Am Montag noch gefeiert, am Dienstag fallen gelassen: Die Infineon Aktie verliert 10,04 Prozent auf 43,56 Euro (Stand 17:49 Uhr, comdirect). Damit ist der Chipkonzern nach AIXTRON der zweitgrößte TecDAX Verlierer und das Schlusslicht im DAX. Vom Kurssprung zum Wochenstart ist nichts mehr übrig.
Infineon Aktie: TecDAX Verlierer – zehn Prozent Absturz, die Huang-Rally ist komplett ausradiert
Die Infineon Aktie stürzt am Dienstag um 10,04 Prozent auf 43,56 Euro ab und ist zweitgrößter TecDAX Verlierer. Der Chipkonzern fällt tiefer als vor der Nvidia-Rally. Was dahintersteckt.
Warum fällt die Infineon Aktie heute so stark?
Eine schlechte Nachricht aus München gibt es nicht. Die Infineon Aktie wird vom Sektor mitgerissen, und der Sog nahm im Tagesverlauf stetig zu. Am Vormittag lag das Minus bei zwei Prozent, am Mittag bei gut drei, gegen 16:20 Uhr bei mehr als sieben Prozent. Zum Handelsende wurde es zweistellig.
Der Taktgeber heißt Nvidia. Nach dem Kurssprung um fast ein Drittel am Montag verlor die Aktie des KI-Schwergewichts an der Wall Street gleich zum Start rund sechs Prozent. Die Rückkehr von Jensen Huang hat die Führungsfrage geklärt, die Zweifel an der Rentabilität der KI-Milliarden aber nicht. Dazu kam am Morgen die Abstufung von AIXTRON durch die UBS, die den Blick der Anleger auf das Wachstum nach 2027 lenkte.
Charttechnisch ist der Schaden beträchtlich. Mit 43,56 Euro notiert die Infineon Aktie unter dem Sechs-Monats-Tief von 44,02 Euro, das sie erst am Freitag im Ausverkauf markiert hatte. Der TecDAX Verlierer steht damit schlechter da als vor der Erholung.
Rückkauf beendet, Rekordquartal verpufft
Ein Detail passt ins Bild: Infineon meldete am Dienstag den Abschluss seines Aktienrückkaufprogramms 2026/03. Bis zum 23. November kaufte der Konzern eigene Aktien für rund 346 Millionen Euro zurück, im Schnitt zu 49,43 Euro je Stück. Der Kurs liegt nun rund zwölf Prozent darunter. Ein Käufer, der zuletzt täglich am Markt war, fällt vorerst weg.
Operativ hat Infineon geliefert. Der Konzern legte zuletzt ein Rekordquartal vor und arbeitet mit Nvidia an der Stromversorgung für die nächste Generation von KI-Rechenzentren. Genau diese Nähe macht die Aktie derzeit verwundbar: Wackelt der Glaube an das Ausbautempo, trifft es die Fantasie für Leistungshalbleiter zuerst.
Was jetzt für die Infineon Aktie zählt
Wall-Street-Schluss
Die Schlusskurse von Nvidia und Nasdaq 100 geben die Richtung für Mittwoch vor.
Anhörung im US-Kongress
US-Abgeordnete wollen Nvidia-Chef Huang Anfang Dezember befragen. Der Termin hält die politische Unsicherheit im Sektor wach.
Die 44-Euro-Zone
Gelingt keine schnelle Rückkehr über das alte Tief, bleibt das Chartbild angeschlagen.
Stammdaten
Infineon Technologies AG: ISIN DE0006231004, WKN 623100, Handelssymbol IFX, US-Handelssymbol IFNNY (OTC)
Kurs: 43,56 Euro, minus 10,04 Prozent (Stand 17:49 Uhr, comdirect)
Weitere genannte Unternehmen:
Nvidia: ISIN US67066G1040, WKN 918422, Handelssymbol NVD, US-Handelssymbol NVDA
AIXTRON SE: ISIN DE000A0WMPJ6, WKN A0WMPJ, Handelssymbol AIXA, US-Handelssymbol AIIXY (OTC)
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