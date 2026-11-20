Der Breakeven ergibt sich aus dem Abstand zwischen nominaler und realer Rendite: 5,05 Prozent minus 2,903 Prozent ergibt rund 2,15 Prozent. Das ist die durchschnittliche Teuerung, bei der eine inflationsgeschützte und eine normale Anleihe gleich viel abwerfen würden. Liegt die tatsächliche Inflation darüber, schneiden TIPS besser ab; liegt sie darunter, die normale Staatsanleihe.

Tipswatch-Autor David Enna hält 2,15 Prozent für unrealistisch niedrig, weil die Inflation in den kommenden zehn Jahren im Schnitt nach seiner Rechnung höher liegen dürfte; er nennt 3,4 Prozent. Das ist die Einschätzung eines Dritten, keine Prognose von aktiencheck.de. Sie zeigt aber den Kern der Debatte: Ein niedriger Breakeven kann bedeuten, dass der Markt der Fed zutraut, die Inflation durch Zinserhöhungen einzufangen. Er kann auch bedeuten, dass TIPS gerade günstig bewertet sind. Welche Lesart stimmt, entscheidet die künftige Teuerung.

Die jüngsten Preisdaten liefern beides. Die Verbraucherpreise stiegen im Oktober laut Tipswatch saisonbereinigt um 0,4 Prozent gegenüber dem Vormonat, die Kernrate um 0,3 Prozent, beides über den Erwartungen. Eine Jahresrate konnte das Statistikamt für Oktober nicht ausweisen, weil Vergleichsdaten aus dem Vorjahr wegen des Shutdowns fehlen. Die 3,7 Prozent sind eine Annahme des Autors, keine amtliche Zahl.