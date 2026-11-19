Die EZB hat die Zinsen Ende Oktober unverändert gelassen, nachdem sie seit Beginn des Iran-Kriegs zweimal angehoben hatte. Nach Angaben von dpa-AFX ist an den Finanzmärkten eine Zinserhöhung zumindest für Dezember fest eingepreist. Die DZ Bank erwartet laut marktEINBLICKE einen Schritt von 25 Basispunkten. Bundesbankpräsident Joachim Nagel sagte am 3. November, eine Erhöhung im Dezember sei „aus heutiger Sicht jedoch sehr wahrscheinlich notwendig“. Der niederländische Notenbankchef Olaf Sleijpen verweist auf Zweitrundeneffekte und ein klares Aufwärtsrisiko.

Entschieden ist nichts: Die Sitzung findet am 17. Dezember statt, mit neuen Projektionen bis 2029. Für Aktien gilt grundsätzlich, dass höhere Zinsen Finanzierungskosten erhöhen und Bewertungen belasten können, während Banken von steileren Zinsstrukturen profitieren können; wie das im Einzelfall wirkt, hängt von Unternehmen und Zinsverlauf ab – eine Einschätzung der Redaktion. Das Gefälle zwischen Deutschland (2,9 Prozent) und Italien (5,6 Prozent) zeigt außerdem, dass die EZB eine Politik für sehr unterschiedliche Länder machen muss.