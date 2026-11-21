Die Intel Aktie (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Handelssymbol Xetra: INL, US-Handelssymbol: INTC, Nasdaq) hat die Woche bis zum 20. November 2026 mit einem Minus von rund 14 Prozent beendet. Am Freitag allein ging es um 7,97 Prozent auf 51,28 Dollar abwärts, bei einem Umsatz von etwa 209 Millionen Aktien. Tiefer hat das Papier seit den Quartalszahlen vom 29. Oktober nie geschlossen.
Intel Aktie: Nvidia verkauft jede vierte Aktie, Aktionäre klagen, 14 Prozent Wochenminus – jetzt wackelt die 50-Dollar-Marke
Die Intel Aktie schließt bei 51,28 Dollar auf dem tiefsten Stand seit den Quartalszahlen. Drei Belastungen treffen gleichzeitig: eine Sammelklage, Nvidias Teilverkauf und neue Zweifel an den KI-Ausgaben.
Belastung 1
Die Sammelklage gegen Intel und was die Kläger behaupten
Ein Pensionsfonds aus Michigan, das Southfield Fire and Police Retirement System, hat vor einem Bundesgericht in San Jose eine Sammelklage eingereicht. Der Vorwurf laut Tom's Hardware: Intel habe Anleger nicht rechtzeitig darüber informiert, wie stark schwache Nachfrage nach PC-Prozessoren und hohe Lagerbestände den Umsatz belasten würden. Die Kläger verweisen auf den Kurssturz von fast 29 Prozent an einem Tag nach dem Ausblick Ende Oktober. Es handelt sich um Behauptungen der Klägerseite. Eine Reaktion von Intel dazu liegt uns nicht vor.
Belastung 2
Warum Nvidias Teilverkauf die Intel Aktie zusätzlich drückt
Aus einer Pflichtmitteilung vom 16. November geht hervor, dass Nvidia seinen Intel-Bestand im dritten Quartal um 53,7 Millionen Stück oder 25 Prozent auf 161,1 Millionen Aktien reduziert hat. Eine öffentliche Begründung nannte Nvidia nicht. Wichtig für die Einordnung: Der Verkauf fand bis Ende September statt, also vor dem Kurssturz – und drei Viertel der Position sind geblieben.
Belastung 3
Eine Studie stellt die KI-Budgets der Zukunft infrage
Am Freitag gab es laut StreetInsider keine unternehmensspezifische Nachricht. Der Sektor fiel, nachdem das Analysehaus SemiAnalysis seine langfristigen Prognosen für Investitionen in KI-Beschleuniger gesenkt hatte: um rund 19 Prozent für 2027, 28 Prozent für 2028 und bis zu 40 Prozent für 2030.
Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Einordnung der Redaktion: Die Intel Aktie wird in der neuen Woche an der 50-Dollar-Marke gemessen. Nachbörslich notierte sie am Freitag bei 53,00 Dollar.
FAQ
Die wichtigsten Fragen zur Intel Aktie
Warum fällt die Intel Aktie?
Wegen des Chip-Ausverkaufs, einer Aktionärsklage nach dem schwachen Ausblick und der Nachricht, dass Nvidia ein Viertel seiner Intel-Aktien verkauft hat.
Hat Nvidia alle Intel-Aktien verkauft?
Nein. Nvidia hielt laut Pflichtmitteilung Ende September noch 161,1 Millionen Stück.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Intel Aktie?
ISIN US4581401001, WKN 855681, deutsches Kürzel INL, US-Handelssymbol INTC an der Nasdaq.
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