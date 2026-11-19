Die Inflation in der Eurozone hat im Oktober 4,0 Prozent erreicht, den höchsten Wert seit September 2023 – doch hinter dem Durchschnitt verbergen sich große Unterschiede: Deutschland meldet nach EU-Methode 2,9 Prozent, Italien 5,6 Prozent. Am 17. Dezember entscheidet die EZB über den nächsten Zinsschritt. Der DAX lag am Donnerstag um 09:13 Uhr MEZ bei rund 25.927 Punkten, etwa 0,7 Prozent über dem Vortagesschluss von 25.736,24 Punkten, und rund 4 bis 5 Prozent unter dem Rekordhoch von 27.001 Punkten.
Inflation Eurozone: Italien 5,6 Prozent, Deutschland 2,9 Prozent bei 4,0 Prozent im Schnitt - Wie viel Zinserhöhung steckt vor dem EZB-Termin im DAX?
Die Inflation im Euroraum liegt bei 4,0 Prozent, doch die Spanne zwischen den Ländern ist groß: Deutschland 2,9, Frankreich 3,7, Spanien 4,9, Italien 5,6 Prozent. Was das für die EZB-Sitzung am 17. Dezember, Bankaktien und den DAX bedeutet.
Steckbrief
- Index
- DAX (Xetra)
- ISIN
- DE0008469008
- Energiepreise (Jahresrate)
- +21,0%
- Dienstleistungen
- +3,3%
- Inflation Deutschland, national (Oktober)
- 2,8%
Stand: 19.11.2026, DAX-Stand 09:13 Uhr MEZ (dpa-AFX via onvista); Inflationsdaten Eurostat, Stand 18.11.2026
Für Anleger zählt, ob die Notenbank die hohe Teuerung mit weiteren Zinserhöhungen beantwortet. Die Redaktion gibt keine Prognose ab, sondern ordnet die belegten Zahlen und Aussagen ein.
Die Zahlen
Wie hoch ist die Inflation im Euroraum – und wer treibt sie?
Eurostat hat die Erstschätzung für Oktober bestätigt: 4,0 Prozent nach 3,8 Prozent im September und 3,2 Prozent im August. Gegenüber dem Vormonat stiegen die Preise um 0,5 Prozent (Erstschätzung: 0,4 Prozent). Haupttreiber sind die Energiepreise mit einem Plus von 21,0 Prozent im Jahresvergleich; sie tragen 1,89 Prozentpunkte zur Gesamtrate bei. Dienstleistungen verteuerten sich um 3,3 Prozent, Nahrungsmittel, Alkohol und Tabak um 1,5 Prozent, Industriegüter ohne Energie um 1,2 Prozent.
Die Kernrate ohne Energie, Nahrung, Alkohol und Tabak wurde auf 2,6 Prozent nach oben revidiert (Erstschätzung 2,5 Prozent; September 2,5 Prozent).
|Land
|Oktober 2026
|September 2026
|Deutschland
|2,9%
|3,3%
|Frankreich
|3,7%
|3,4%
|Spanien
|4,9%
|5,0%
|Italien
|5,6%
|4,2%
|Euroraum
|4,0%
|3,8%
Deutschland nach EU-Methode (HVPI), nicht der nationale Verbraucherpreisindex von Destatis (Oktober: 2,8 %, laut BMWE-Monatsbericht).
Quelle: Eurostat, bestätigt am 18.11.2026
Was erwarten Märkte und Notenbanker von der EZB im Dezember?
Die EZB hat die Zinsen Ende Oktober unverändert gelassen, nachdem sie seit Beginn des Iran-Kriegs zweimal angehoben hatte. Nach Angaben von dpa-AFX ist an den Finanzmärkten eine Zinserhöhung zumindest für Dezember fest eingepreist. Die DZ Bank erwartet laut marktEINBLICKE einen Schritt von 25 Basispunkten. Bundesbankpräsident Joachim Nagel sagte am 3. November, eine Erhöhung im Dezember sei „aus heutiger Sicht jedoch sehr wahrscheinlich notwendig“. Der niederländische Notenbankchef Olaf Sleijpen verweist auf Zweitrundeneffekte und ein klares Aufwärtsrisiko.
Entschieden ist nichts: Die Sitzung findet am 17. Dezember statt, mit neuen Projektionen bis 2029. Für Aktien gilt grundsätzlich, dass höhere Zinsen Finanzierungskosten erhöhen und Bewertungen belasten können, während Banken von steileren Zinsstrukturen profitieren können; wie das im Einzelfall wirkt, hängt von Unternehmen und Zinsverlauf ab – eine Einschätzung der Redaktion. Das Gefälle zwischen Deutschland (2,9 Prozent) und Italien (5,6 Prozent) zeigt außerdem, dass die EZB eine Politik für sehr unterschiedliche Länder machen muss.
Was Anleger jetzt beobachten
Anfang Dezember: Eurostat-Erstschätzung für November (Termin laut Kalender prüfen).
17. Dezember: EZB-Zinssitzung mit neuen Projektionen bis 2029.
Energiepreise: Entwicklung von Öl und Gas, die die Gesamtrate treiben.
Länderunterschiede: Ob Italien und Spanien die Teuerung im Durchschnitt weiter hochhalten.
FAQ
Häufige Fragen zur Inflation in der Eurozone
Wie hoch ist die Inflation in der Eurozone? Im Oktober 2026 4,0 Prozent (Eurostat, finale Zahl), die Kernrate 2,6 Prozent.
Wie hoch ist die Inflation in Deutschland? Nach EU-Methode 2,9 Prozent, nach dem nationalen Index 2,8 Prozent im Oktober.
Wann entscheidet die EZB über die Zinsen? Am 17. Dezember 2026.
Was bedeutet die Inflation für den DAX? Sie wirkt über Zinserwartungen und Gewinne; eine Kursprognose folgt daraus nicht.
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