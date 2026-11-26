Die größte Bank der Niederlande erreicht am Morgen eine runde Marke. Die ING-Aktie (ING Groep, ISIN: NL0011821202, WKN: A2ANV3, Handelssymbol Amsterdam: INGA, US-Handelssymbol: ING) steigt um 2,37 Prozent auf 27,00 Euro. ING gehört damit zu den AEX Gewinnern des Donnerstagmorgens. Mit 11,7 Millionen gehandelten Stücken bis 09:22 Uhr zählt die Aktie zu den umsatzstärksten Werten im Index.
ING-Aktie ist AEX Gewinner: Plus 2,4 Prozent auf 27 Euro – Bankwerte führen die Erholung mit an
Die ING-Aktie gewinnt am Donnerstagmorgen 2,37 Prozent auf 27,00 Euro und zählt zu den AEX Gewinnern. Warum Bankaktien heute gefragt sind.
Die Gründe
Der Markt erholt sich, Banken gehen voran
Der Börsendienst IEX nennt ING und ABN AMRO unter den deutlichen Gewinnern in Amsterdam. Eine Meldung aus dem Unternehmen liegt nicht vor. Der AEX Gewinner ING profitiert von der besseren Stimmung: Die Wall Street hat am Mittwoch den Großteil ihrer frühen Verluste aufgeholt, die asiatischen Börsen legten zu, der AEX steigt um 1,33 Prozent. In New York gehörten Finanzwerte am Mittwoch mit plus 0,68 Prozent zu den festeren Sektoren.
Zinsen bleiben hoch
Die Märkte rechnen im Dezember mit einer weiteren Zinserhöhung der US-Notenbank. Hohe Zinsen stützen die Zinsmarge der Banken.
Ganze Branche gefragt
Mit ING, ABN AMRO, Aegon, ASR Nederland und NN Group stehen fünf Finanzwerte unter den AEX Gewinnern.
Zollsorgen lassen nach
Die US-Zollvorschläge wurden ruhiger aufgenommen als befürchtet. Das hilft exportabhängigen Volkswirtschaften und ihren Banken.
Häufige Fragen zur ING-Aktie
Warum ist die ING-Aktie heute AEX Gewinner?
Die Aktie steigt um 2,37 Prozent auf 27,00 Euro. Sie folgt der Erholung an den Börsen, von der Bankwerte überdurchschnittlich profitieren.
Wie lauten ISIN und WKN der ING-Aktie?
ISIN NL0011821202, WKN A2ANV3. In Amsterdam lautet das Symbol INGA, an der New Yorker Börse ING.
Gibt es Unternehmensnachrichten?
Nein, eine neue Mitteilung von ING liegt nicht vor.
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