Inflationsindexierte Bundesanleihen sollen Anleger vor steigenden Preisen schützen, doch gerade jetzt, wo die Teuerung im Euroraum bei rund 4 Prozent liegt, bietet der Bund keine neuen an. Die Deutsche Finanzagentur emittiert die sogenannten Linker seit 2024 nicht mehr; im Umlauf bleiben drei Anleihen mit zusammen 47,05 Milliarden Euro. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag am Freitag laut Trading Economics bei 3,30 Prozent und damit rechnerisch unter der Inflationsrate.
Inflationsindexierte Bundesanleihen: Drei Linker mit 47,05 Milliarden Euro im Umlauf, keine Neuemission seit 2024, Inflation bei 4 Prozent - Wer schützt Sparer vor der Teuerung?
Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag zuletzt bei 3,30 Prozent, die Inflation im Euroraum bei rund 4 Prozent. Inflationsindexierte Bundesanleihen sollen den Kaufkraftverlust ausgleichen, doch der Bund emittiert sie seit 2024 nicht mehr. Wir ordnen die drei verbliebenen Anleihen ein.
Das Angebot
Welche inflationsindexierten Bundesanleihen gibt es noch?
Der Bund hat drei inflationsindexierte Anleihen im Umlauf. Sie sind weiter an der Börse handelbar, wachsen aber nicht mehr.
Laut Deutscher Finanzagentur wurden inflationsindexierte Bundeswertpapiere seit 2024 weder neu emittiert noch aufgestockt. Die drei Papiere laufen bis 2030, 2033 und 2046. Ihr Kupon ist niedrig, weil er als Realzins auf einen mitwachsenden Nennwert gezahlt wird: Steigt der Preisindex, steigen Zinszahlung und Rückzahlungsbetrag.
|Anleihe
|Fälligkeit
|Kupon
|Umlauf
|ISIN
|2014 (2030) Bund/€i
|15.04.2030
|0,50 %
|22.150 Mio. €
|DE0001030559
|2021 (2033) Bund/€i
|15.04.2033
|0,10 %
|10.650 Mio. €
|DE0001030583
|2015 (2046) Bund/€i
|15.04.2046
|0,10 %
|14.250 Mio. €
|DE0001030575
Referenzindex: unrevidierter HVPI des Euroraums ohne Tabak (Eurostat), Verzögerung drei Monate. Basisindizes zum 02.03.2026 auf 2025=100 umgestellt.
Quelle: Deutsche Finanzagentur
Der Kupon ist der feste Zins auf den Nennwert. Bei einer Linker-Anleihe wird dieser Nennwert mit der Indexverhältniszahl multipliziert; dasselbe gilt für Zinszahlungen und die Rückzahlung bei Fälligkeit. Die Rendite einer solchen Anleihe ist deshalb eine Realrendite, also ein Zins über der Inflation. Aktuelle Kurse und Realrenditen der drei Anleihen lagen uns zum Redaktionsschluss nicht vor; sie lassen sich bei Börse Frankfurt oder den Handelsplätzen abrufen.
Was bedeutet die Inflation von 4 Prozent für Bundesanleihen im Vergleich?
Die zehnjährige Bundesanleihe rentierte am Freitag, 20. November 2026, mit 3,30 Prozent, nach 3,40 Prozent am Donnerstag (dpa-AFX, 19. und 20. November; Trading Economics). Die Zweijährige lag bei 3,06 Prozent, die Dreißigjährige bei 3,68 Prozent. Zieht man von 3,30 Prozent die Inflation von rund 4 Prozent ab, ergibt sich rechnerisch ein negativer Realzins von etwa 0,7 Prozentpunkten. Das ist eine grobe Einordnung der Redaktion: Sie vergleicht die heutige Nominalrendite mit der vergangenen Teuerung, während Anleger die künftige Inflation über die Laufzeit abwägen.
Der Banque-de-France-Gouverneur Emmanuel Moulin nannte die Inflation im Euroraum am 19. November „etwa 4 Prozent“ (dpa-AFX). Die Helaba hält die Erwartungen an weitere EZB-Zinserhöhungen laut dpa-AFX vom 20. November für zu ambitioniert und rechnet im kommenden Jahr mit sinkender Inflation durch niedrigere Energiepreise und Basiseffekte. Beide Sichtweisen stehen nebeneinander; eine Prognose von aktiencheck.de ist das nicht.
|Papier
|Rendite
|grober Realzins
|Schatz 2 Jahre
|3,06 %
|rund -0,9 %
|Bundesanleihe 10 Jahre
|3,30 %
|rund -0,7 %
|Bundesanleihe 30 Jahre
|3,68 %
|rund -0,3 %
Trading Economics, Tagesstand ohne Uhrzeit. Realzins-Spalte: eigene Rechnung mit Inflation von rund 4 %.
Quelle: Trading Economics, dpa-AFX
Nominal gegen real
Eine normale Bundesanleihe zahlt feste Euro-Beträge. Beschleunigt sich die Teuerung, verliert sie real an Wert. Linker passen Zins und Rückzahlung der Preisentwicklung an.
Kein frisches Angebot
Im Emissionsplan der Finanzagentur für das vierte Quartal 2026 (24. September 2026) steht keine Auktion eines inflationsindexierten Papiers. Wer einen Linker will, kauft am Sekundärmarkt.
Dünner Handel
Das Handelsvolumen der Linker lag 2025 bei 41 Milliarden Euro nach 58 Milliarden im Vorjahr; ihr Anteil am Handel mit Bundeswertpapieren beträgt rund 1 Prozent.
Wie sieht es mit dem Inflationsschutz in den USA aus?
In den USA gibt es mit TIPS einen großen Markt für inflationsgeschützte Staatsanleihen. Der Bund hat sich dagegen aus dem Segment zurückgezogen; die Seite der Finanzagentur nennt dafür keinen Grund. Für Anleger heißt das: Das Angebot an Inflationsschutz in Euro bleibt begrenzt und ist an Anleihen gebunden, deren Restlaufzeiten 2030 bis 2046 enden. Je länger die Restlaufzeit, desto stärker schwankt der Kurs bei Zinsänderungen. Diese Empfindlichkeit misst die Duration.
Was ist als Nächstes wichtig für Anleger?
Beobachten lassen sich die Inflationsdaten im Euroraum, das EZB-Protokoll am Donnerstag, 26. November, und die Jahresvorausschau der Finanzagentur für 2027, die im Dezember erscheint. Ob dort wieder inflationsindexierte Papiere auftauchen, ist offen. Die Daten liefern Hinweise, keine Prognose von aktiencheck.de.
FAQ: Inflationsindexierte Bundesanleihen
Was sind inflationsindexierte Bundesanleihen? Anleihen des Bundes, bei denen Zinszahlungen und Rückzahlung mit einem Preisindex (HVPI des Euroraums ohne Tabak) angepasst werden.
Gibt es neue inflationsindexierte Bundesanleihen? Nein. Laut Deutscher Finanzagentur werden sie seit 2024 nicht mehr neu emittiert oder aufgestockt; drei Anleihen mit 47,05 Milliarden Euro sind im Umlauf.
Wie hoch ist die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe? Laut Trading Economics 3,30 Prozent am 20. November 2026.
Was ist der Unterschied zwischen Kupon und Rendite? Der Kupon ist der feste Zins auf den Nennwert; die Rendite berücksichtigt zusätzlich Kurs und Restlaufzeit.
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