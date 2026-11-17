Warum fällt die Infineon-Aktie trotz guter Zahlen?

Die Stimmung im Chipsektor ist vor den Nvidia-Zahlen nervös. Anleger zweifeln an der Dauer des KI-Investitionszyklus, auch wenn Infineon selbst Rekordzahlen meldet.

Welche Chartmarken sind für Infineon wichtig?

Nach unten das Korrekturtief bei 45,37 Euro, nach oben die 20-Tage-Linie um 51 Euro, die 50-Tage-Linie um 55,20 Euro und die 200-Tage-Linie um 57,40 Euro.

Wann ist der Aufwärtstrend bei Infineon wiederhergestellt?

Aus charttechnischer Sicht erst mit einem nachhaltigen Anstieg über die 200-Tage-Linie um 57,40 Euro.