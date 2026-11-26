ING ist die größte Bank der Niederlande und stark in Belgien, Deutschland, Polen und Spanien vertreten. In Deutschland zählt die Tochter ING Deutschland zu den größten Privatkundenbanken. Das Geschäftsmodell beruht auf hohen Kundeneinlagen und einem schlanken, digitalen Vertrieb. Das macht die Bank besonders zinsabhängig. Steigen die Leitzinsen, wächst zunächst der Ertrag aus den Einlagen. Eine Erhöhung des EZB-Einlagensatzes auf 2,75 Prozent am 17. Dezember gilt am Markt als nahezu ausgemacht. Zugleich wäre eine Bank mit vielen Einlagen stark betroffen, wenn die EZB die unverzinste Mindestreserve anhebt. Im Sommer stand ein Vorschlag im Raum, den Satz von 1 auf 2 Prozent zu verdoppeln.