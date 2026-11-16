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Inhibrx-Aktie: H.C.-Wainwright-Analyst Robert Burns bleibt bei „Buy“ – Kursziel sinkt auf 220 Dollar, fast das Dreifache

aktiencheck.de Redaktion2 Min.

H.C.-Wainwright-Analyst Robert Burns bleibt bei „Buy“ für die Inhibrx-Aktie, senkt das Kursziel aber von 245 auf 220 US-Dollar. Zum Kurs von 77,58 US-Dollar sind das rund 184 Prozent Potenzial. Hoffnungsträger ist der Krebs-Antikörper Ozekibart.

Inhibrx-Aktie: H.C.-Wainwright-Analyst Robert Burns bleibt bei „Buy“ – Kursziel sinkt auf 220 Dollar, fast das Dreifache
Bild: https://www.pexels.com/de-de/foto/moderne-gerate-mit-okularen-im-labor-5752262/
Rating H.C. Wainwright (bestätigt)
Buy
Kursziel (zuvor 245 $)
220 $
Kurs 16.11.2026
77,58 $
Abstand zum Kursziel
+183,6 %

Steckbrief

Unternehmen
Inhibrx Biosciences, Inc.
Handelssymbol
INBX (Nasdaq)
Analyst
Robert Burns
Bank
H.C. Wainwright
Rating
Buy (bestätigt)
Kursziel
220 US-Dollar (zuvor 245 US-Dollar)

Stand: 16.11.2026, Kurs laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026

Ein Antikörper gegen schwer behandelbare Tumoren: H.C.-Wainwright-Analyst Robert Burns bleibt bei „Buy“ für die Inhibrx-Aktie, senkt das Kursziel aber von 245 auf 220 US-Dollar. Zum Kurs von 77,58 US-Dollar laut Ratingübersicht errechnet sich ein Potenzial von rund 184 Prozent. Inhibrx entwickelt mit Ozekibart einen Antikörper, der in Tumorzellen gezielt den programmierten Zelltod auslösen soll.

H.C. Wainwright zur Inhibrx-Aktie

Ziel gesenkt, Zuversicht bleibt – Burns bleibt beim Kauf

Robert Burns nimmt sein Kursziel zurück, sieht aber weiterhin ein Vielfaches an Potenzial.

Ozekibart hatte in der Zulassungsstudie ChonDRAgon beim Chondrosarkom, einem seltenen Knochenkrebs, das progressionsfreie Überleben gegenüber Placebo statistisch signifikant verlängert. Für diese Indikation hatte Inhibrx einen Zulassungsantrag bei der FDA angekündigt.

Die Aktienanalyse von H.C. Wainwright setzt auf weitere Anwendungen, etwa beim Darmkrebs.

Die Argumente von Robert Burns

Diese Punkte prägen das Bild, auf das sich die Einschätzung von H.C.-Wainwright-Analyst Robert Burns stützt:

  1. Erfolgreiche Studie

    Die Zulassungsstudie beim Chondrosarkom erreichte ihr Hauptziel.

  2. Darmkrebs

    In Kombination mit Chemotherapie sprachen 20 Prozent stark vorbehandelter Darmkrebs-Patienten an, das mediane progressionsfreie Überleben lag bei 5,5 Monaten.

  3. Größerer Markt

    Inhibrx will Ozekibart in früheren Therapielinien beim Darmkrebs testen, wo der Markt deutlich größer ist.

  4. Weitere Kandidaten

    Mit INBRX-106 hat das Unternehmen einen zweiten Wirkstoff in einer Phase-2/3-Studie bei Kopf-Hals-Tumoren.

Kursrückgang trotz Fortschritten

Die Aktie hatte nach den Studiendaten stark zugelegt. Auf dem aktuellen Niveau ist ein Teil der Hoffnungen bereits eingepreist, gleichzeitig hält H.C. Wainwright ein deutlich höheres Kursziel für erreichbar.

Entscheidend werden die Zulassung beim Chondrosarkom und die Fortschritte beim Darmkrebs.

Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist H.C. Wainwright & Co., LLC, Analyst Robert Burns. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 220 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: hcwco.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.

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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben

Empfehlung

Inhibrx Biosciences, Inc. (INBX): Kaufen, Kursziel 220,00 USD.

Quelle
Empfehlung von Robert Burns, Aktienanalyst, H.C. Wainwright & Co., LLC vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
Weitergegeben von
Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG

KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.

Veröffentlicht
16.11.2026, 16:10 MEZ
Interessenkonflikte

Stand: 16.11.2026, 16:10 MEZ

Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.

Risiken
Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.

Quelle der Empfehlung: Robert Burns, Aktienanalyst, H.C. Wainwright & Co., LLC.

Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.

Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.