Die Hochstufung kommt gut zwei Wochen nach soliden Quartalszahlen. Ende Oktober meldete Ingersoll Rand für das dritte Quartal 2026 einen Umsatz von 2,06 Milliarden Dollar, ein Plus von 6 Prozent (organisch 4 Prozent). Die Auftragseingänge sprangen um 21 Prozent auf 2,35 Milliarden Dollar, organisch um 18 Prozent. Der bereinigte Gewinn je Aktie stieg um 24 Prozent auf 1,07 Dollar; ohne Erstattungen von IEEPA-Zöllen lag er bei 1,01 Dollar.

Für das Gesamtjahr 2026 stellt das Management ein Umsatzwachstum von 5,5 bis 7,0 Prozent und einen bereinigten Gewinn je Aktie (ohne Zollerstattungen) von 3,58 bis 3,70 Dollar in Aussicht.