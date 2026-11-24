Die Infineon Aktie (ISIN: DE0006231004, FSE: IFX) steht am Dienstag unter Druck und notiert mit rund 47 Euro als DAX-Schlusslicht. Zugleich hat der Konzern sein Rückkaufprogramm 2026/03 beendet: Am 23. November erwarb Infineon 952.236 Aktien, insgesamt wurden damit 7,0 Millionen Aktien gekauft. Fundamental ist die Lage stark, mit einem Rekordquartal und einem 20-Milliarden-Euro-Ausblick für das Geschäftsjahr 2027. Technisch dagegen ist die Infineon Aktie klar angeschlagen. Diese Infineon Aktienanalyse zeigt, wie beides zusammenpasst und worauf es nun ankommt.
Infineon Aktienanalyse: Rückkauf beendet, Rekordquartal im Rücken - Wer kauft jetzt unter der 200-Tage-Linie?
Infineon hat sein Rückkaufprogramm für Mitarbeiterbeteiligungen mit 7 Millionen Aktien abgeschlossen. Fundamental läuft es mit Rekordquartal und 20-Milliarden-Ausblick, doch der Chart ist angeschlagen. Die Infineon Aktienanalyse mit Prognose und Marken.
Steckbrief
- Unternehmen
- Infineon Technologies AG
- Ticker
- IFX (Xetra), DAX
- ISIN
- DE0006231004
- Marktkapitalisierung
- rund 60 bis 63 Mrd. €
- Kurs
- rund 47 € (intraday)
- Konsens-Kursziel
- rund 81 €
- KGV 2027e
- rund 17 bis 20
- Nächste Zahlen
- 3. Februar 2027 (Q1 GJ 2027)
Stand: 24.11.2026, Kurse intraday, Xetra
Der Anlass
Infineon Aktie: Rückkauf ist ein Mitarbeiterprogramm
Wichtig vorab: Dieser Rückkauf ist keine Kapitalrückführung an Aktionäre, sondern bedient Mitarbeiterbeteiligungsprogramme.
Das Programm lief vom 11. bis 23. November über Xetra durch ein unabhängiges Kreditinstitut. Insgesamt kaufte Infineon 7.000.000 Aktien für rund 346 Millionen Euro, im Schnitt zu 49,43 Euro je Aktie. Das Budget von bis zu 450 Millionen Euro wurde damit nicht ausgeschöpft, das Programm endete vorzeitig. Am 23. November kamen zu einem Durchschnittskurs von 47,70 Euro nochmals 952.236 Aktien hinzu.
Für die Infineon Aktienprognose hat das eine technische Nebenwirkung: Mit dem Ende des Programms fällt ein täglicher Käufer weg, der zuletzt bis zu rund eine Million Aktien pro Tag abgenommen hat. Der aktuelle Kurs liegt zudem unter dem Durchschnittskurs des Programms von 49,43 Euro.
Quartalszahlen
Infineon Zahlen: Rekord bei Umsatz und Marge
Die jüngsten Quartalszahlen vom 10. November zeigen operativ ein starkes Bild. Beim Nettogewinn und beim Free Cashflow blieb Infineon allerdings unter den Erwartungen.
|Kennzahl
|Q4 GJ 2026
|Geschäftsjahr 2026
|Umsatz
|4,706 Mrd. € (+19%)
|16,353 Mrd. €
|Segmentergebnis
|1,119 Mrd. € (+56%)
|3,22 Mrd. €
|Segmentmarge
|23,8%
|19,7%
|Bereinigter Gewinn je Aktie
|0,60 €
|1,73 €
|Nettogewinn
|532 Mio. €
|1,512 Mrd. € (+49%)
|Free Cashflow
|657 Mio. €
|993 Mio. €, bereinigt 1,925 Mrd. €
Geschäftsjahresende 30.09. Segmentergebnis und Free Cashflow laut Unternehmensdefinition.
Quelle: Infineon Q4-Mitteilung vom 10.11.2026; Konsensabweichung laut Investing.com
Der Umsatz mit Stromversorgung für KI-Rechenzentren hat sich im Geschäftsjahr laut Investing.com auf 1,7 Milliarden Euro etwa verdoppelt. Die Nettoverschuldung liegt bei rund 4,7 Milliarden Euro, der Brutto-Verschuldungsgrad bei 1,7x.
Prognose
Infineon Aktienprognose: 20 Milliarden als Messlatte
Für das Geschäftsjahr 2027 erwartet Infineon bei einem Wechselkurs von 1,15 US-Dollar je Euro einen Umsatz von rund 20 Milliarden Euro (mehr als 20% Wachstum), eine Segmentmarge im mittleren 20-Prozent-Bereich und einen Umsatz mit Stromversorgung für Rechenzentren von knapp 4 Milliarden Euro. Die Investitionen sollen 3,0 bis 3,5 Milliarden Euro betragen, der Free Cashflow rund 1,8 Milliarden Euro (bereinigt rund 2,2 Milliarden Euro) und lag damit unter den Markterwartungen von rund 2,26 Milliarden Euro. Für das erste Quartal peilt Infineon rund 4,6 Milliarden Euro Umsatz bei einer Marge von rund 23% an. Rechnerisch braucht der Konzern in den Quartalen zwei bis vier jeweils rund 5,1 Milliarden Euro Umsatz, also jedes Quartal einen neuen Rekord. Die Dividende soll auf 0,38 Euro steigen (Vorjahr 0,35 Euro), die Hauptversammlung ist am 25. Februar 2027.
Chartbild
Infineon Aktie: Death Cross und Abwärtstrend
Die Infineon Aktie hat seit dem Rekordhoch von rund 89 Euro im Juni fast die Hälfte ihres Werts verloren. Es gibt einen Abwärtskanal, Ende Oktober kreuzte die 50-Tage-Linie die 200-Tage-Linie nach unten (Death Cross). Zuletzt ging es wild hin und her: Am Freitag fiel die Aktie im Chipwerte-Ausverkauf um 8,5% auf 44,42 Euro, am Montag erholte sie sich mit +6,6% auf 48,42 Euro, am Dienstag gibt sie wieder nach.
|Marke
|Kurs
|Bedeutung
|Widerstand
|57 € bis 57,7 €
|200-Tage-Linie und Abwärtstrendlinie, erst darüber Trendwende
|Widerstand
|ca. 54,5 € bis 55 €
|50-Tage-Linie und Kurslücke
|Widerstand
|ca. 50 € bis 51 €
|20-Tage-Linie, Erholungen mehrfach gescheitert
|Unterstützung
|44,4 € bis 44,7 €
|Tiefs vom 20.11. und 05.11.2026
|Unterstützung
|43,85 €
|Hoch aus 2021
Quelle: 4investors, ideas-daily, sharedeals; Redaktionsauswertung
Analysten
Infineon Aktienprognose der Analysten: Kaufen trotz gesenkter Ziele
Die Analystenlage ist klar positiv. Laut InvestingPro raten 22 von 24 Analysten zum Kauf, keiner zum Verkauf, das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 81 Euro. Nach den Zahlen haben mehrere Häuser ihre Ziele um 8 bis 22 Euro gesenkt, die Kaufempfehlungen aber beibehalten. Kursziele sind Einschätzungen einzelner Häuser, keine Garantien.
|Haus
|Einstufung
|Kursziel
|Datum
|Berenberg
|Buy
|100 €
|10./11.11.2026
|Bernstein
|Outperform
|82 €
|23.11.2026
|JPMorgan
|Overweight
|80 € (zuvor 96 €)
|11.11.2026
|Bank of America
|Buy
|80 € (zuvor 88 €)
|11.11.2026
|Deutsche Bank
|Buy
|75 € (zuvor 85 €)
|12.11.2026
|Jefferies
|Buy
|74 € (zuvor 96 €)
|10./11.11.2026
|Redburn
|Buy
|65 €
|23.11.2026
Beim UBS-Kursziel weichen die Quellen ab (64 € laut Investing.com, 55 € laut finanzen.net); UBS daher nicht aufgeführt.
Quelle: dpa-AFX, finanzen.net, InvestingPro; Stand 10. bis 23.11.2026
Bewertung: Auf Basis des bereinigten Gewinns je Aktie 2026 von 1,73 Euro liegt das KGV bei rund 27, auf Basis der Schätzungen für 2027 bei rund 17 bis 20. Die Dividendenrendite beträgt rund 0,8%.
Branche
Warum die Infineon Aktie am KI-Sentiment hängt
Das Geschäftsjahr 2026 war laut Infineon von zyklischer Erholung in Auto und Industrie sowie strukturellem Wachstum bei KI-Stromversorgung, Netzausbau und E-Mobilität geprägt. Im November belasteten Zweifel an der Nachhaltigkeit der KI-Investitionen, gestiegene Zinserwartungen und Zollfragen den gesamten Sektor. Gestützt wurde die Aktie zuletzt vom Nvidia-Ausblick und einer Kaufempfehlung von Redburn. Derzeit hängt die Infineon Aktie stärker an der Stimmung für Chip- und KI-Werte als an der eigenen Nachrichtenlage.
Bull-Case
KI-Stromversorgung als Wachstumstreiber (knapp 4 Mrd. € Umsatz 2027e)
Margenanstieg in den mittleren 20-Prozent-Bereich
Erholung im Autogeschäft
Abstand von 60% bis 70% zum Konsens-Kursziel
Bear-Case
Charttechnik klar negativ
Sektorstimmung und KI-Skepsis
Hohe Erwartungen im Ausblick
Schwächerer Cashflow als erwartet
Termine
Was Anleger bei der Infineon Aktie jetzt beobachten
3. Februar 2027: Zahlen zum ersten Quartal GJ 2027
25. Februar 2027: Hauptversammlung, Dividendenvorschlag 0,38 Euro
Fortlaufend: Stimmung bei KI- und Chipwerten, Nvidia, Zinserwartungen
Offen: geplanter Verkauf des NOR-Flash- und F-RAM-Geschäfts an Winbond
FAQ
Häufige Fragen zur Infineon Aktie
Warum fällt die Infineon Aktie? Vor allem wegen der Schwäche bei Chip- und KI-Werten, einem Abwärtstrend unter der 200-Tage-Linie und dem Ende des Rückkaufprogramms.
Wie lautet die Infineon Aktienprognose der Analysten? Überwiegend Kaufen, das Durchschnittsziel liegt bei rund 81 Euro.
Zahlt die Infineon Aktie Dividende? Vorgeschlagen sind 0,38 Euro je Aktie, die Rendite liegt bei rund 0,8%.
Wann kommen die nächsten Zahlen? Am 3. Februar 2027.
Fazit
Infineon Aktienanalyse: Stark im Geschäft, schwach im Chart
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.