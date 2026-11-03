Intel Aktie: Kurszielsenkung trotz KI-Fantasie und starkem Rechenzentrumsgeschäft

Die Intel-Aktie steht am 3. November 2026 vor einer schwierigen, aber keineswegs aussichtslosen Zukunft. Auf der einen Seite besitzt der amerikanische Halbleiterkonzern erhebliche technologische Kompetenzen, eine starke Position bei Serverprozessoren und langfristige Wachstumschancen im Foundry-Geschäft. Das dritte Quartal 2026 zeigt mit einem Umsatzanstieg von 21 % auf 16,5 Milliarden USD und einem Wachstum des Rechenzentrumsgeschäfts von 78 %, dass Intel in wichtigen Bereichen deutliche Fortschritte erzielt. Auf der anderen Seite droht eine erhebliche Schwäche im PC-Markt. Goldman Sachs erwartet im vierten Quartal einen Umsatzrückgang von ungefähr 20 % im Client-Geschäft und eine anhaltende Lagerbestandskorrektur bis in die erste Jahreshälfte 2027. Analyst James Schneider reagiert darauf mit einer drastischen Kurszielsenkung von 150 auf 100 USD. Das Rating "neutral" wird bestätigt. Besonders bemerkenswert ist, dass das neue Kursziel 100 USD gegenüber dem NASDAQ-Schlusskurs von 59,97 USD ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von rund 66,8 % signalisiert. Dennoch sieht Goldman Sachs derzeit keine ausreichend überzeugende Kombination aus kurzfristiger Gewinnentwicklung, Prognosesicherheit und Bewertung für eine Kaufempfehlung. Die entscheidende Erkenntnis: Intel besitzt erhebliches langfristiges Potenzial, doch die operative Trendwende ist noch nicht abgeschlossen. Die starke Nachfrage nach Serverprozessoren und die Fortschritte bei modernen Fertigungstechnologien könnten langfristig zu einer deutlichen Verbesserung der Geschäftsentwicklung beitragen. Kurzfristig dürften jedoch die schwache PC-Nachfrage, der Margendruck und mögliche weitere Gewinnrevisionen im Mittelpunkt stehen. Für Anleger bleibt die Intel-Aktie damit eine spannende, aber risikoreiche Wette auf die erfolgreiche Neuausrichtung eines traditionsreichen Halbleiterkonzerns. Intel-Aktie bei 59,97 USD: Goldman Sachs sieht langfristig noch erhebliches Kurspotenzial – doch bevor der Chipgigant wieder richtig durchstarten kann, muss zunächst die Schwäche im PC-Geschäft überwunden werden.

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Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 3. November 2026