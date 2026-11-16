Ein Antikörper gegen schwer behandelbare Tumoren: H.C.-Wainwright-Analyst Robert Burns bleibt bei „Buy“ für die Inhibrx-Aktie, senkt das Kursziel aber von 245 auf 220 US-Dollar. Zum Kurs von 77,58 US-Dollar laut Ratingübersicht errechnet sich ein Potenzial von rund 184 Prozent. Inhibrx entwickelt mit Ozekibart einen Antikörper, der in Tumorzellen gezielt den programmierten Zelltod auslösen soll.
Inhibrx-Aktie: H.C.-Wainwright-Analyst Robert Burns bleibt bei „Buy“ – Kursziel sinkt auf 220 Dollar, fast das Dreifache
H.C.-Wainwright-Analyst Robert Burns bleibt bei „Buy“ für die Inhibrx-Aktie, senkt das Kursziel aber von 245 auf 220 US-Dollar. Zum Kurs von 77,58 US-Dollar sind das rund 184 Prozent Potenzial. Hoffnungsträger ist der Krebs-Antikörper Ozekibart.
Steckbrief
- Unternehmen
- Inhibrx Biosciences, Inc.
- Handelssymbol
- INBX (Nasdaq)
- Analyst
- Robert Burns
- Bank
- H.C. Wainwright
- Rating
- Buy (bestätigt)
- Kursziel
- 220 US-Dollar (zuvor 245 US-Dollar)
Stand: 16.11.2026, Kurs laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026
H.C. Wainwright zur Inhibrx-Aktie
Ziel gesenkt, Zuversicht bleibt – Burns bleibt beim Kauf
Robert Burns nimmt sein Kursziel zurück, sieht aber weiterhin ein Vielfaches an Potenzial.
Ozekibart hatte in der Zulassungsstudie ChonDRAgon beim Chondrosarkom, einem seltenen Knochenkrebs, das progressionsfreie Überleben gegenüber Placebo statistisch signifikant verlängert. Für diese Indikation hatte Inhibrx einen Zulassungsantrag bei der FDA angekündigt.
Die Aktienanalyse von H.C. Wainwright setzt auf weitere Anwendungen, etwa beim Darmkrebs.
Die Argumente von Robert Burns
Diese Punkte prägen das Bild, auf das sich die Einschätzung von H.C.-Wainwright-Analyst Robert Burns stützt:
Erfolgreiche Studie
Die Zulassungsstudie beim Chondrosarkom erreichte ihr Hauptziel.
Darmkrebs
In Kombination mit Chemotherapie sprachen 20 Prozent stark vorbehandelter Darmkrebs-Patienten an, das mediane progressionsfreie Überleben lag bei 5,5 Monaten.
Größerer Markt
Inhibrx will Ozekibart in früheren Therapielinien beim Darmkrebs testen, wo der Markt deutlich größer ist.
Weitere Kandidaten
Mit INBRX-106 hat das Unternehmen einen zweiten Wirkstoff in einer Phase-2/3-Studie bei Kopf-Hals-Tumoren.
Kursrückgang trotz Fortschritten
Die Aktie hatte nach den Studiendaten stark zugelegt. Auf dem aktuellen Niveau ist ein Teil der Hoffnungen bereits eingepreist, gleichzeitig hält H.C. Wainwright ein deutlich höheres Kursziel für erreichbar.
Entscheidend werden die Zulassung beim Chondrosarkom und die Fortschritte beim Darmkrebs.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist H.C. Wainwright & Co., LLC, Analyst Robert Burns. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 220 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: hcwco.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Inhibrx Biosciences, Inc. (INBX): Kaufen, Kursziel 220,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Robert Burns, Aktienanalyst, H.C. Wainwright & Co., LLC vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 16:10 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 16:10 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Robert Burns, Aktienanalyst, H.C. Wainwright & Co., LLC.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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