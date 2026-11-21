Ein Pensionsfonds aus Michigan, das Southfield Fire and Police Retirement System, hat vor einem Bundesgericht in San Jose eine Sammelklage eingereicht. Der Vorwurf laut Tom's Hardware: Intel habe Anleger nicht rechtzeitig darüber informiert, wie stark schwache Nachfrage nach PC-Prozessoren und hohe Lagerbestände den Umsatz belasten würden. Die Kläger verweisen auf den Kurssturz von fast 29 Prozent an einem Tag nach dem Ausblick Ende Oktober. Es handelt sich um Behauptungen der Klägerseite. Eine Reaktion von Intel dazu liegt uns nicht vor.