt die Intel Aktie heute? Intel (Ticker INTC, ISIN US4581401001) leidet unter einem breiten Ausverkauf bei Chipwerten vor den Nvidia-Zahlen und unter einer neuen US-Regel zum Fernzugriff auf fortschrittliche Chips. Eine eigene Unternehmensnachricht gibt es nicht. Wie stark fällt die Intel Aktie heute? Gegen 11:59 Uhr Ortszeit (17:59 Uhr MEZ) notiert sie bei 55,91 US-Dollar, ein Minus von 6,29 %. Warum ist die Intel Aktie im Oktober eingebrochen? Am 30. Oktober verlor sie rund 29 %, weil der Ausblick auf das vierte Quartal deutlich unter den Erwartungen lag. Wann kommen die nächsten wichtigen Termine? Nvidia berichtet am Dienstag, 17. November, nach US-Börsenschluss. Intels nächste Quartalszahlen werden für Ende Januar 2027 erwartet.

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