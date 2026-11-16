Insperity-Aktie: J.P.-Morgan-Analyst Brendan Biles hebt das Kursziel auf 45 Dollar – bleibt aber bei „Underweight“

Inzwischen hat sich die Aktie deutlich erholt. Mit der Anhebung auf 45 US-Dollar zieht die Aktienanalyse von J.P. Morgan teilweise nach, sieht den Kurs aber weiterhin als zu hoch an.

Am selben Tag hob Brendan Biles auch das Ziel für den Wettbewerber TriNet an – ebenfalls bei „Underweight“.