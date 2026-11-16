Die Ingersoll-Rand-Aktie bekommt Rückenwind von einem Analysten, der bisher an der Seitenlinie stand: Melius Research stuft Ingersoll Rand von „Hold“ auf „Buy“ hoch und setzt das Kursziel auf 113 US-Dollar. Gemessen am letzten Kurs von 83,70 Dollar an der New York Stock Exchange signalisiert Melius damit ein Kurspotenzial von rund 35 Prozent.
Ingersoll-Rand-Aktie: Melius stuft auf „Buy“ hoch – Kursziel 113 Dollar
Melius Research hebt die Ingersoll-Rand-Aktie von „Hold“ auf „Buy“ und setzt das Kursziel auf 113 US-Dollar. Das sind rund 35 Prozent über dem letzten Kurs von 83,70 Dollar. Der Analyst sieht den Kompressorenhersteller nach Jahren flacher Aufträge endlich im Aufschwung der Industrie angekommen.
Steckbrief
- Unternehmen
- Ingersoll Rand Inc.
- Handelssymbol
- IR (NYSE)
- ISIN
- US45687V1061
- Analyst
- Robert (Rob) Wertheimer
- Bank
- Melius Research
- Rating
- Buy (zuvor Hold)
- Kursziel
- 113 US-Dollar
Stand: 16.11.2026, Kurs: NYSE intraday laut Investing.com
Hinter der Hochstufung steht Melius-Analyst Robert Wertheimer, der Ingersoll Rand bei dem unabhängigen Researchhaus beobachtet. Er war es auch, der die Ingersoll-Rand-Aktie im Juli 2025 von „Buy“ auf „Hold“ zurückgenommen hatte – damals mit Verweis auf eine schwächere Wachstumsdynamik. Jetzt dreht Melius die Einstufung zurück auf „Buy“.
Die Begründung
Nach zwölf flachen Quartalen ziehen die Aufträge an
Der Kern der Melius-Argumentation: Ingersoll Rand habe der Erholung der Industrieaufträge zwei bis drei Quartale lang hinterhergehinkt, beschleunige nun aber. Laut dem Bericht von Investing.com verweist Melius darauf, dass die organischen Auftragseingänge im dritten Quartal 2026 – ohne einen großen Rechenzentrumsauftrag – im hohen einstelligen Prozentbereich zulegten. Zuvor hatten sie rund zwölf Quartale lang nahezu stagniert.
Aufholjagd bei den Aufträgen
Ingersoll Rand hinkte der Erholung der Industrieaufträge zwei bis drei Quartale hinterher, beschleunigt laut Melius aber nun.
Breiter Industrieaufschwung
Das Auftragswachstum spiegelt laut Melius die Erholung nach dem ISM-Abschwung wider. Weil der Konzern in große Teile der Industrie liefert, erwartet der Analyst eine anhaltende Verbesserung.
Option Rechenzentren
Inklusive des großen Rechenzentrumsauftrags lag das organische Auftragsplus im dritten Quartal bei 18 Prozent. Die Ausrichtung auf diesen Endmarkt hat laut Melius Potenzial.
Bewertung
Das Kursziel von 113 Dollar entspricht laut Investing.com etwa dem 25-Fachen der Melius-Gewinnschätzung für 2028, die leicht über dem Konsens liegt.
|Angabe
|Bisher
|Neu
|Rating
|Hold
|Buy
|Kursziel
|nicht eindeutig belegt
|113 US-Dollar
|Kurspotenzial
|–
|+35,0 % (Kurs 83,70 USD)
Beim bisherigen Kursziel gehen die Angaben auseinander: Bei der Abstufung im Juli 2025 hatte Melius 93 Dollar genannt, eine Ratings-Datenbank führt zuletzt 108 Dollar. Fest steht das neue Ziel der Ingersoll-Rand-Aktie: 113 Dollar.
Zahlen im Rücken
Starkes drittes Quartal mit kräftigem Auftragsplus
Die Hochstufung kommt gut zwei Wochen nach soliden Quartalszahlen. Ende Oktober meldete Ingersoll Rand für das dritte Quartal 2026 einen Umsatz von 2,06 Milliarden Dollar, ein Plus von 6 Prozent (organisch 4 Prozent). Die Auftragseingänge sprangen um 21 Prozent auf 2,35 Milliarden Dollar, organisch um 18 Prozent. Der bereinigte Gewinn je Aktie stieg um 24 Prozent auf 1,07 Dollar; ohne Erstattungen von IEEPA-Zöllen lag er bei 1,01 Dollar.
Für das Gesamtjahr 2026 stellt das Management ein Umsatzwachstum von 5,5 bis 7,0 Prozent und einen bereinigten Gewinn je Aktie (ohne Zollerstattungen) von 3,58 bis 3,70 Dollar in Aussicht.
Kursreaktion und Einordnung
Hochstufung an einem schwachen Markttag
Kurzfristig half die Hochstufung der Ingersoll-Rand-Aktie wenig: Am Montagnachmittag (US-Zeit) notierte sie bei 83,70 Dollar und damit 1,6 Prozent unter dem Freitagsschluss von 85,06 Dollar – an einem Tag, an dem der breite US-Markt unter Druck stand. Die 52-Wochen-Spanne reicht von 68,07 bis 100,96 Dollar, der Börsenwert liegt bei rund 32 Milliarden Dollar.
Mit 113 Dollar liegt Melius deutlich über dem Analystenkonsens. Vor der Hochstufung lautete die Durchschnittsempfehlung von 14 Analysten „Buy“ bei einem mittleren Kursziel von rund 94 Dollar; die höchste Schätzung lag bei 109 Dollar. Zuletzt hatten Evercore ISI und Stifel ihre Ziele auf jeweils 95 Dollar angehoben, Baird senkte von 109 auf 107 Dollar – alle mit Kaufempfehlung. Nach den vorliegenden Daten setzt Melius damit das höchste Kursziel für die Ingersoll-Rand-Aktie. Die nächsten Quartalszahlen werden für den 18. Februar 2027 erwartet.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Melius Research LLC, Analyst Robert Wertheimer. Die Originalstudie ist nicht öffentlich datiert; die früheste belegte Veröffentlichung ist die Meldung im Newsquawk-Livefeed vom 16.11.2026, 13:16 Uhr UTC. Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 113 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: meliusresearch.com/disclosures. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Ingersoll Rand Inc. (IR): Kaufen, Kursziel 113,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Melius Research LLC (Analyst Robert Wertheimer) vom 16.11.2026, 14:16 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 21:31 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 21:31 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
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Quelle der Empfehlung: Melius Research LLC (Analyst Robert Wertheimer).
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