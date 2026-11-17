115,8 Milliarden Dollar Umsatz, 130 Milliarden Dollar Prognose: Mit diesen Zahlen hat Nvidia am Dienstagabend die Frage beantwortet, die den Chipsektor seit Wochen lähmt – ob die Milliardeninvestitionen in KI-Rechenzentren weiterlaufen. Für kaum einen DAX-Wert ist diese Antwort wichtiger als für die Infineon Aktie (Ticker IFX, ISIN DE0006231004). Sie hatte am Dienstag im Xetra-Handel erneut nachgegeben, am Vormittag kostete sie 48,62 Euro, ein Minus von 1,27 Prozent – mitten in einem DAX-Ausverkauf, der den Leitindex um 2,08 Prozent auf 26.045 Punkte drückte. Diese Infineon Aktienanalyse ordnet ein, was der Nvidia-Ausblick für Europas größten Chipkonzern bedeutet, prüft Zahlen, Bewertung und Charttechnik und zeigt, welche Wege die Infineon Aktienprognose von Analysten und Markt jetzt nehmen kann.
Infineon Aktienanalyse: Nvidia liefert 130-Milliarden-Ausblick, Europas KI-Stromlieferant notiert unter 50 Euro – endet jetzt die Durststrecke?
Nvidia hat am Dienstagabend die Zweifel am KI-Boom mit Rekordzahlen gekontert. Für die Infineon Aktie, die vor den Zahlen rund 45 Prozent unter ihrem Rekord notierte, ist das ein zentrales Signal: Der Münchner Konzern liefert die Stromversorgung für KI-Rechenzentren. Unsere Infineon Aktienanalyse zeigt, wie eng beide Geschichten verknüpft sind, was Zahlen, Bewertung und Analystenkonsens sagen und welche Wege die Infineon Aktienprognose jetzt nehmen kann.
Steckbrief
- Unternehmen
- Infineon Technologies AG
- Sitz
- Neubiberg bei München
- ISIN / Ticker
- DE0006231004 / IFX
- Index
- DAX
- Kurs
- 48,62 Euro
- Seit Jahresbeginn
- rund +29 Prozent
- Rekordhoch
- 88,83 Euro (Juni 2026, Xetra)
- KGV GJ 2027e
- rund 20
- Dividende GJ 2026
- 0,38 Euro (Vorschlag)
Stand: 17.11.2026, Kurs Xetra 09:57 Uhr; KGV eigene Rechnung auf Basis Konsens-EPS (MarketScreener)
Nvidia bestätigt den KI-Zyklus
Rechenzentrumsumsatz von 107,6 Milliarden Dollar im Quartal, Prognose deutlich über dem Konsens.
Infineon hängt am selben Investitionszyklus
Stromversorgung für KI-Server soll im Geschäftsjahr 2027 auf nahe 4 Milliarden Euro wachsen.
Kurs und Konsens klaffen auseinander
Die Aktie notiert unter 50 Euro, der Analystenkonsens liegt bei rund 81 Euro.
Charttechnik noch angeschlagen
50- und 200-Tage-Linie liegen deutlich über dem Kurs.
Der Auslöser
Was ist bei Nvidia passiert – und warum zählt das für die Infineon Aktie?
Die Infineon Aktie ist in diesem Herbst zu einer Wette auf den KI-Ausbau geworden. Deshalb schauten Anleger am Dienstag nicht nach München, sondern nach Santa Clara.
Nvidia steigerte den Umsatz im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2027 um 103 Prozent auf 115,8 Milliarden Dollar, davon entfielen 107,6 Milliarden auf Rechenzentren. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 2,68 Dollar klar über den erwarteten 2,47 Dollar. Noch wichtiger war der Ausblick: Für das laufende Quartal stellt Nvidia 130 Milliarden Dollar Umsatz in Aussicht, plus oder minus 3 Prozent – Analysten hatten mit rund 125 Milliarden gerechnet. Darin enthalten ist eine zusätzliche Woche, ausgeklammert bleibt das Rechenzentrumsgeschäft mit China. Die Nvidia-Aktie legte nachbörslich laut Investing.com um rund 2 Prozent zu.
Für Infineon ist das keine Randnotiz. Der Konzern liefert Leistungshalbleiter, die in KI-Servern den Strom vom Netz bis zum Prozessor wandeln und verteilen. Seit 2025 arbeitet Infineon zudem mit Nvidia an einer neuen Stromarchitektur mit 800-Volt-Gleichspannung für künftige KI-Rechenzentren. Je mehr Nvidia-Systeme in Rechenzentren laufen, desto mehr Leistungselektronik wird gebraucht. Umgekehrt hatte die Sorge vor einer Abkühlung bei Nvidia die Infineon-Aktie in den vergangenen Tagen mit nach unten gezogen.
Die Vorgeschichte
Warum ist die Infineon Aktie trotz Rekordzahlen gefallen?
Paradox: Fundamental lief es bei Infineon zuletzt so gut wie lange nicht. Nach der Vorlage der Jahreszahlen am 10. November sprang die Aktie zeitweise um rund 10 Prozent. Doch der Kursgewinn hielt nicht. Am Freitag verlor das Papier 4,29 Prozent auf 49,88 Euro, am Montag schloss es bei 49,24 Euro, am Dienstag ging es weiter abwärts. Ursache war ein globaler Ausverkauf bei Chipwerten: die Führungskrise bei Nvidia nach dem Rücktritt von Jensen Huang, neue US-Exportregeln, nach denen für KI-Chips in Rechenzentren unter anderem in Singapur und Malaysia eine Lizenz nötig wird, und steigende Zinsen. Infineon verkauft selbst keine KI-Beschleuniger, wurde aber als Zulieferer des KI-Ausbaus in Sippenhaft genommen.
Geschäftsmodell
Womit verdient Infineon sein Geld?
Infineon gehört zu den weltweit größten Herstellern von Leistungshalbleitern und Mikrocontrollern. Die Chips steuern und wandeln Strom in Autos, Industrieanlagen, Solar- und Windkraftwerken, Haushaltsgeräten und zunehmend in Rechenzentren. Seit Juli 2026 ist der Konzern in die Segmente Automotive, Edge Systems und Power Systems gegliedert. Das Autogeschäft ist weiterhin das größte, der Wachstumstreiber der kommenden Jahre soll aber die Stromversorgung für KI-Server sein. Ein Vorteil von Infineon ist die Breite: Das Unternehmen fertigt Halbleiter aus Silizium, Siliziumkarbid und Galliumnitrid und kann damit unterschiedliche Effizienzanforderungen bedienen.
Zahlen und Bewertung
Infineon Aktie: Wie stark sind Zahlen und Ausblick wirklich?
Im Geschäftsjahr 2026, das am 30. September endete, steigerte Infineon den Umsatz um 12 Prozent auf 16,35 Milliarden Euro. Das Segmentergebnis stieg auf 3,22 Milliarden Euro, die Marge auf 19,7 Prozent. Besonders stark war das vierte Quartal mit 4,71 Milliarden Euro Umsatz, 19 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, und einer Segmentergebnis-Marge von 23,8 Prozent. Kleine Schönheitsfehler: Der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 0,60 Euro leicht unter dem Konsens, und der freie Cashflow soll im neuen Jahr wegen Investitionen von 3,0 bis 3,5 Milliarden Euro nur bei rund 1,8 Milliarden Euro liegen – der Markt hatte laut Investing.com mehr erwartet.
Der Ausblick ist ehrgeizig. Für das Geschäftsjahr 2027 erwartet Infineon rund 20 Milliarden Euro Umsatz, ein Plus von mehr als 20 Prozent, und eine Segmentergebnis-Marge im mittleren 20-Prozent-Bereich. Der Umsatz mit Stromversorgungen für KI-Rechenzentren soll von rund 2,2 Milliarden auf nahe 4 Milliarden Euro steigen. Genau dieser Baustein ist es, auf den die Nvidia-Zahlen einzahlen: Ein Ausblick von 130 Milliarden Dollar für ein einziges Quartal signalisiert, dass die Kunden von Nvidia weiter in Rekordtempo bauen. Für das erste Quartal plant Infineon rund 4,6 Milliarden Euro Umsatz und eine Marge von etwa 23 Prozent.
|Kennzahl
|GJ 2026 (Ist)
|GJ 2027e
|GJ 2028e
|Umsatz
|16,35 Mrd. €
|20,10 Mrd. € (Infineon: rund 20 Mrd.)
|23,56 Mrd. €
|Gewinn je Aktie
|1,73 € (bereinigt)
|2,41 €
|3,31 €
|Dividende je Aktie
|0,38 € (Vorschlag)
|0,40 €
|0,49 €
|Freier Cashflow
|0,99 Mrd. €
|1,78 Mrd. € (Infineon: rund 1,8 Mrd.)
|2,99 Mrd. €
|KGV
|–
|rund 20
|rund 15
Geschäftsjahr endet am 30. September. Konsens laut MarketScreener; KGV eigene Rechnung auf Basis von 48,62 Euro (Xetra, 17.11., 09:57 Uhr). Ob die Konsens-EPS bereinigt sind, ist nicht eindeutig.
Quelle: Infineon (Mitteilung vom 10.11.2026), MarketScreener
Gemessen an den Konsensschätzungen kommt die Infineon Aktie auf ein KGV von rund 20 für das Geschäftsjahr 2027 und rund 15 für 2028. Der europäische Rivale STMicroelectronics wurde laut MarketScreener Ende Oktober mit dem rund 17-Fachen des für 2027 erwarteten Gewinns bewertet. Das Verhältnis von Unternehmenswert zu operativem Ergebnis vor Abschreibungen liegt bei Infineon bei knapp 10. Gemessen an der eigenen Geschichte ist die Bewertung deutlich gesunken: Vom Rekordhoch bei 88,83 Euro im Juni ist die Aktie rund 45 Prozent entfernt, seit Jahresbeginn steht dennoch ein Plus von rund 29 Prozent.
Analysten
Was sagen Analysten zur Infineon Aktie?
Die Analysten bleiben mehrheitlich optimistisch. Laut InvestingPro empfehlen 22 von 24 erfassten Analysten die Infineon Aktie zum Kauf, zwei raten zum Halten, Verkaufsvoten gibt es keine (Stand 16. November). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 80,79 Euro, die Spanne reicht von 50 bis 124 Euro. Finanzen.net kommt auf Basis von elf Studien auf 81,10 Euro, MarketScreener auf 81,62 Euro. Nach den Jahreszahlen hatten zwar zahlreiche Häuser ihre Ziele gesenkt, mehrheitlich aber wegen der sektorweiten Neubewertung und nicht wegen schwächerer Ergebnisse. Bemerkenswert ist der Kontrast zu einem rein quantitativen Modell: InvestingPro taxiert den fairen Wert auf 47,19 Euro, also nahe am aktuellen Kurs. Es handelt sich um Einschätzungen Dritter, nicht um eine Prognose von aktiencheck.de.
|Quelle
|Analysten
|Kauf / Halten / Verkauf
|Ø Kursziel
|InvestingPro
|24
|22 / 2 / 0
|80,79 €
|finanzen.net
|11 Studien
|–
|81,10 €
|MarketScreener
|–
|–
|81,62 €
Konsensangaben Dritter, keine Empfehlung von aktiencheck.de.
Quelle: InvestingPro via Investing.com (16.11.2026), finanzen.net, MarketScreener
Charttechnik
Infineon Aktie im Chart: Wo liegen Unterstützungen und Widerstände?
Charttechnisch steckt die Infineon Aktie in einem mittelfristigen Abwärtstrend. Die 50-Tage-Linie lag laut boerse.de am 16. November bei 54,90 Euro, die 200-Tage-Linie bei 57,57 Euro – beide deutlich über dem Kurs. Erholungen scheiterten laut 4investors zuletzt mehrfach an der 20-Tage-Linie um 51 Euro. Am Dienstag testete die Aktie die Unterstützungszone zwischen 48,10 und 48,50 Euro, darunter folgen 46,13 Euro und das Novembertief bei 44,74 Euro. Nach oben wäre die Rückeroberung der Zone von 50 bis 51 Euro ein erstes technisches Signal, darüber wartet eine offene Kurslücke zwischen 52,58 und 54,65 Euro.
Die Szenarien
Infineon Aktienprognose: drei Wege nach der Nvidia-Nacht
Wie sich die Infineon Aktie entwickelt, hängt nach Einschätzung von Analysten und Marktbeobachtern vor allem daran, ob der Markt dem KI-Investitionszyklus wieder vertraut. Die folgenden Szenarien beschreiben die Debatte am Markt, sie sind keine Kursprognose von aktiencheck.de.
Szenario 1: Der Nvidia-Effekt trägt
Die Erleichterung über die Nvidia-Zahlen hält an, Chipwerte werden neu bewertet. Gelingt der Infineon Aktie die Rückeroberung von 51 Euro, rückt die Kurslücke bis 54,65 Euro und die 200-Tage-Linie in den Blick. Die optimistischsten Analysten sehen laut InvestingPro Ziele von bis zu 124 Euro.
Szenario 2: Bodenbildung
Nvidia stützt, doch Zinsen, Exportregeln und der Trump-Xi-Putin-Gipfel am Donnerstag bremsen. Die Aktie pendelt zwischen 46 und 51 Euro, bis die Zahlen zum ersten Quartal Anfang Februar neue Impulse liefern.
Szenario 3: Der Ausverkauf geht weiter
Verpufft die Erleichterung, könnte das Novembertief bei 44,74 Euro erneut getestet werden. Das niedrigste Analystenziel liegt laut InvestingPro bei 50 Euro.
Termine
Was Anleger bei der Infineon Aktie jetzt beobachten
Häufige Fragen zur Infineon Aktienanalyse
Was haben die Nvidia-Zahlen mit der Infineon Aktie zu tun?
Infineon liefert Leistungshalbleiter für die Stromversorgung von KI-Rechenzentren. Nvidias Ausblick auf 130 Milliarden Dollar Quartalsumsatz deutet darauf hin, dass der Bau solcher Rechenzentren weiterläuft – davon hängt das wachstumsstärkste Geschäft von Infineon ab.
Welche Prognose hat Infineon für 2027?
Rund 20 Milliarden Euro Umsatz, eine Segmentergebnis-Marge im mittleren 20-Prozent-Bereich und nahe 4 Milliarden Euro Umsatz mit KI-Stromversorgung.
Wie lautet die Infineon Aktienprognose der Analysten?
Laut InvestingPro liegt das durchschnittliche Kursziel von 24 Analysten bei 80,79 Euro, die Spanne reicht von 50 bis 124 Euro. Das sind Einschätzungen Dritter.
Ist die Infineon Aktie günstig bewertet?
Auf Basis der Konsensschätzungen liegt das KGV bei rund 20 für 2027 und rund 15 für 2028. Ob das günstig ist, hängt davon ab, ob die Wachstumsziele erreicht werden.
Wann legt Infineon die nächsten Zahlen vor?
Am 3. Februar 2027 für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2027.
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