Das Programm lief vom 11. bis 23. November über Xetra durch ein unabhängiges Kreditinstitut. Insgesamt kaufte Infineon 7.000.000 Aktien für rund 346 Millionen Euro, im Schnitt zu 49,43 Euro je Aktie. Das Budget von bis zu 450 Millionen Euro wurde damit nicht ausgeschöpft, das Programm endete vorzeitig. Am 23. November kamen zu einem Durchschnittskurs von 47,70 Euro nochmals 952.236 Aktien hinzu.

Für die Infineon Aktienprognose hat das eine technische Nebenwirkung: Mit dem Ende des Programms fällt ein täglicher Käufer weg, der zuletzt bis zu rund eine Million Aktien pro Tag abgenommen hat. Der aktuelle Kurs liegt zudem unter dem Durchschnittskurs des Programms von 49,43 Euro.