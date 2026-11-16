Infineon Aktie: TecDAX Verlierer – Nvidia-Angst drückt den Chipkonzern unter 50 Euro, wird der Dienstag zum Showdown?

Der Rücktritt von Jensen Huang hat die Chipbranche erschüttert. Anleger fürchten zum einen schärfere US-Exportkontrollen, die die gesamte Lieferkette treffen könnten. Zum anderen stellt sich laut dpa-AFX die Frage, wie der KI-Ausbau künftig finanziert wird, weil Huang Nvidia zu einem Hauptfinancier des Booms gemacht hatte. Am Freitag verlor der Philadelphia-Halbleiterindex 3,43 Prozent, zum Wochenstart setzte sich der Ausverkauf in Taiwan, Südkorea und Japan fort. Am Dienstagabend legt Nvidia Quartalszahlen vor – die ersten ohne den Gründer an der Spitze. Bis dahin halten sich viele Investoren bei Chipwerten zurück, die Infineon Aktie ist als größter deutscher Halbleiterwert das erste Ziel von Verkäufen.