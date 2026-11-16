Mehr Kursziel, aber kein Kaufsignal: J.P.-Morgan-Analyst Brendan Biles hebt das Kursziel für die Insperity-Aktie deutlich von 38 auf 45 US-Dollar, bleibt aber bei „Underweight“. Das neue Ziel liegt rund 11 Prozent unter dem Schlusskurs von 50,48 US-Dollar vom Freitag. Der texanische Anbieter von Personal-Outsourcing für kleine und mittlere Unternehmen steckt mitten in einem Margen-Sanierungsprogramm.
Insperity-Aktie: J.P.-Morgan-Analyst Brendan Biles hebt das Kursziel auf 45 Dollar – bleibt aber bei „Underweight“
J.P.-Morgan-Analyst Brendan Biles hebt das Kursziel für die Insperity-Aktie deutlich von 38 auf 45 US-Dollar, bleibt aber bei „Underweight“. Das Ziel liegt rund 11 Prozent unter dem Schlusskurs von 50,48 US-Dollar. Der Personaldienstleister kommt bei den Margen voran, verliert aber Kunden-Mitarbeiter.
Steckbrief
- Unternehmen
- Insperity, Inc.
- Handelssymbol
- NSP (NYSE)
- Analyst
- Brendan Biles
- Bank
- J.P. Morgan
- Rating
- Underweight (bestätigt)
- Kursziel
- 45 US-Dollar (zuvor 38 US-Dollar)
Stand: 13.11.2026, Schlusskurs vom Freitag laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026
J.P. Morgan zur Insperity-Aktie
Margen besser, Skepsis bleibt – J.P. Morgan rät weiter ab
J.P. Morgan führt die Insperity-Aktie seit Längerem mit „Underweight“. Im Mai hatte das Haus das Ziel noch von 35 auf 33 US-Dollar gesenkt.
Inzwischen hat sich die Aktie deutlich erholt. Mit der Anhebung auf 45 US-Dollar zieht die Aktienanalyse von J.P. Morgan teilweise nach, sieht den Kurs aber weiterhin als zu hoch an.
Am selben Tag hob Brendan Biles auch das Ziel für den Wettbewerber TriNet an – ebenfalls bei „Underweight“.
Die Argumente von Brendan Biles
Die Quartalszahlen zeigen, was die Einschätzung von J.P.-Morgan-Analyst Brendan Biles prägt:
Weniger Kunden-Mitarbeiter
Die Zahl der betreuten Mitarbeiter sank im dritten Quartal um 2 Prozent auf 307.265.
Margen erholen sich
Der Bruttogewinn je betreutem Mitarbeiter stieg um 8 Prozent auf 225 US-Dollar – der erste Zuwachs seit 2025.
Dünner Gewinn
Unter dem Strich stand ein kleiner Verlust von 1 Million US-Dollar, das bereinigte EBITDA lag bei 31 Millionen US-Dollar.
Prognose eingeengt
Insperity erwartet nun einen bereinigten Gewinn je Aktie von 1,93 bis 2,28 US-Dollar und kappte damit das obere Ende.
Preise rauf, Kunden runter
Insperity hat die Preise erhöht, um steigende Gesundheitskosten auszugleichen. Der Umsatz je betreutem Mitarbeiter stieg um 4 Prozent, der Gesamtumsatz um 2 Prozent auf 1,651 Milliarden US-Dollar.
Wachstum soll künftig auch die neue Plattform HRScale auf Basis von Workday bringen. Vorstandschef Paul Sarvadi setzt zudem auf einen KI-Assistenten, der die Nachfrage kleiner Firmen stärken soll.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist J.P. Morgan Securities LLC, Analyst Brendan Biles. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Underweight“ und das Kursziel von 45 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.jpmm.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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- Empfehlung
Insperity, Inc. (NSP): Verkaufen, Kursziel 45,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von J.P. Morgan (Analyst Brendan Biles). Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 14:48 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 14:48 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: J.P. Morgan (Analyst Brendan Biles).
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