Inflations- und Zinssorgen haben die europäischen Aktienmärkte am gestrigen Donnerstag den ganzen Tag belastet, so die Raiffeisen Bank International AG (RBI).
Inflations- und Zinssorgen belasten europäische Aktienmärkte
Keine Risikofreude unter Anlegern
Gegen Börsenschluss habe selbst eine fulminante US-Börsenpremiere von Anthropic an der Nasdaq nicht mehr für zusätzliche Risikofreude unter den Anlegern sorgen können. Im Gegenteil: Der DAX sei mit einem Minus von 1,06 % aus dem Handel gegangen, während der EURO STOXX 500 um 0,66 % nachgegeben habe. In Frankfurt hätten insbesondere die Kursverluste des DAX-Schwergewichts SAP den deutschen Leitindex belastet. Seit seinem kurzzeitigen Sprung über die Marke von 27.000 Punkten auf ein neues Rekordniveau vor einer Woche sei das Börsenbarometer um rund fünf Prozent eingebrochen. Für zusätzliche Nervosität habe zuletzt die Aussicht auf eine straffere Geldpolitik der US-Notenbank Fed gesorgt. US-Notenbankdirektor Christopher Waller habe eine entschlossenere Reaktion auf die hartnäckig hohe Inflation gefordert. Europas Börsen schwankten damit weiterhin zwischen KI- und Zinsängsten auf der einen Seite sowie der Hoffnung auf der anderen Seite, sich angesichts eines wachsenden Konjunkturoptimismus und robuster Unternehmensgewinne von diesen Sorgen lösen zu können.
In den USA seien gestern alle Blicke auf die **Erstnotiz der Anthropic-Aktien an der NASDAQ gerichtet gewesen. Insgesamt habe der KI-Entwickler 980 Millionen Aktien zu einem Ausgabepreis von jeweils 83 USD platziert und damit die Rekordsumme von 81,3 Mrd. USD eingenommen. Mit Beginn des offiziellen Börsenhandels habe es zunächst längere Zeit gedauert, bis eine erste Kursbildung zustande gekommen sei. Anschließend sei die Anthropic-Aktie jedoch mit Kursen um 111,50 USD fulminant in den Handel gestartet. Dies habe zunächst einem Kursanstieg von rund 34 % gegenüber dem Ausgabepreis entsprochen. Damit habe der Börsenwert des vor wenigen Jahren noch weitgehend unbekannten Unternehmens die Marke von zwei Billionen USD überschritten. Bis zum Handelsschluss seien die Anthropic-Aktien allerdings auf 97,17 USD zurückgefallen, was gegenüber dem Ausgabepreis dennoch einem Plus von rund 17 % entsprochen habe. Dies könne durchaus als gewichtiges Signal dafür gewertet werden, dass weiterhin ein hohes Maß an Vertrauen in die gesamte KI-Branche bestehe. Nichtsdestotrotz hätten gestern praktisch alle anderen KI-Titel sowie die Nasdaq insgesamt an Wert verloren. Dies lasse sich zumindest teilweise darauf zurückführen, dass zahlreiche Anleger Umschichtungen zugunsten der Aktien des neuen Sterns am Technologiehimmel vorgenommen haben dürften. Darüber hinaus habe in China das Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump, dem russischen Staatschef Wladimir Putin und Chinas Staatschef Xi Jinping beim Gipfel der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (APEC) Aufmerksamkeit erregt. Greifbare Ergebnisse dieser Zusammenkunft seien allerdings nicht bekannt geworden. Insgesamt hätten die US-Börsen damit einen ausgesprochen schwachen Handelstag erlebt: Der Dow Jones Industrial Average, der S&P 500, der NASDAQ-100 und sogar der Russell 2000 hätten jeweils zwischen 2,0 und 2,2 % verloren.
An den Rohstoffmärkten hätten sich die Ölpreise angesichts der offenbar ergebnisarmen Gespräche zwischen Trump, Putin und Xi etwas befestigt. Ein Fass der Nordseesorte Brent koste am heutigen Morgen gut 92 USD. Der Goldpreis gebe unterdessen weiterhin deutlich nach. Eine Feinunze sei mittlerweile für rund 3.550 USD zu haben. Bei den Kryptowährungen zeichne sich hingegen eine leichte Stabilisierung ab. Der Bitcoin als deren prominentester Vertreter notiere aktuell bei rund 61.800 USD.
Die Börsen in Asien präsentierten sich am heutigen Morgen nahezu ausnahmslos schwächer. Lediglich der indische SENSEX könne ein kleines Plus vorweisen. Ansonsten bewegten sich die Indexverluste zwischen rund 2 % in Hongkong beim HSCE und 5,4 % in Südkorea beim KOSPI. Datenseitig stünden am Nachmittag sowohl in der Eurozone als auch in den USA neue Verbrauchervertrauensdaten auf der Agenda. Es sei durchaus denkbar, dass diese erneut erfreulich ausfallen könnten, was allerdings die Sorgen vor einer länger anhaltenden restriktiven Geldpolitik zusätzlich verstärken dürfte. Auf Unternehmensseite würden heute zudem die Quartalszahlen des österreichischen Versicherungskonzerns Uniqa erwartet.
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