Eine schlechte Nachricht aus München gibt es nicht. Die Infineon Aktie wird vom Sektor mitgerissen, und der Sog nahm im Tagesverlauf stetig zu. Am Vormittag lag das Minus bei zwei Prozent, am Mittag bei gut drei, gegen 16:20 Uhr bei mehr als sieben Prozent. Zum Handelsende wurde es zweistellig.

Der Taktgeber heißt Nvidia. Nach dem Kurssprung um fast ein Drittel am Montag verlor die Aktie des KI-Schwergewichts an der Wall Street gleich zum Start rund sechs Prozent. Die Rückkehr von Jensen Huang hat die Führungsfrage geklärt, die Zweifel an der Rentabilität der KI-Milliarden aber nicht. Dazu kam am Morgen die Abstufung von AIXTRON durch die UBS, die den Blick der Anleger auf das Wachstum nach 2027 lenkte.