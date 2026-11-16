Die Infineon Aktie kommt auch am Abend nicht zur Ruhe. Im Späthandel notierte das Papier des Münchner Chipkonzerns an der Börse Stuttgart um 19:50 Uhr bei 48,82 Euro, ein Minus von 1,61 Euro oder 3,18 Prozent gegenüber dem dortigen Vortagesschluss. Damit liegt Infineon auf Rang drei der TecDAX Verlierer. Kurz vor 22:00 Uhr wurde die Aktie laut finanzen.net mit rund 48,70 Euro sogar noch etwas tiefer gehandelt. Am Freitag hatte sie auf Xetra noch bei 49,88 Euro geschlossen. Der TecDAX lag laut einer Ariva-Indikation um 22:00 Uhr 0,90 Prozent im Minus.
Infineon Aktie: TecDAX Verlierer – im Späthandel zieht der Nvidia-Rutsch den Chipkonzern tiefer unter 50 Euro, kommt das Novembertief wieder in Sicht?
Die Infineon Aktie zählt auch im Späthandel zu den größten TecDAX Verlierern: Minus 3,18 Prozent auf 48,82 Euro an der Börse Stuttgart. Am Abend gab Nvidia an der Wall Street gut 4 Prozent nach, eine neue US-Regel zum Fernzugriff auf KI-Chips belastete den gesamten Sektor. Warum der Münchner Konzern trotz Rekordausblick unter Druck bleibt und welche Marken jetzt zählen.
Der Abend
Nvidia fällt, Infineon folgt: die KI-Kette unter Druck
Infineon liefert Stromversorgungen für KI-Rechenzentren und ist damit eng mit Nvidia verbunden. Was beim KI-Champion passiert, schlägt direkt auf den Kurs durch.
An der Wall Street verlor Nvidia bis kurz vor Handelsschluss gut 4 Prozent auf 155,78 Dollar, der Nasdaq Composite gab 2,47 Prozent nach. Laut Yahoo Finance belastete die Unsicherheit um die Führung des Konzerns nach dem Rücktritt von Jensen Huang. Hinzu kam eine Übergangsregel des US-Handelsministeriums, die den Fernzugriff auf amerikanische KI-Chips über Rechenzentren in Drittländern einschränkt. Am Dienstagabend legt Nvidia Quartalszahlen vor, die Veröffentlichung ist für etwa 22:20 Uhr deutscher Zeit angekündigt.
Nach Einschätzung der Redaktion ist die Infineon Aktie als größter deutscher Halbleiterwert das erste Ziel, wenn Anleger ihr KI-Risiko vor einem solchen Termin reduzieren. Schon am Nachmittag hatte Infineon gemeinsam mit Siemens den DAX auf sein Tagestief gedrückt. Der Abend brachte keine Entlastung, sondern eine Fortsetzung des Abwärtsdrucks.
Die Fundamentaldaten
Infineon Aktie als TecDAX Verlierer: Rekordzahlen im falschen Moment
Fundamental steht Infineon so gut da wie lange nicht. Im vierten Quartal des Geschäftsjahres stieg der Umsatz um 19 Prozent auf 4,706 Milliarden Euro, die Segmentergebnis-Marge erreichte 23,8 Prozent. Für das Geschäftsjahr 2027 stellt der Konzern rund 20 Milliarden Euro Umsatz in Aussicht. Mit Stromversorgungen für KI-Rechenzentren will Infineon den Umsatz von rund 2,2 auf knapp 4 Milliarden Euro fast verdoppeln. Genau diese KI-Abhängigkeit, die den Ausblick stark macht, macht die Aktie an Tagen wie diesem anfällig.
Geschäftsmodell
Infineon (Kürzel IFX, ISIN DE0006231004) ist Marktführer bei Leistungshalbleitern für Autos, Industrie und Rechenzentren.
Nvidia als Taktgeber
Die Zahlen am Dienstag gelten als Gradmesser für Investitionen in KI-Rechenzentren und damit für Infineons Wachstumsfeld.
Kursziele gesenkt
Mehrere Häuser haben ihre Ziele zuletzt reduziert, weil die Bewertungen im Sektor gefallen sind.
Die Marken
Unter 50 Euro: wo die Aktie Halt suchen könnte
Charttechnisch hat sich die Infineon Aktie weiter von der Marke von 50 Euro entfernt, die ihr in der Vorwoche als Sprungbrett gedient hatte. Aus Sicht der Redaktion ist die Zone um 48,50 Euro die nächste Unterstützung, darunter wartet das Novembertief bei 45,37 Euro. Nach oben müsste die Aktie zunächst 50 Euro zurückerobern, dann rückt das Hoch der Vorwoche um 52 Euro in den Blick. Vom Rekordhoch bei 87,79 Euro trennen sie rund 44 Prozent. Das sind Beobachtungsmarken, keine Prognose.
Die Analysten
Ziele gesenkt, aber über dem Kurs
Jefferies senkte das Kursziel zuletzt von 96 auf 74 Euro, JPMorgan von 96 auf 80 Euro, die Deutsche Bank von 85 auf 75 Euro und die UBS von 64 auf 55 Euro. Am optimistischsten bleibt Berenberg mit 100 Euro. Es handelt sich um Einschätzungen der jeweiligen Häuser, nicht um eine Prognose von aktiencheck.de.
Häufige Fragen zur Infineon Aktie
Warum ist die Infineon Aktie heute TecDAX Verlierer?
Der Chip-Ausverkauf an der Wall Street, Nvidias Kursrutsch und eine neue US-Regel gegen den Fernzugriff auf KI-Chips belasteten den Sektor. Im Späthandel verlor Infineon 3,18 Prozent.
Wo notiert die Infineon Aktie im Späthandel?
Um 19:50 Uhr an der Börse Stuttgart bei 48,82 Euro, kurz vor 22 Uhr laut finanzen.net um 48,70 Euro.
Wann legt Nvidia Zahlen vor?
Am Dienstagabend, angekündigt für etwa 22:20 Uhr deutscher Zeit.
Welche Kursziele nennen Analysten?
Von 55 Euro (UBS) bis 100 Euro (Berenberg) – Einschätzungen der Häuser.
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