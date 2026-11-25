Die Intel Aktie hat einen der heftigsten Kursstürze ihrer Geschichte hinter sich. In der Woche bis zum 4. November brach der Kurs um 39 Prozent ein. Auslöser war der Ausblick: Für das vierte Quartal stellte Intel nur 15 bis 16 Milliarden Dollar Umsatz und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 0,25 Dollar in Aussicht – weniger als erwartet. Dabei war das dritte Quartal mit 16,5 Milliarden Dollar Umsatz und einem Plus von 21 Prozent stark ausgefallen.
Intel Aktie: Minus 39 Prozent in einer Woche – und der Chef kauft für 9,7 Millionen Dollar nach. Weiß Lip-Bu Tan mehr als die Börse?
Ein schwacher Ausblick hat die Intel Aktie abstürzen lassen, doch Konzernchef Lip-Bu Tan greift selbst zu. Was hinter dem Crash steckt und warum die Zahlen im Januar zum Härtetest werden.
Das Signal
Der Chef kauft selbst
Ein bemerkenswertes Signal sendete Konzernchef Lip-Bu Tan: Am 2. November kaufte er über einen Familientrust 150.000 Intel-Aktien zu durchschnittlich rund 64,73 Dollar – insgesamt etwa 9,7 Millionen Dollar. Tan verweist auf eine außergewöhnliche Nachfrage nach den Xeon-Serverprozessoren. Das Problem: Intel kann derzeit nicht genug liefern, Konkurrent AMD gewinnt Marktanteile.
Die Bilanz
Viel Geld, viele offene Fragen
Finanziell hat Intel Luft: Ende September lagen Barmittel und kurzfristige Anlagen bei rund 54 Milliarden Dollar, auch dank Aktienverkäufen über netto 22,6 Milliarden Dollar in den ersten neun Monaten. Offen ist dagegen eine Vereinbarung mit SK hynix für das geplante Werk in Ohio. Der nächste Quartalsbericht Ende Januar wird zum Härtetest.
Die Intel Aktie steckt zwischen Hoffnung und Ernüchterung. Der Insiderkauf des Chefs ist ein starkes Signal – entscheidend bleibt, ob Intel die Lieferprobleme löst und die Nachfrage in Umsatz verwandelt.
Häufige Fragen zur Intel Aktie
Warum ist die Intel Aktie so stark gefallen?
Wegen eines schwächer als erwarteten Ausblicks für das vierte Quartal.
Wie viele Aktien kaufte Lip-Bu Tan?
150.000 Stück für rund 9,7 Millionen Dollar.
Wann kommen die nächsten Zahlen?
Ende Januar 2027.
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