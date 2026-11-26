In Deutschland kennen Millionen Sparer die orange Bank mit dem Löwen. An der Börse gehört ihre Muttergesellschaft am Donnerstagmorgen zu den Gewinnern. Die ING-Aktie (ISIN: NL0011821202, WKN: A2ANV3, deutsches Handelssymbol: INN1, US-Handelssymbol: ING an der NYSE) steigt um 10:25 Uhr um 1,91 Prozent auf 26,88 Euro. Damit schließt die Aktie der ING Groep die Liste der 25 größten Eurostoxx50 Gewinner des Morgens ab. Der Index gewinnt 2,03 Prozent.
ING-Aktie Eurostoxx50 Gewinner: Plus 1,9 Prozent – die Direktbank der Deutschen holt mit dem Sektor auf
Die ING-Aktie gehört am Donnerstagmorgen zu den Eurostoxx50 Gewinnern: Um 10:25 Uhr steigt die niederländische Großbank um 1,91 Prozent auf 26,88 Euro. Bankwerte erholen sich nach dem Rutsch auf das tiefste Niveau seit Juni. Die Gründe für den Kursgewinn und warum die EZB für ING besonders wichtig ist.
Die Gründe für den Kursgewinn
Warum die ING-Aktie heute steigt
Der Anstieg ist Teil einer breiten Bewegung. Acht Banken stehen unter den 25 größten Gewinnern im Index.
Am Mittwoch fiel der Branchenindex Stoxx Europe 600 Banks um fast 2 Prozent auf den tiefsten Stand seit Juni. Anleger fürchteten, die Europäische Zentralbank könne die unverzinste Mindestreserve der Banken anheben. Am Donnerstag dreht das Bild: Nach der Wende an der Wall Street gewinnt der Euro Stoxx 50 um 2,03 Prozent, und Bankaktien werden auf breiter Front zurückgekauft.
Eine eigene Unternehmensmeldung liegt nicht vor. Im Vergleich fällt das Plus der ING-Aktie etwas kleiner aus als bei den Banken aus Südeuropa. Santander gewinnt 2,83 Prozent, BNP Paribas 2,74 Prozent, die Deutsche Bank 2,48 Prozent. Das passt zum Muster des Tages: Am stärksten steigen die Werte, die zuvor am stärksten gefallen waren.
Sektor-Erholung
Bankaktien holen nach dem Tief seit Juni auf.
Markt im Plus
Der Euro Stoxx 50 gewinnt gut 2 Prozent.
Zinserhöhung erwartet
Am 17. Dezember dürfte die EZB die Leitzinsen anheben.
EZB-Protokoll
Um 13:30 Uhr erscheint das Protokoll der Oktober-Sitzung.
Das Unternehmen
Viele Einlagen, viel Abhängigkeit vom Zins
ING ist die größte Bank der Niederlande und stark in Belgien, Deutschland, Polen und Spanien vertreten. In Deutschland zählt die Tochter ING Deutschland zu den größten Privatkundenbanken. Das Geschäftsmodell beruht auf hohen Kundeneinlagen und einem schlanken, digitalen Vertrieb. Das macht die Bank besonders zinsabhängig. Steigen die Leitzinsen, wächst zunächst der Ertrag aus den Einlagen. Eine Erhöhung des EZB-Einlagensatzes auf 2,75 Prozent am 17. Dezember gilt am Markt als nahezu ausgemacht. Zugleich wäre eine Bank mit vielen Einlagen stark betroffen, wenn die EZB die unverzinste Mindestreserve anhebt. Im Sommer stand ein Vorschlag im Raum, den Satz von 1 auf 2 Prozent zu verdoppeln.
Häufige Fragen zur ING-Aktie
Warum ist die ING-Aktie heute ein Eurostoxx50 Gewinner?
Die ING-Aktie erholt sich mit dem europäischen Bankensektor, der am Mittwoch auf den tiefsten Stand seit Juni gefallen war. Eine eigene Unternehmensmeldung gibt es nicht.
Wie stark steigt die ING-Aktie am Donnerstagmorgen?
Um 10:25 Uhr lag sie in Amsterdam bei 26,88 Euro, ein Plus von 1,91 Prozent.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der ING-Aktie?
Die ISIN lautet NL0011821202, die WKN A2ANV3. In Deutschland wird die Aktie unter INN1 gehandelt, in den USA unter ING an der NYSE.
Warum ist die EZB für ING so wichtig?
ING verfügt über sehr hohe Kundeneinlagen. Leitzinsen und Mindestreserve wirken deshalb direkt auf den Zinsüberschuss.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.