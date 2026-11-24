Der Kurssturz der vergangenen Jahre hat viel mit einer Frage zu tun: Wie rechnen Ärzte und Kliniken in den USA den Eingriff ab? Hier gibt es einen Fortschritt. Das zuständige Gremium der US-Ärztekammer hat neue Abrechnungscodes genehmigt, die auch das neue System Inspire V abdecken. Sie gelten allerdings erst ab dem 1. Januar 2028. Die Börse reagierte dennoch: Am 4. November stieg die Aktie um 7,61 Prozent auf 66,61 Dollar. JPMorgan erhöhte das Kursziel von 60 auf 65 Dollar, Piper Sandler von 60 auf 70 Dollar. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Die 52-Wochen-Spanne reicht von 38,91 bis 147,03 Dollar.