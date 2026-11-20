Die inflationsgeschützten US-Staatsanleihen (TIPS) haben am Donnerstag, 19. November 2026, eine Auktionsrendite von 2,903 Prozent erreicht. Laut dem Branchendienst Tipswatch ist das die höchste Realrendite, die bei einer Auktion dieser Laufzeit seit Juli 2002 erzielt wurde; damals waren es 3,099 Prozent. Die Gebotsquote (Bid-to-Cover) lag bei 2,43. Gleichzeitig rutschte die vom Markt eingepreiste Inflation, der Breakeven, auf 2,15 Prozent. Das ist der niedrigste Wert bei einer Auktion der zehnjährigen TIPS seit Januar 2021.
Das wirft eine Frage auf, die Anleger bei TIPS und inflationsgeschützten Anleihen derzeit beschäftigt: Wenn die Teuerung in den USA nach Schätzung des Tipswatch-Autors zuletzt um 3,7 Prozent liegen dürfte, wie passt dazu ein Breakeven von nur 2,15 Prozent? Dieser Artikel erklärt die Begriffe, ordnet die Auktion ein und zeigt, was daraus nicht folgt.