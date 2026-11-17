Rekordförderung im Rücken: Roth-Analyst Nicholas P… bestätigt für die Infinity-Natural-Resources-Aktie das Rating „Buy“ und das Kursziel von 18 US-Dollar. Zum Schlusskurs von 12,79 US-Dollar am 16. November errechnet sich ein Potenzial von gut 40 Prozent.
Infinity-Natural-Resources-Aktie: Förderung verdoppelt – Roth sieht rund 41 Prozent Potenzial
Roth bestätigt die Kaufempfehlung für die Infinity-Natural-Resources-Aktie mit einem Kursziel von 18 US-Dollar. Der Öl- und Gasförderer meldete Rekordproduktion.
Steckbrief
- Unternehmen
- Infinity Natural Resources, Inc.
- Handelssymbol
- INR (NYSE)
- Analyst
- Nicholas P…
- Bank
- Roth
- Rating
- Buy (bestätigt)
- Kursziel
- 18 US-Dollar
Stand: 16.11.2026, Schlusskurs 16.11.2026 laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks) vom 17.11.2026
Roth zur Infinity-Natural-Resources-Aktie
Doppelte Produktion – Roth bleibt beim Kauf
Roth setzt nach starken Quartalszahlen weiter auf den Förderer.
Infinity Natural Resources fördert Erdgas und Öl in den Appalachen. Im dritten Quartal 2026 erreichte die Produktion mit 431,7 Millionen Kubikfuß Gasäquivalent pro Tag einen Rekord, rund doppelt so viel wie ein Jahr zuvor. Die Ölförderung stieg um 79 Prozent.
Das bereinigte operative Ergebnis vor Explorationskosten (EBITDAX) erreichte mit 137,7 Millionen US-Dollar ebenfalls einen Rekord. Wegen Verlusten aus Preisabsicherungen von 63,2 Millionen US-Dollar stand unter dem Strich ein kleiner Nettoverlust von 0,4 Millionen US-Dollar.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Roth-Analyst Nicholas P… zu lesen ist:
Rekordproduktion
Die Förderung hat sich binnen eines Jahres verdoppelt.
Zukauf
Die Übernahme von Flächen von Antero soll Synergien von mehr als 25 Millionen US-Dollar bringen.
Absicherungen
Der Nettoverlust geht auf Bewertungseffekte aus Preisabsicherungen zurück.
Begründung nicht öffentlich
Die konkrete Begründung der Studie liegt nicht öffentlich vor.
Gas als Wachstumsthema
Die Gasnachfrage in den USA steigt, auch durch Rechenzentren und LNG-Exporte. Förderer in den Appalachen profitieren davon.
Infinity hat seine Jahresprognose zuletzt verengt und für das vierte Quartal einen zeitlich bedingten Produktionsrückgang angekündigt.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Roth Capital Partners, LLC, Analyst Nicholas P…. Die Einstufung ist laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks) auf den 17.11.2026 datiert. Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 18 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.roth.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Infinity Natural Resources, Inc. (INR): Kaufen, Kursziel 18,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Nicholas P…, Aktienanalyst, Roth Capital Partners, LLC vom 17.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 15:45 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 15:45 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Nicholas P…, Aktienanalyst, Roth Capital Partners, LLC.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.