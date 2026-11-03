Intel Aktie: DZ Bank streicht ein Drittel der Bewertung - was Anleger jetzt wissen müssen

Das Kursplus von 3,27% auf 61,93 USD zeigt zunächst, dass die Aktie im angegebenen Kursstand Käufer findet. Ein konkreter Auslöser für den Anstieg geht aus den vorliegenden Angaben jedoch nicht hervor. Der Kurssprung lässt sich deshalb weder als Reaktion auf die DZ-Bank-Analyse noch als Beleg für eine operative Trendwende einordnen.