Paradox: Fundamental lief es bei Infineon zuletzt so gut wie lange nicht. Nach der Vorlage der Jahreszahlen am 10. November sprang die Aktie zeitweise um rund 10 Prozent. Doch der Kursgewinn hielt nicht. Am Freitag verlor das Papier 4,29 Prozent auf 49,88 Euro, am Montag schloss es bei 49,24 Euro, am Dienstag ging es weiter abwärts. Ursache war ein globaler Ausverkauf bei Chipwerten: die Führungskrise bei Nvidia nach dem Rücktritt von Jensen Huang, neue US-Exportregeln, nach denen für KI-Chips in Rechenzentren unter anderem in Singapur und Malaysia eine Lizenz nötig wird, und steigende Zinsen. Infineon verkauft selbst keine KI-Beschleuniger, wurde aber als Zulieferer des KI-Ausbaus in Sippenhaft genommen.