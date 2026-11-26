Warum ist die ING-Aktie heute AEX Gewinner?

Die Aktie steigt um 2,37 Prozent auf 27,00 Euro. Sie folgt der Erholung an den Börsen, von der Bankwerte überdurchschnittlich profitieren.

Wie lauten ISIN und WKN der ING-Aktie?

ISIN NL0011821202, WKN A2ANV3. In Amsterdam lautet das Symbol INGA, an der New Yorker Börse ING.

Gibt es Unternehmensnachrichten?

Nein, eine neue Mitteilung von ING liegt nicht vor.