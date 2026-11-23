Intel Aktie: Plus 16 Prozent – erster Fremdkunde, Hedgefonds im Rücken und Nvidia als Zündfunke

aktiencheck.de Redaktion 23.11.2026, 22:50 3 Min.

Die Intel Aktie schließt am Montag 16,34 Prozent höher bei 59,66 Dollar und schafft es unter die zehn größten Gewinner im Nasdaq 100. Anders als bei vielen Chipwerten kommen bei Intel eigene Nachrichten hinzu. Die Analyse zum Handelsschluss.

Bild: Coolcaesar / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0 (Zuschnitt ohne Logo aus Medium 4386)

Am Freitag war Intel mit einem Minus von fast acht Prozent noch einer der großen Verlierer. Am Montag folgte die Kehrtwende. Die Intel Aktie beendet den Handel bei 59,66 Dollar, 16,34 Prozent über dem Freitagsschluss von 51,28 Dollar. Damit ist nicht nur der Verlust vom Freitag aufgeholt, die Aktie steht auch höher als am Donnerstag. Im Nasdaq 100 bedeutet das Platz neun. Schlusskurs der Intel Aktie 59,66 USD Tagesgewinn, Platz 9 im Nasdaq 100 +16,34 % Wachstum im Rechenzentrumsgeschäft +78 % durchschnittliches Kursziel 90,65 USD Quelle : comdirect-Indikation (Société Générale), 23.11.2026, 22:45 Uhr MEZ; GuruFocus; 24/7 Wall St.; Stock Analysis Die Gründe Drei Treiber für die Intel Aktie Der erste Treiber ist derselbe wie im gesamten Sektor: die Rückkehr von Jensen Huang zu Nvidia. Der zweite ist hausgemacht. Konzernchef Lip-Bu Tan hat am 18. November erklärt, Intel habe den ersten externen Kunden für seine modernste Fertigungstechnik 18A gewonnen. Name und Auftragsgröße bleiben geheim. Für die Auftragsfertigung, das Sorgenkind des Konzerns, ist das ein Meilenstein. Der dritte Treiber kommt von der Wall Street: Laut GuruFocus zeigt ein Bericht von Goldman Sachs, dass Hedgefonds ihre Intel-Bestände ausgebaut haben. Die Zahlen Das Rechenzentrum wächst so stark wie seit 15 Jahren nicht mehr Auch das Kerngeschäft liefert Argumente. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 21 Prozent auf 16,5 Milliarden Dollar. Die Sparte für Rechenzentren und KI legte um 78 Prozent auf 7,32 Milliarden Dollar zu, der Finanzchef sprach vom stärksten Wachstum in diesem Bereich seit 15 Jahren. Zugleich hat Intel 23 Milliarden Dollar über eine Kapitalerhöhung eingesammelt. Die Analysten bleiben gespalten: Der Konsens von 49 Häusern lautet „Halten“, das durchschnittliche Kursziel von 90,65 Dollar liegt aber rund 52 Prozent über dem Kurs (eigene Rechnung). Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Was für die Intel Aktie spricht Erster externer Kunde für 18A

Rechenzentrumsgeschäft plus 78 Prozent

Hedgefonds stocken laut Goldman auf

Verlust vom Freitag mehr als aufgeholt Was Anleger bedenken sollten Auf Zwölfmonatssicht noch Verlust je Aktie

Kapitalerhöhung verwässert

Analystenkonsens nur „Halten“

Auftragsfertigung muss sich erst beweisen Einordnung der Redaktion: Die Intel Aktie ist unter den Gewinnern des Tages ein Sonderfall, weil hinter dem Kurssprung mehr steht als die allgemeine Erleichterung. Ein zahlender Fremdkunde für 18A ist der Beweis, auf den der Markt seit Jahren wartet. Ein einzelner Kunde macht aber noch kein Geschäftsmodell. Charttechniker bei Benzinga sehen Unterstützung um 52 Dollar und einen möglichen Widerstand um 68 Dollar. FAQ Häufige Fragen zur Intel Aktie Wie hat die Intel Aktie heute geschlossen?

Bei 59,66 Dollar laut comdirect-Indikation, 16,34 Prozent über dem Schlusskurs vom Freitag. Was bedeutet der erste 18A-Kunde?

Intel fertigt damit erstmals mit seiner modernsten Technik für ein fremdes Unternehmen. Der Kunde ist nicht bekannt. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Intel Aktie?

ISIN US4581401001, WKN 855681. Handelssymbol an der Nasdaq: INTC. Handelssymbol an deutschen Börsen: INL.

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