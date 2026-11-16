Ein Pennystock unter Druck: Goldman-Sachs-Analyst Mark Delaney führt die Innoviz-Aktie mit „Neutral“ und halbiert das Kursziel von 0,40 auf 0,20 US-Dollar. Zum Kurs von 0,16 US-Dollar laut Ratingübersicht errechnet sich ein Potenzial von 25 Prozent. Innoviz baut Lidar-Sensoren für Autos, Sicherheit und Verteidigung.
Innoviz-Aktie: Goldman-Sachs-Analyst Mark Delaney bleibt bei „Neutral“ – Kursziel halbiert auf 0,20 Dollar
Goldman-Sachs-Analyst Mark Delaney führt die Aktie von Innoviz mit „Neutral“ und halbiert das Kursziel von 0,40 auf 0,20 US-Dollar. Zum Kurs von 0,16 US-Dollar sind das 25 Prozent Potenzial. Der Lidar-Hersteller hatte seine Prognose um ein Drittel gekappt.
Steckbrief
- Unternehmen
- Innoviz Technologies Ltd.
- Handelssymbol
- INVZ (Nasdaq)
- Analyst
- Mark Delaney
- Bank
- Goldman Sachs
- Rating
- Neutral
- Kursziel
- 0,20 US-Dollar (zuvor 0,40 US-Dollar)
Stand: 16.11.2026, Kurs laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026
Goldman Sachs zur Innoviz-Aktie
Prognose gekappt – Goldman halbiert das Ziel
Mark Delaney reagiert auf schwache Zahlen zum dritten Quartal und eine deutlich gesenkte Prognose.
Innoviz setzte im dritten Quartal 12,1 Millionen US-Dollar um, 21 Prozent weniger als im Vorjahr. Erwartet worden waren knapp 18 Millionen US-Dollar.
Die Umsatzprognose für 2026 senkte das Unternehmen auf 44 bis 46 Millionen US-Dollar. Zuvor hatte Innoviz 67 bis 73 Millionen US-Dollar in Aussicht gestellt.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Goldman-Sachs-Analyst Mark Delaney zu lesen ist:
Verzögerte Projekte
Kunden haben ihre Entwicklungsprogramme verschoben, dadurch verschieben sich Umsätze.
Sparprogramm
Innoviz streicht rund 20 Prozent der Stellen und will jährlich etwa 17,5 Millionen US-Dollar sparen.
Hoffnung Verteidigung
Rüstungskunden sollen 2027 rund 20 bis 30 Prozent des Umsatzes bringen.
Steigende Verluste
Der Nettoverlust stieg auf 19,6 Millionen US-Dollar, die Aktienzahl wuchs durch Kapitalerhöhungen.
Mehr Zeit gekauft
Durch die Einsparungen soll das Geld bis ins Jahr 2028 reichen. Programme mit VW und Daimler Truck laufen laut Innoviz weiter.
Die Aktie notiert inzwischen weit unter einem US-Dollar.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Goldman Sachs & Co. LLC, Analyst Mark Delaney. Die Einstufung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Neutral“ und das Kursziel von 0,20 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.gs.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Innoviz Technologies Ltd. (INVZ): Halten, Kursziel 0,20 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Mark Delaney, Aktienanalyst, Goldman Sachs & Co. LLC vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 16:37 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 16:37 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Mark Delaney, Aktienanalyst, Goldman Sachs & Co. LLC.
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