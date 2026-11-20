In den USA seien gestern alle Blicke auf die **Erstnotiz der Anthropic-Aktien an der NASDAQ gerichtet gewesen. Insgesamt habe der KI-Entwickler 980 Millionen Aktien zu einem Ausgabepreis von jeweils 83 USD platziert und damit die Rekordsumme von 81,3 Mrd. USD eingenommen. Mit Beginn des offiziellen Börsenhandels habe es zunächst längere Zeit gedauert, bis eine erste Kursbildung zustande gekommen sei. Anschließend sei die Anthropic-Aktie jedoch mit Kursen um 111,50 USD fulminant in den Handel gestartet. Dies habe zunächst einem Kursanstieg von rund 34 % gegenüber dem Ausgabepreis entsprochen. Damit habe der Börsenwert des vor wenigen Jahren noch weitgehend unbekannten Unternehmens die Marke von zwei Billionen USD überschritten. Bis zum Handelsschluss seien die Anthropic-Aktien allerdings auf 97,17 USD zurückgefallen, was gegenüber dem Ausgabepreis dennoch einem Plus von rund 17 % entsprochen habe. Dies könne durchaus als gewichtiges Signal dafür gewertet werden, dass weiterhin ein hohes Maß an Vertrauen in die gesamte KI-Branche bestehe. Nichtsdestotrotz hätten gestern praktisch alle anderen KI-Titel sowie die Nasdaq insgesamt an Wert verloren. Dies lasse sich zumindest teilweise darauf zurückführen, dass zahlreiche Anleger Umschichtungen zugunsten der Aktien des neuen Sterns am Technologiehimmel vorgenommen haben dürften. Darüber hinaus habe in China das Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump, dem russischen Staatschef Wladimir Putin und Chinas Staatschef Xi Jinping beim Gipfel der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (APEC) Aufmerksamkeit erregt. Greifbare Ergebnisse dieser Zusammenkunft seien allerdings nicht bekannt geworden. Insgesamt hätten die US-Börsen damit einen ausgesprochen schwachen Handelstag erlebt: Der Dow Jones Industrial Average, der S&P 500, der NASDAQ-100 und sogar der Russell 2000 hätten jeweils zwischen 2,0 und 2,2 % verloren.