Die Talfahrt geht in die Verlängerung. Die Infineon Aktie verliert am Mittwochmorgen 2,64 Prozent auf 42,58 Euro (frühe Indikation, onvista) und zählt erneut zu den TecDAX Verlierern. Am Dienstag war der Chipkonzern mit einem Minus von 9,68 Prozent größter Verlierer im DAX gewesen.
Infineon Aktie: TecDAX Verlierer – tiefster Stand seit April, und der Euro wird zum heimlichen Helfer
Die Infineon Aktie fällt am Mittwochmorgen um 2,64 Prozent auf 42,58 Euro und bleibt TecDAX Verlierer. Nach dem Zehn-Prozent-Absturz fehlen Käufer. Ein Analyst rechnet derweil mit Rückenwind von der Währung.
Warum fällt die Infineon Aktie heute weiter?
Die Vorgaben lassen wenig Raum für eine Erholung. Der Nasdaq 100 schloss am Dienstag knapp 2 Prozent tiefer, Nvidia gab 5,9 Prozent ab. In Asien brach der Kospi um mehr als 6 Prozent ein, der Nikkei verlor über 2 Prozent. Auf der Handelsplattform Tradegate ging es für die Infineon Aktie schon vorbörslich weiter abwärts, wie dpa-AFX berichtet.
Hinter den Kursen stehen zwei Sorgen. Die erste kennt der Markt seit Tagen: Rechnen sich die gewaltigen Investitionen in KI-Rechenzentren? Die zweite ist neu aufgeflammt. Die US-Regierung plant laut Berichten höhere Zölle gegen China und Dutzende weitere Länder. Infineon erzielt einen großen Teil seines Umsatzes in Asien, Handelskonflikte treffen den Konzern deshalb direkt.
Die Gegenrechnung: Was der schwache Euro bringt
Mitten im Abverkauf kommt eine Rechnung, die in die andere Richtung zeigt. Jefferies-Analyst Janardan Menon weist darauf hin, dass der Euro stärker gefallen ist, als Infineon in seiner Planung unterstellt hat. Das dürfte den Umsatz im ersten Geschäftsquartal um rund 180 Millionen Euro und im Geschäftsjahr 2026/27 um rund 720 Millionen Euro erhöhen. Der Gewinn je Aktie würde dadurch um mehr als 7 Prozent steigen. Die Ziele des Konzerns erscheinen ihm vor diesem Hintergrund konservativ.
Auch die Basis ist solide. Im Geschäftsjahr 2026 setzte Infineon 16,35 Milliarden Euro um, für 2027 stellt der Vorstand mehr als 20 Prozent Wachstum in Aussicht. Die Dividende soll von 0,35 auf 0,38 Euro je Aktie steigen. Der Kurs erzählt eine andere Geschichte: Er liegt rund 51 Prozent unter dem Rekordhoch.
Was jetzt für die Infineon Aktie zählt
Stabilisierung im Sektor
Solange Nvidia und die asiatischen Chipwerte fallen, bleibt der TecDAX Verlierer unter Druck.
Wechselkurs
Bleibt der Euro schwach, steigt der Spielraum für höhere Ziele.
Handelspolitik
Details zu den Zollplänen aus Washington sind der nächste mögliche Kurstreiber.
Stammdaten
Infineon Technologies AG: ISIN DE0006231004, WKN 623100, Handelssymbol IFX, US-Handelssymbol IFNNY (OTC)
Kurs: 42,58 Euro, minus 2,64 Prozent (frühe Indikation, onvista)
Weitere genannte Unternehmen:
Nvidia: ISIN US67066G1040, WKN 918422, Handelssymbol NVD, US-Handelssymbol NVDA
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