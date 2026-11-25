Die Vorgaben lassen wenig Raum für eine Erholung. Der Nasdaq 100 schloss am Dienstag knapp 2 Prozent tiefer, Nvidia gab 5,9 Prozent ab. In Asien brach der Kospi um mehr als 6 Prozent ein, der Nikkei verlor über 2 Prozent. Auf der Handelsplattform Tradegate ging es für die Infineon Aktie schon vorbörslich weiter abwärts, wie dpa-AFX berichtet.

Hinter den Kursen stehen zwei Sorgen. Die erste kennt der Markt seit Tagen: Rechnen sich die gewaltigen Investitionen in KI-Rechenzentren? Die zweite ist neu aufgeflammt. Die US-Regierung plant laut Berichten höhere Zölle gegen China und Dutzende weitere Länder. Infineon erzielt einen großen Teil seines Umsatzes in Asien, Handelskonflikte treffen den Konzern deshalb direkt.