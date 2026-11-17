Infinity Natural Resources fördert Erdgas und Öl in den Appalachen. Im dritten Quartal 2026 erreichte die Produktion mit 431,7 Millionen Kubikfuß Gasäquivalent pro Tag einen Rekord, rund doppelt so viel wie ein Jahr zuvor. Die Ölförderung stieg um 79 Prozent.

Das bereinigte operative Ergebnis vor Explorationskosten (EBITDAX) erreichte mit 137,7 Millionen US-Dollar ebenfalls einen Rekord. Wegen Verlusten aus Preisabsicherungen von 63,2 Millionen US-Dollar stand unter dem Strich ein kleiner Nettoverlust von 0,4 Millionen US-Dollar.