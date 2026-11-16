Innoviz-Aktie: Goldman-Sachs-Analyst Mark Delaney bleibt bei „Neutral“ – Kursziel halbiert auf 0,20 Dollar

Innoviz setzte im dritten Quartal 12,1 Millionen US-Dollar um, 21 Prozent weniger als im Vorjahr. Erwartet worden waren knapp 18 Millionen US-Dollar.

Die Umsatzprognose für 2026 senkte das Unternehmen auf 44 bis 46 Millionen US-Dollar. Zuvor hatte Innoviz 67 bis 73 Millionen US-Dollar in Aussicht gestellt.