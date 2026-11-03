Die Intel-Aktie (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) erlebt einen dramatischen Börsentag! Während der amerikanische Halbleiterriese im Geschäft mit Rechenzentrumsprozessoren beeindruckende Wachstumszahlen präsentiert und bei seiner Chipfertigung wichtige Fortschritte erzielt, sorgt eine massive Schwäche im PC-Markt für Ernüchterung. Besonders brisant: Goldman Sachs zieht nach den jüngsten Quartalszahlen die Konsequenzen und senkt das Kursziel für Intel von 150 auf 100 USD. Das entspricht einer drastischen Kürzung um 33,3 %. Gleichzeitig bestätigt Goldman Sachs das Rating "neutral". Analyst James Schneider sieht zwar weiterhin erhebliche Chancen durch künstliche Intelligenz, leistungsfähige Serverprozessoren und die langfristige Entwicklung des Foundry-Geschäfts. Doch kurzfristig überwiegen aus Sicht von Goldman Sachs die Risiken. Am Montag, dem 2. November 2026, schloss die Intel-Aktie an der NASDAQ bei 59,97 USD und verlor damit 8,8 %. Die entscheidende Frage lautet nun: Ist der massive Kursrückgang bereits eine attraktive Gelegenheit für langfristige Anleger oder steht dem einstigen Chipgiganten eine noch schwierigere Phase bevor? Bemerkenswert ist jedenfalls, dass das neue Kursziel 100 USD von Goldman Sachs trotz der deutlichen Reduzierung rechnerisch rund 66,8 % über dem aktuellen Schlusskurs liegt. Das klingt nach einer gewaltigen Chance. Doch warum bleibt Goldman Sachs dann beim Rating "neutral"? Die Antwort liefert eine Aktienanalyse, die schonungslos zwischen langfristigem Technologiepotenzial und kurzfristiger wirtschaftlicher Realität unterscheidet.
Intel Aktie: Kurszielsenkung trotz KI-Fantasie und starkem Rechenzentrumsgeschäft
Goldman Sachs schlägt Alarm!
Intel-Aktienanalyse: Goldman Sachs senkt Kursziel um 33 Prozent
Die aktuelle Intel-Aktienanalyse von Goldman Sachs vom 30. Oktober 2026 enthält eine klare Warnung. Analyst James Schneider reduziert das Kursziel von 150 auf 100 USD und bestätigt das Rating "neutral". Damit senkt Goldman Sachs seine bisherige Bewertung um ein Drittel. Auslöser ist vor allem der enttäuschende Ausblick des Unternehmens auf das vierte Quartal. Obwohl Intel im dritten Quartal solide Geschäftszahlen vorgelegt hat, erwartet Goldman Sachs einen erheblichen Rückgang der Markterwartungen. James Schneider formuliert seine kurzfristige Einschätzung in der Research-Mitteilung unmissverständlich: „Wir erwarten, dass die Aktie deutlich niedriger gehandelt wird, nachdem Intel zwar ein solides Quartal vorgelegt hat, der Ausblick jedoch erheblich unter den Erwartungen der Wall Street liegt.“ Besonders problematisch ist nach Einschätzung von Goldman Sachs die deutliche Verschlechterung des PC-Marktes. Gleichzeitig erkennt James Schneider ausdrücklich die Stärke des Servergeschäfts und die Fortschritte bei modernen Fertigungstechnologien an. Die Kombination aus positiven langfristigen Perspektiven und erheblichen kurzfristigen Risiken erklärt das bestätigte Rating "neutral". Goldman Sachs hält Intel damit weder für einen eindeutigen Kaufkandidaten noch für einen Wert, dessen langfristige Chancen vollständig verschwunden sind.
Goldman Sachs warnt: Der PC-Markt wird zum größten Problem für Intel
Im Mittelpunkt der Intel-Aktienanalyse steht die überraschend schwache Entwicklung des Geschäfts mit PC-Prozessoren. Goldman Sachs rechnet für das vierte Quartal mit einem sequenziellen Umsatzrückgang von ungefähr 20 % im Client-Geschäft. Gleichzeitig dürfte die Korrektur der Lagerbestände nach Einschätzung von James Schneider bis in die erste Jahreshälfte 2027 hineinreichen. Der Analyst warnt: „Intels Aussagen zum PC-Markt – mit einem erwarteten Umsatzrückgang von rund 20 % gegenüber dem Vorquartal und einer anhaltenden Lagerbestandskorrektur bis in die erste Jahreshälfte 2027 – dürften zu einer erheblichen Anpassung der Schätzungen der Wall Street führen.“ Diese Einschätzung ist besonders relevant, weil das PC-Geschäft weiterhin eine zentrale Rolle innerhalb des Konzerns spielt. Wenn Computerhersteller ihre Lagerbestände reduzieren und weniger Prozessoren bestellen, kann dies erhebliche Auswirkungen auf Umsatz, Auslastung und Gewinnmargen haben. Hinzu kommt, dass Intel seine Produktionskapazitäten nicht beliebig schnell an eine schwächere Nachfrage anpassen kann. Goldman Sachs sieht deshalb das Risiko, dass die operative Entwicklung in den kommenden Quartalen deutlich hinter den zuvor hohen Erwartungen zurückbleibt. Für die Intel-Aktie ist dies eine ernste Belastung. Denn Anleger hatten zuletzt verstärkt auf eine nachhaltige Erholung des Unternehmens gesetzt.
Intel-Aktie: Quartalsumsatz steigt um 21 Prozent auf 16,5 Milliarden Dollar
Dabei waren die Geschäftszahlen für das dritte Quartal 2026 keineswegs grundsätzlich enttäuschend. Intel steigerte seinen Umsatz gegenüber dem Vorjahresquartal um 21 % auf 16,5 Milliarden USD. Die Bruttomarge verbesserte sich nach US-Rechnungslegungsstandards von 38,2 auf 43,0 %. Auf bereinigter Basis erreichte sie sogar 44,1 %. Auch die operative Marge entwickelte sich positiv. Sie stieg auf 15,3 %, nachdem sie im Vorjahresquartal lediglich 5,0 % betragen hatte. Der bereinigte Gewinn je Aktie erhöhte sich von 0,23 auf 0,52 USD. Gleichzeitig erzielte Intel einen operativen Cashflow von 5,1 Milliarden USD. Diese Zahlen zeigen, dass der Konzern durchaus Fortschritte macht. Besonders bemerkenswert ist die Entwicklung der Profitabilität. Höhere Margen können darauf hindeuten, dass sich Produktionsprozesse, Produktmix und operative Effizienz verbessern. Allerdings sank der ausgewiesene Nettogewinn von 4,1 auf 3,3 Milliarden USD. Der Gewinn je Aktie ging nach US-Rechnungslegungsstandards von 0,90 auf 0,60 USD zurück. Damit ergibt sich ein gemischtes Bild. Während Umsatz und bereinigte Profitabilität deutlich zulegen, bleibt die Ergebnisentwicklung von unterschiedlichen Faktoren beeinflusst. Goldman Sachs erkennt die solide Quartalsentwicklung ausdrücklich an. Die entscheidende Sorge von James Schneider richtet sich jedoch auf die kommenden Monate.
Intel-Aktie: Rechenzentrumsgeschäft wächst um sensationelle 78 Prozent
Der wichtigste Lichtblick ist das Geschäft mit Rechenzentren und künstlicher Intelligenz. Die Sparte Data Center and AI steigerte ihren Umsatz im dritten Quartal um beeindruckende 78 % auf 7,3 Milliarden USD. Damit gehört sie zu den stärksten Wachstumstreibern des gesamten Konzerns. Besonders die Nachfrage nach leistungsfähigen Xeon-Serverprozessoren entwickelt sich positiv. Intel profitiert davon, dass moderne KI-Anwendungen nicht ausschließlich leistungsfähige Grafikprozessoren benötigen. Auch klassische Serverprozessoren übernehmen wichtige Aufgaben bei der Steuerung, Datenverarbeitung und Koordination komplexer Systeme. Besonders sogenannte agentenbasierte KI-Anwendungen könnten den Bedarf an leistungsfähigen CPUs langfristig erhöhen. Goldman Sachs sieht in diesem Bereich weiterhin erhebliches Potenzial. Analyst James Schneider verweist auf die starke Nachfrage nach Serverprozessoren und die positiven Perspektiven durch künstliche Intelligenz. Für die Intel-Aktie ist dies ein entscheidender Hoffnungsträger. Sollte das Rechenzentrumsgeschäft weiter kräftig wachsen, könnte es einen Teil der Schwäche im PC-Markt ausgleichen. Allerdings ist nicht garantiert, dass die hohen Wachstumsraten dauerhaft aufrechterhalten werden können. Zudem muss Intel ausreichend Produktionskapazitäten bereitstellen, um die Nachfrage tatsächlich bedienen zu können.
Goldman Sachs sieht Chancen durch künstliche Intelligenz und Serverprozessoren
Die langfristigen Chancen von Intel werden in der Aktienanalyse von Goldman Sachs keineswegs ignoriert. James Schneider erkennt insbesondere die steigende Nachfrage nach Serverprozessoren an, die durch agentenbasierte KI-Anwendungen unterstützt wird. Solche Systeme benötigen nicht nur Beschleunigerchips, sondern auch leistungsfähige CPUs für die Organisation und Verarbeitung komplexer Arbeitsabläufe. Intel besitzt mit seiner etablierten x86-Architektur eine starke Position in vielen Unternehmensrechenzentren. Daraus könnten langfristig zusätzliche Wachstumsmöglichkeiten entstehen. Goldman Sachs sieht außerdem Potenzial im Bereich moderner Chipverpackungstechnologien. Diese sogenannten Advanced-Packaging-Lösungen gewinnen an Bedeutung, weil immer komplexere Halbleitersysteme aus mehreren spezialisierten Komponenten zusammengesetzt werden. Intel könnte dadurch neue Kunden gewinnen und zusätzliche Umsätze erzielen. Allerdings müssen diese Chancen erst in nachhaltige Gewinne umgewandelt werden. Genau hier bleibt Goldman Sachs vorsichtig. Das Rating "neutral" signalisiert, dass James Schneider die langfristigen Perspektiven zwar anerkennt, die kurzfristigen Risiken jedoch weiterhin erheblich gewichtet.
Intel Foundry: Der Milliardenmarkt könnte zur nächsten Wachstumschance werden
Ein weiterer wichtiger Bestandteil der Intel-Aktienanalyse ist das Foundry-Geschäft. Intel versucht, sich neben der Entwicklung eigener Prozessoren als Auftragsfertiger für andere Halbleiterunternehmen zu etablieren. Dieses Geschäftsmodell könnte langfristig erhebliche Chancen eröffnen. Der weltweite Bedarf an leistungsfähigen Chips steigt, während die Herstellung modernster Halbleiter enorme Investitionen und technologisches Know-how erfordert. Intel besitzt umfangreiche Fertigungskapazitäten und entwickelt neue Produktionsverfahren. Im dritten Quartal 2026 erreichte der Umsatz der Foundry-Sparte 6,7 Milliarden USD und lag damit 58 % über dem Vorjahresniveau. Dabei ist allerdings zu beachten, dass ein erheblicher Teil dieses Umsatzes aus konzerninternen Lieferungen stammt. Die ausgewiesenen Segmentumsätze dürfen deshalb nicht einfach zum Konzernumsatz addiert werden. Für die langfristige Bewertung ist besonders entscheidend, ob Intel zusätzliche externe Kunden gewinnen kann. Goldman Sachs sieht hier weiterhin Chancen. James Schneider verweist auf die mögliche Bedeutung von Intel als amerikanischem Anbieter moderner Halbleiterfertigung. Gleichzeitig bleibt offen, wie schnell aus technologischen Fortschritten ein dauerhaft profitables Geschäft entstehen kann. Die Entwicklung moderner Fertigungsprozesse erfordert enorme Investitionen. Sollten externe Kundenaufträge hinter den Erwartungen zurückbleiben, könnten diese Ausgaben die Profitabilität länger belasten.
Intel-Aktie: Fortschritte bei 14A und Advanced Packaging machen Hoffnung
Intel meldete im Zusammenhang mit den Quartalszahlen weitere Fortschritte bei seinen Fertigungstechnologien. Im Oktober veröffentlichte das Unternehmen ein aktualisiertes Prozessdesign-Kit für Intel 14A. Solche Entwicklungswerkzeuge sind wichtig, damit potenzielle Kunden ihre Halbleiter auf neue Fertigungsprozesse ausrichten können. Darüber hinaus arbeitet Intel mit verschiedenen Technologieunternehmen zusammen, um moderne Produktions- und Verpackungsverfahren weiterzuentwickeln. Besonders die Kooperationen mit ASML sowie weiteren Herstellern von Halbleiterausrüstung sollen die technologische Wettbewerbsfähigkeit stärken. Für die Intel-Aktie ergeben sich daraus langfristige Chancen. Sollte Intel bei modernen Fertigungsverfahren technologisch aufholen und gleichzeitig externe Kunden gewinnen, könnte sich die Marktposition erheblich verbessern. Goldman Sachs erkennt dieses Potenzial an. Allerdings reicht technischer Fortschritt allein nicht aus. Entscheidend sind zuverlässige Produktionsprozesse, wirtschaftlich attraktive Ausbeuten und langfristige Kundenverträge. Erst wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, kann das Foundry-Geschäft einen nachhaltigen Beitrag zum Unternehmenswert leisten.
Intel-Aktie: Schwacher Ausblick überschattet starke Quartalszahlen
Der entscheidende Grund für die skeptischere Bewertung von Goldman Sachs ist der Ausblick auf das vierte Quartal 2026. Intel erwartet einen Umsatz zwischen 15,0 und 16,0 Milliarden USD. Der Mittelpunkt dieser Prognose liegt bei 15,5 Milliarden USD. Damit bleibt der Ausblick deutlich hinter den zuvor hohen Erwartungen des Marktes zurück. Der bereinigte Gewinn je Aktie soll lediglich 0,25 USD erreichen. Gleichzeitig erwartet das Management eine bereinigte Bruttomarge von ungefähr 38 %. Das bedeutet einen deutlichen Rückgang gegenüber den 44,1 % des dritten Quartals. Für Goldman Sachs ist diese Entwicklung ein ernstes Warnsignal. James Schneider geht davon aus, dass Analysten ihre Gewinnschätzungen erheblich reduzieren müssen. Die schwächere PC-Nachfrage könnte zudem bis in die erste Jahreshälfte 2027 anhalten. Damit droht Intel eine Phase, in der die positiven Entwicklungen im Servergeschäft durch die Belastungen anderer Geschäftsbereiche teilweise aufgezehrt werden. Für die Intel-Aktie ist das besonders problematisch, weil hohe Erwartungen an eine operative Trendwende bereits zu einer optimistischeren Bewertung geführt hatten. Wenn die tatsächlichen Gewinne hinter diesen Erwartungen zurückbleiben, kann der Aktienkurs auch bei langfristig attraktiven Geschäftsperspektiven deutlich unter Druck geraten.
Goldman Sachs: Warum das Rating "neutral" trotz Kursziel 100 USD bestehen bleibt
Auf den ersten Blick wirkt die Bewertung von Goldman Sachs widersprüchlich. Das neue Kursziel 100 USD liegt rund 66,8 % über dem NASDAQ-Schlusskurs von 59,97 USD. Trotzdem bestätigt James Schneider das Rating "neutral". Dieser scheinbare Widerspruch lässt sich durch den Zeitpunkt und die Methodik der Analyse erklären. Das Kursziel wurde am 30. Oktober veröffentlicht, während der angegebene Schlusskurs vom 2. November stammt. Die Aktie ist zwischenzeitlich weiter gefallen. Außerdem berücksichtigen Analysten bei ihren Empfehlungen nicht ausschließlich das rechnerische Kurspotenzial. Ebenso wichtig sind die Wahrscheinlichkeit unterschiedlicher Szenarien, die Qualität der Gewinnprognosen und das Verhältnis von Chancen zu Risiken. Goldman Sachs sieht bei Intel weiterhin attraktive langfristige Möglichkeiten, hält die kurzfristige Entwicklung jedoch für unsicher. Hinzu kommt der Vergleich mit anderen Halbleiterunternehmen. Aus Sicht von Goldman Sachs bieten Wettbewerber wie NVIDIA, Broadcom und AMD teilweise günstigere Kombinationen aus Wachstumsperspektiven, Prognosesicherheit und Bewertung. Für Anleger bedeutet dies: Das Kursziel 100 USD ist keine versteckte Kaufgarantie. Vielmehr zeigt es, dass Goldman Sachs trotz der erheblichen kurzfristigen Risiken einen langfristig höheren Unternehmenswert für möglich hält.
Intel-Aktie: Konkurrenz durch AMD, NVIDIA und Broadcom bleibt gewaltig
Die Halbleiterindustrie gehört zu den wettbewerbsintensivsten Branchen der Welt. Intel muss sich sowohl im Geschäft mit PC- und Serverprozessoren als auch bei modernen Fertigungstechnologien gegen starke Konkurrenten behaupten. Besonders AMD hat in den vergangenen Jahren seine Position bei leistungsfähigen Prozessoren ausgebaut. NVIDIA dominiert wichtige Bereiche der KI-Beschleunigertechnologie. Broadcom profitiert von der Nachfrage nach spezialisierten Halbleitern und Netzwerkkomponenten. Für Intel entsteht daraus eine doppelte Herausforderung. Einerseits muss das Unternehmen seine bestehenden Marktanteile verteidigen. Andererseits benötigt es erhebliche Investitionen, um neue Technologien zu entwickeln und zusätzliche Geschäftsfelder aufzubauen. Goldman Sachs sieht deshalb bei mehreren Wettbewerbern derzeit ein attraktiveres Verhältnis von Chancen und Risiken. Besonders die bessere Vorhersehbarkeit der zukünftigen Umsätze spielt bei dieser Einschätzung eine wichtige Rolle. Für die Intel-Aktie bedeutet dies, dass eine erfolgreiche operative Trendwende nicht nur von internen Verbesserungen abhängt. Intel muss gleichzeitig zeigen, dass seine Produkte und Fertigungstechnologien im direkten Wettbewerb überzeugen können.
Intel-Aktie: Die fünf größten Chancen für Anleger
Die Intel-Aktie besitzt trotz der jüngsten Kursverluste mehrere langfristige Wachstumstreiber. Erstens: Die starke Nachfrage nach Serverprozessoren. Das Rechenzentrumsgeschäft wuchs im dritten Quartal um 78 %. Sollte dieser Trend anhalten, könnte Intel erheblich vom Ausbau globaler KI-Infrastrukturen profitieren. Zweitens: Fortschritte bei der Chipfertigung. Neue Fertigungsprozesse wie Intel 14A könnten die technologische Wettbewerbsfähigkeit stärken und zusätzliche Kunden anziehen. Drittens: Wachstum im Advanced Packaging. Moderne Verpackungstechnologien gewinnen bei komplexen KI-Chips zunehmend an Bedeutung. Intel könnte sich dadurch neue Umsatzquellen erschließen. Viertens: Eine mögliche Erholung des PC-Marktes. Sollte die aktuelle Lagerbestandskorrektur im Verlauf des Jahres 2027 auslaufen, könnten sich Umsatz und Profitabilität wieder verbessern. Fünftens: Eine mögliche Neubewertung der Aktie. Sollte Intel seine operative Trendwende erfolgreich fortsetzen, könnten Investoren dem Unternehmen langfristig wieder höhere Bewertungsmultiplikatoren zugestehen. Diese Chancen erklären, warum Goldman Sachs trotz der deutlichen Kurszielsenkung weiterhin einen erheblich höheren Zielkurs nennt.
Intel-Aktie: Die sechs größten Risiken für Anleger
Den langfristigen Chancen stehen erhebliche Risiken gegenüber. Erstens: Die schwache PC-Nachfrage. Goldman Sachs erwartet einen Umsatzrückgang von rund 20 % im Client-Geschäft gegenüber dem Vorquartal. Zweitens: Die anhaltende Lagerbestandskorrektur. Nach Einschätzung von James Schneider könnte diese bis in die erste Jahreshälfte 2027 hineinreichen. Drittens: Sinkende Gewinnmargen. Der Ausblick auf eine bereinigte Bruttomarge von ungefähr 38 % im vierten Quartal signalisiert erheblichen kurzfristigen Druck. Viertens: Hoher Investitionsbedarf. Moderne Halbleiterfabriken und neue Fertigungsprozesse erfordern enorme finanzielle Mittel. Fünftens: Intensiver Wettbewerb. AMD, NVIDIA und Broadcom besitzen in wichtigen Marktsegmenten starke Positionen. Sechstens: Unsichere Gewinnprognosen. Sollte die Nachfrage schwächer ausfallen oder die Umsetzung der Fertigungsstrategie länger dauern, könnten weitere Schätzungs- und Kurszielsenkungen folgen. Für die Intel-Aktie ist deshalb entscheidend, dass das Management nicht nur technologische Fortschritte meldet, sondern diese auch in nachhaltig steigende Gewinne umwandelt.
Intel-Aktie: Drei Szenarien für die weitere Entwicklung
Optimistisches Szenario: Die PC-Nachfrage stabilisiert sich im Verlauf des Jahres 2027. Gleichzeitig wächst das Geschäft mit Serverprozessoren weiter kräftig. Intel verbessert seine Fertigungsausbeuten und gewinnt zusätzliche externe Foundry-Kunden. Die Gewinnmargen erholen sich, und die operative Trendwende gewinnt an Glaubwürdigkeit. Unter diesen Voraussetzungen könnte die Intel-Aktie wieder deutlich höher bewertet werden. Basisszenario: Das Servergeschäft entwickelt sich weiterhin positiv, während der PC-Markt zunächst schwach bleibt. Die Fortschritte bei modernen Fertigungsverfahren setzen sich fort, doch die hohen Investitionen und der Wettbewerbsdruck begrenzen die Profitabilität. Die Aktie bleibt anfällig für Schwankungen, bis die Gewinnentwicklung besser vorhersehbar wird. Pessimistisches Szenario: Die PC-Schwäche hält länger an als erwartet. Gleichzeitig verzögert sich die wirtschaftliche Umsetzung neuer Fertigungsprozesse. Intel muss weitere Investitionen tätigen, ohne entsprechend hohe zusätzliche Gewinne zu erzielen. Wettbewerber gewinnen Marktanteile, und die Gewinnschätzungen werden erneut gesenkt. In diesem Fall könnte die Aktie trotz des bereits deutlichen Kursrückgangs weiter unter Druck geraten. Diese Szenarien dienen der Einordnung möglicher Entwicklungen und stellen keine sicheren Kursprognosen dar.
Intel-Aktie: Welche Kennzahlen Anleger jetzt besonders beobachten sollten
Für die weitere Entwicklung der Intel-Aktie werden mehrere Kennzahlen entscheidend sein. Besonders wichtig ist die Umsatzentwicklung im PC-Geschäft. Sollte sich die von Goldman Sachs erwartete Schwäche bestätigen, könnte dies weitere Gewinnrevisionen auslösen. Ebenso relevant ist die Entwicklung der Bruttomarge. Ein nachhaltiger Anstieg würde signalisieren, dass sich Produktionsauslastung, Kostenstruktur und Produktmix verbessern. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf dem Rechenzentrumsgeschäft. Das Wachstum von 78 % im dritten Quartal ist beeindruckend, muss aber durch ausreichende Produktionskapazitäten unterstützt werden. Hinzu kommen die Fortschritte bei Intel 14A und die Gewinnung externer Foundry-Kunden. Auch die Entwicklung des freien Cashflows verdient besondere Aufmerksamkeit. Der Ausbau moderner Chipfabriken bindet erhebliche finanzielle Mittel. Intel muss deshalb zeigen, dass seine Investitionen langfristig wirtschaftlich attraktive Renditen erzielen können. Schließlich wird entscheidend sein, wann das Management wieder eine bessere Prognosesicherheit für das PC-Geschäft herstellen kann. Genau diese Unsicherheit gehört zu den wichtigsten Gründen für das bestätigte Rating "neutral" von Goldman Sachs.
Intel-Aktie: Fazit – Goldman Sachs warnt vor weiteren Rückschlägen
Die Intel-Aktie steht am 3. November 2026 vor einer schwierigen, aber keineswegs aussichtslosen Zukunft. Auf der einen Seite besitzt der amerikanische Halbleiterkonzern erhebliche technologische Kompetenzen, eine starke Position bei Serverprozessoren und langfristige Wachstumschancen im Foundry-Geschäft. Das dritte Quartal 2026 zeigt mit einem Umsatzanstieg von 21 % auf 16,5 Milliarden USD und einem Wachstum des Rechenzentrumsgeschäfts von 78 %, dass Intel in wichtigen Bereichen deutliche Fortschritte erzielt. Auf der anderen Seite droht eine erhebliche Schwäche im PC-Markt. Goldman Sachs erwartet im vierten Quartal einen Umsatzrückgang von ungefähr 20 % im Client-Geschäft und eine anhaltende Lagerbestandskorrektur bis in die erste Jahreshälfte 2027. Analyst James Schneider reagiert darauf mit einer drastischen Kurszielsenkung von 150 auf 100 USD. Das Rating "neutral" wird bestätigt. Besonders bemerkenswert ist, dass das neue Kursziel 100 USD gegenüber dem NASDAQ-Schlusskurs von 59,97 USD ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von rund 66,8 % signalisiert. Dennoch sieht Goldman Sachs derzeit keine ausreichend überzeugende Kombination aus kurzfristiger Gewinnentwicklung, Prognosesicherheit und Bewertung für eine Kaufempfehlung. Die entscheidende Erkenntnis: Intel besitzt erhebliches langfristiges Potenzial, doch die operative Trendwende ist noch nicht abgeschlossen. Die starke Nachfrage nach Serverprozessoren und die Fortschritte bei modernen Fertigungstechnologien könnten langfristig zu einer deutlichen Verbesserung der Geschäftsentwicklung beitragen. Kurzfristig dürften jedoch die schwache PC-Nachfrage, der Margendruck und mögliche weitere Gewinnrevisionen im Mittelpunkt stehen. Für Anleger bleibt die Intel-Aktie damit eine spannende, aber risikoreiche Wette auf die erfolgreiche Neuausrichtung eines traditionsreichen Halbleiterkonzerns. Intel-Aktie bei 59,97 USD: Goldman Sachs sieht langfristig noch erhebliches Kurspotenzial – doch bevor der Chipgigant wieder richtig durchstarten kann, muss zunächst die Schwäche im PC-Geschäft überwunden werden.
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Autor: Redaktion, aktiencheck.de
Veröffentlicht am: 3. November 2026
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