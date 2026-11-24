Ein kleines Implantat gegen nächtliche Atemaussetzer hat dieses Unternehmen groß gemacht und seine Aktie zuletzt klein. Nach Daten von Fiscal.ai stieg der Umsatz von Inspire Medical Systems in drei Jahren um 54 Prozent, die operative Marge um 8,2 Prozentpunkte. Die Inspire Medical Aktie verlor im selben Zeitraum 61,8 Prozent. In der Liste von 40 Unternehmen mit besseren Zahlen und tieferen Kursen steht sie auf Platz neun.
Inspire Medical Aktie: Minus 62 Prozent – jetzt hebt die Wall Street die Kursziele wieder an
Die Inspire Medical Aktie hat in drei Jahren 61,8 Prozent verloren, obwohl der Umsatz um 54 Prozent gestiegen ist. Das zeigt eine Auswertung von Fiscal.ai. Nach den Quartalszahlen sprang der Kurs um 7,6 Prozent, zwei Banken erhöhten ihre Ziele.
Die Zahlen
Besser als erwartet und Geld in der Kasse
Am 2. November meldete Inspire für das dritte Quartal 2026 einen Umsatz von 206,7 Millionen Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 0,14 Dollar und damit über den Erwartungen, nach offizieller Rechnung blieb ein Verlust von 0,84 Dollar je Aktie. Aus dem laufenden Geschäft flossen 46,4 Millionen Dollar zu. Das Management spricht von Wachstum gegenüber dem Vorquartal und einem US-Geschäft, das die eigenen Erwartungen übertroffen hat.
Das Kernproblem
Alles hängt an der Erstattung
Der Kurssturz der vergangenen Jahre hat viel mit einer Frage zu tun: Wie rechnen Ärzte und Kliniken in den USA den Eingriff ab? Hier gibt es einen Fortschritt. Das zuständige Gremium der US-Ärztekammer hat neue Abrechnungscodes genehmigt, die auch das neue System Inspire V abdecken. Sie gelten allerdings erst ab dem 1. Januar 2028. Die Börse reagierte dennoch: Am 4. November stieg die Aktie um 7,61 Prozent auf 66,61 Dollar. JPMorgan erhöhte das Kursziel von 60 auf 65 Dollar, Piper Sandler von 60 auf 70 Dollar. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Die 52-Wochen-Spanne reicht von 38,91 bis 147,03 Dollar.
Einordnung der Redaktion: Die Inspire Medical Aktie ist unter den zehn größten Fällen der Liste derjenige, bei dem sich die Lage zuletzt sichtbar gebessert hat. Zahlen über den Erwartungen, steigende Kursziele und Klarheit bei der Abrechnung sind die Zutaten einer Erholung. Die Lücke bis 2028 bleibt das Risiko. Bis dahin muss das Unternehmen mit der alten Regelung wachsen.
FAQ
Häufige Fragen zur Inspire Medical Aktie
Was macht Inspire Medical Systems?
Das Unternehmen entwickelt ein Implantat zur Behandlung der obstruktiven Schlafapnoe.
Warum ist die Inspire Medical Aktie zuletzt gestiegen?
Die Quartalszahlen lagen über den Erwartungen, und neue Abrechnungscodes wurden genehmigt. Mehrere Banken erhöhten ihre Kursziele.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Inspire Medical Aktie?
ISIN US4577301090, WKN A2JLEP. US-Handelssymbol: INSP (NYSE). Handelssymbol an deutschen Börsen: 2DR.
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