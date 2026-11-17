Gedämpfte Erwartungen, große Spanne: Craig-Hallum-Analyst Richard Shannon bestätigt für die Infleqtion-Aktie das Rating „Buy“ und senkt das Kursziel von 19 auf 14 US-Dollar. Beim Kurs von 7,51 US-Dollar am 17. November errechnet sich ein Potenzial von rund 86 Prozent.
Infleqtion-Aktie: Craig-Hallum senkt das Ziel – Quantenwert mit fast 90 Prozent Luft
Craig-Hallum-Analyst Richard Shannon bleibt bei „Buy“ für die Infleqtion-Aktie, senkt das Kursziel aber von 19 auf 14 US-Dollar. Die Aktie des Quantenspezialisten steht unter Druck.
Steckbrief
- Unternehmen
- Infleqtion, Inc.
- Handelssymbol
- INFQ (NYSE)
- Analyst
- Richard Shannon
- Bank
- Craig-Hallum
- Rating
- Buy (bestätigt, Ziel gesenkt)
- Kursziel
- 14 US-Dollar (zuvor 19 US-Dollar)
Stand: 17.11.2026, Kurs am 17.11.2026 (Handelsverlauf) laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks)
Craig-Hallum zur Infleqtion-Aktie
Quantentechnik mit neutralen Atomen – Shannon bleibt beim Kauf
Richard Shannon reagiert auf die Zahlen vom 16. November.
Infleqtion entwickelt Quantencomputer und Quantensensoren auf Basis neutraler Atome. Das Unternehmen hat seine Umsatzprognose für 2026 mehrfach angehoben, zuletzt auf rund 45,1 Millionen US-Dollar. Die Zahlen zum dritten Quartal wurden am 16. November nach Börsenschluss veröffentlicht.
Im zweiten Quartal hatte Infleqtion einen Rekordumsatz erzielt, getragen von einem Programm für Gravitationsmessungen mit der NASA. Im August korrigierte das Unternehmen die Umsatzerfassung zweier Regierungsaufträge, was frühere Abschlüsse veränderte.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Craig-Hallum-Analyst Richard Shannon zu lesen ist:
Steigende Prognose
Die Umsatzerwartung für 2026 wurde mehrfach erhöht.
Regierungsaufträge
Eine Absichtserklärung der US-Regierung über bis zu 100 Millionen US-Dollar Förderung liegt vor.
Volle Kasse
Ende Juni verfügte Infleqtion über rund 582 Millionen US-Dollar und keine Schulden.
Niedrigeres Ziel
Craig-Hallum senkt das Kursziel um 5 auf 14 US-Dollar.
Aktie unter Druck
Seit dem Bericht im August hat die Aktie deutlich nachgegeben. Investoren achten auf die Planbarkeit der Umsätze im Jahr 2027 und auf den Mittelabfluss.
Die konkrete Begründung der Zielsenkung liegt nicht öffentlich vor.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Craig-Hallum Capital Group LLC, Analyst Richard Shannon. Die Einstufung ist laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks) auf den 17.11.2026 datiert. Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 14 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.craig-hallum.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Infleqtion, Inc. (INFQ): Kaufen, Kursziel 14,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Richard Shannon, Aktienanalyst, Craig-Hallum Capital Group LLC vom 17.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 19:41 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 19:41 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Richard Shannon, Aktienanalyst, Craig-Hallum Capital Group LLC.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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