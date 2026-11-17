Die Nachricht kam am Montagabend, und am Dienstag bestimmte sie den Handel: Nvidia hat im dritten Quartal rund 53,7 Millionen Intel-Aktien verkauft und seine Beteiligung damit um 25 Prozent auf 161,1 Millionen Aktien reduziert. Die Intel Aktie gab am Dienstagmorgen um rund 2 Prozent auf 54,36 Dollar nach, nachdem sie bereits am Montag deutlich verloren hatte. An der Wall Street beginnt nun die Einordnung. Neue Einstufungen allein wegen des Teilverkaufs sind bisher nicht bekannt – doch die Stimmen der Analysten seit dem Oktober-Crash zeichnen ein klares Bild.
Intel Aktie nach dem Nvidia-Teilverkauf: Was die Analysten sagen – „Nvidia hat 75 Prozent behalten“ gegen „Vertrauensverlust“
Nvidia hat ein Viertel seiner Intel-Beteiligung verkauft, die Intel Aktie fällt weiter. Wie bewerten Analysten die neue Lage? Die Übersicht: erste Einschätzungen zum Teilverkauf, die Kursziele der großen Häuser nach dem Oktober-Crash von Bank of America bis Bernstein und worauf die Wall Street jetzt achtet.
Erste Einschätzungen
Halb leer oder halb voll?
Die ersten Kommentare zeigen zwei Lesarten. Die beruhigende: Nvidia hat zwar ein Viertel verkauft, aber drei Viertel behalten. So formulierte es ein Kommentator des Börsendienstes Motley Fool, und auch die Finanzplattform Longbridge betont, dass Nvidia mit über 161 Millionen Aktien keineswegs ausgestiegen sei. Zudem erfolgte der Verkauf zwischen Juli und September, also vor dem Rücktritt von Jensen Huang und vor dem Intel-Crash. Die kritische Lesart: Der wichtigste strategische Partner reduziert sein Engagement ausgerechnet in einer Phase, in der Intel Vertrauen dringend braucht.
Sicher, Nvidia hat 25 Prozent seiner Intel-Aktien verkauft – aber es hat 75 Prozent behalten.
Die Skeptiker
Abstufungen nach dem Oktober-Crash
Die Grundstimmung der Analysten hatte sich bereits nach den Quartalszahlen Ende Oktober deutlich abgekühlt. Bank of America-Analyst Vivek Arya stufte die Intel Aktie von „Buy“ auf „Neutral“ ab und senkte das Kursziel von 145 auf 100 Dollar. Suji Desilva von Roth Capital folgte mit einer Abstufung auf „Neutral“ und einem Ziel von 70 Dollar, Jay Goldberg von Seaport ebenfalls mit „Neutral“. Gil Luria von DA Davidson senkte sein Ziel von 100 auf 70 Dollar. Besonders deutlich wurde Bernstein-Analyst Stacy Rasgon: Er kappte sein Kursziel von 110 auf 75 Dollar und nannte den Ausblick „in einem Wort: furchtbar“. Alle Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser und keine Prognose der Redaktion.
Die Optimisten
Wer weiter an Intel glaubt
Es gibt aber auch Gegenstimmen. KeyBanc-Analyst John Vinh bestätigte nach dem Crash seine Einstufung „Overweight“, auch wenn er das Kursziel von 155 auf 140 Dollar senkte. New Street Research stufte die Aktie sogar auf „Buy“ hoch. Jefferies (85 Dollar), Piper Sandler (90 Dollar), JPMorgan und UBS (jeweils 80 Dollar) senkten ihre Ziele, liegen damit aber weiterhin deutlich über dem aktuellen Kurs. Im Schnitt lag das Kursziel Anfang November bei rund 91,8 Dollar – mehr als 60 Prozent über dem heutigen Niveau. Die Optimisten verweisen auf das Rechenzentrumsgeschäft, das im dritten Quartal um 78 Prozent wuchs, und auf die hohe Nachfrage nach Xeon-Serverprozessoren.
Worauf Analysten achten
Vier Fragen für die kommenden Wochen
Hält Nvidia an der Partnerschaft fest?
Nach Huangs Rücktritt dürften Analysten genau verfolgen, ob die neue Nvidia-Führung die gemeinsame Produktentwicklung mit Intel fortsetzt.
Folgen weitere Verkäufe?
Die nächste 13F-Meldung im Februar zeigt, ob Nvidia im vierten Quartal weiter reduziert hat.
Lösen sich die Lieferengpässe?
Intel kann die hohe Nachfrage nach Xeon-Prozessoren derzeit nicht voll bedienen. Fortschritte hier wären der wichtigste Kurstreiber.
Wie entwickelt sich die Sammelklage?
Der Vorwurf verspäteter Offenlegung der PC-Schwäche könnte die Intel Aktie über Monate begleiten.
Das große Bild
Intel zwischen KI-Hoffnung und PC-Realität
Die Analysten sind sich in einem Punkt einig: Intels Zukunft hängt am Rechenzentrum – und daran, ob das Unternehmen genug liefern kann.
Die Debatte über die Intel Aktie dreht sich längst nicht mehr nur um Nvidia. Intel steckt mitten in einem tiefgreifenden Umbau unter Vorstandschef Lip-Bu Tan: Das Rechenzentrumsgeschäft wächst rasant, die Auftragsfertigung gewinnt Kunden, doch das traditionelle PC-Geschäft schwächelt, und die eigenen Fabriken kommen mit der Nachfrage nicht hinterher. Der Nvidia-Teilverkauf verstärkt die Unsicherheit, ändert aber nichts an diesen Grundlagen. Für Anleger heißt das: Die Intel Aktie bleibt eine Wette auf die erfolgreiche Wende – mit hohem Potenzial laut Kurszielen, aber auch hohen Risiken.
Häufige Fragen zu Analystenmeinungen zur Intel Aktie
Wie reagieren Analysten auf den Nvidia-Teilverkauf?
Neue Einstufungen speziell wegen des Verkaufs sind bisher nicht bekannt. Erste Kommentare betonen, dass Nvidia drei Viertel seiner Beteiligung behalten hat und der Verkauf vor Huangs Rücktritt erfolgte.
Welche Kursziele nennen Analysten für die Intel Aktie?
Nach dem Oktober-Crash reichten die Kursziele laut Benzinga von 63 bis 160 Dollar, im Schnitt rund 91,8 Dollar. Es handelt sich um Einschätzungen der Häuser, nicht um eine Prognose der Redaktion.
Welche Analysten sind optimistisch?
Unter anderem KeyBanc mit „Overweight“ und New Street Research mit „Buy“. Bank of America, Roth, Seaport und DA Davidson sind dagegen neutral.
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