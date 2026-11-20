Das Chartbild: Für die kurzfristige ING Groep-Aktie Prognose ist das Zusammenspiel aus Trend und Kursziel entscheidend. Solange der Titel oberhalb seiner wichtigen gleitenden Durchschnitte notiert, bleibt das übergeordnete Bild konstruktiv. Rücksetzer in Richtung dieser Linien würden Charttechniker eher als Test denn als Trendwende werten. Auf der Oberseite fungiert das bisherige Hoch als Bewährungsprobe - erst ein nachhaltiger Ausbruch darüber würde neue Dynamik freisetzen. Gelingt das nicht, ist eine Seitwärtsphase das wahrscheinlichste Szenario, bis neue Impulse aus dem Zinsumfeld oder dem nächsten Zahlenwerk kommen.