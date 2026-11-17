Infleqtion entwickelt Quantencomputer und Quantensensoren auf Basis neutraler Atome. Das Unternehmen hat seine Umsatzprognose für 2026 mehrfach angehoben, zuletzt auf rund 45,1 Millionen US-Dollar. Die Zahlen zum dritten Quartal wurden am 16. November nach Börsenschluss veröffentlicht.

Im zweiten Quartal hatte Infleqtion einen Rekordumsatz erzielt, getragen von einem Programm für Gravitationsmessungen mit der NASA. Im August korrigierte das Unternehmen die Umsatzerfassung zweier Regierungsaufträge, was frühere Abschlüsse veränderte.