Die zehnjährige Bundesanleihe rentierte am Freitag, 20. November 2026, mit 3,30 Prozent, nach 3,40 Prozent am Donnerstag (dpa-AFX, 19. und 20. November; Trading Economics). Die Zweijährige lag bei 3,06 Prozent, die Dreißigjährige bei 3,68 Prozent. Zieht man von 3,30 Prozent die Inflation von rund 4 Prozent ab, ergibt sich rechnerisch ein negativer Realzins von etwa 0,7 Prozentpunkten. Das ist eine grobe Einordnung der Redaktion: Sie vergleicht die heutige Nominalrendite mit der vergangenen Teuerung, während Anleger die künftige Inflation über die Laufzeit abwägen.

Der Banque-de-France-Gouverneur Emmanuel Moulin nannte die Inflation im Euroraum am 19. November „etwa 4 Prozent“ (dpa-AFX). Die Helaba hält die Erwartungen an weitere EZB-Zinserhöhungen laut dpa-AFX vom 20. November für zu ambitioniert und rechnet im kommenden Jahr mit sinkender Inflation durch niedrigere Energiepreise und Basiseffekte. Beide Sichtweisen stehen nebeneinander; eine Prognose von aktiencheck.de ist das nicht.