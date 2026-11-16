Inhibrx-Aktie: H.C.-Wainwright-Analyst Robert Burns bleibt bei „Buy“ – Kursziel sinkt auf 220 Dollar, fast das Dreifache

Ozekibart hatte in der Zulassungsstudie ChonDRAgon beim Chondrosarkom, einem seltenen Knochenkrebs, das progressionsfreie Überleben gegenüber Placebo statistisch signifikant verlängert. Für diese Indikation hatte Inhibrx einen Zulassungsantrag bei der FDA angekündigt.

Die Aktienanalyse von H.C. Wainwright setzt auf weitere Anwendungen, etwa beim Darmkrebs.