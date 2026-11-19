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Intel Aktie: Echte Achterbahnfahrt!

aktiencheck.de Redaktion 19.11.2026, 08:53 1 Min. HSBC Trinkaus & Burkhardt

Nach über 50% Kursverlust im Schlussquartal kämpft die Intel-Aktie um die Unterstützung bei 51 USD.

Bild: Unsplash

Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in ihrer aktuellen Chartanalyse die Aktie von Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker: INTC) unter die Lupe. Im bisherigen Jahresverlauf lege die Intel-Aktie eine echte Achterbahnfahrt auf das Börsenparkett. Nachdem der Chiptitel im 2. Quartal um über 200% habe zulegen können und dabei endlich auch das historische Rekordhoch aus dem Jahr 2000 (75,41 USD) überwunden habe, befinde sich das Papier seither wieder im Korrekturmodus. Aufgrund des scharfen "U-Turns" würden sich die Kursverluste im bisherigen Verlauf des Schlussquartals auf über 50% summieren. In der Konsequenz sei die Relative Stärke (Levy) auf historische Tiefstände gefallen. Nach der jüngsten Topbildung und der Inselumkehr auf Tagesbasis versuche der Titel derzeit eine Stabilisierung auf Basis der Haltezone bei rund 51 USD. Auf diesem Niveau habe die Intel-Aktie zuletzt einen Innenstab ausgebildet, d. h. Anlegerinnen und Anleger würden diese Bastion tatsächlich als "support" wahrnehmen. Weitere Unterstützungen bestünden in Form der 200-Wochen-Linie (akt. bei 42,57 USD) sowie in Form des Märztiefs bei 41,63 USD. Für eine technische Gegenbewegung müssten zumindest die oben genannten Innenstäbe mit einem Spurt über das jüngste Wochenhoch bei 61,34 USD nach oben aufgelöst werden. Bis dahin würden Discount-Zertifikate attraktive Seitwärtsrenditen bieten. (Analyse vom 19.11.2026) Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.

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