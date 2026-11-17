Die Grundstimmung der Analysten hatte sich bereits nach den Quartalszahlen Ende Oktober deutlich abgekühlt. Bank of America-Analyst Vivek Arya stufte die Intel Aktie von „Buy“ auf „Neutral“ ab und senkte das Kursziel von 145 auf 100 Dollar. Suji Desilva von Roth Capital folgte mit einer Abstufung auf „Neutral“ und einem Ziel von 70 Dollar, Jay Goldberg von Seaport ebenfalls mit „Neutral“. Gil Luria von DA Davidson senkte sein Ziel von 100 auf 70 Dollar. Besonders deutlich wurde Bernstein-Analyst Stacy Rasgon: Er kappte sein Kursziel von 110 auf 75 Dollar und nannte den Ausblick „in einem Wort: furchtbar“. Alle Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser und keine Prognose der Redaktion.