Die Infineon Aktie kommt auch am Abend nicht zur Ruhe. Im Späthandel notierte das Papier des Münchner Chipkonzerns an der Börse Stuttgart um 19:50 Uhr bei 48,82 Euro, ein Minus von 1,61 Euro oder 3,18 Prozent gegenüber dem dortigen Vortagesschluss. Damit liegt Infineon auf Rang drei der TecDAX Verlierer. Kurz vor 22:00 Uhr wurde die Aktie laut finanzen.net mit rund 48,70 Euro sogar noch etwas tiefer gehandelt. Am Freitag hatte sie auf Xetra noch bei 49,88 Euro geschlossen. Der TecDAX lag laut einer Ariva-Indikation um 22:00 Uhr 0,90 Prozent im Minus.