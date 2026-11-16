Die Infineon Aktie zählt zum Wochenstart zu den größten TecDAX Verlierern. Um 9:36 Uhr notiert das Papier des Münchner Chipkonzerns auf Xetra bei 48,89 Euro, ein Minus von 1,98 Prozent gegenüber dem Freitagsschluss von 49,88 Euro. Zeitweise ging es noch deutlicher abwärts, im DAX war Infineon am Morgen sogar das Schlusslicht. Damit rutscht die Infineon Aktie weiter unter die psychologisch wichtige Marke von 50 Euro. Das Paradoxe: Erst vor einer Woche hatte Infineon ein Rekordquartal und einen Ausblick vorgelegt, wie ihn der Konzern seit Jahren nicht mehr geliefert hat.
Infineon Aktie: TecDAX Verlierer – Nvidia-Angst drückt den Chipkonzern unter 50 Euro, wird der Dienstag zum Showdown?
Die Infineon Aktie gehört zum Wochenstart zu den größten TecDAX Verlierern: Minus 1,98 Prozent auf 48,89 Euro. Wenige Tage nach einem Rekordquartal und einem Umsatzziel von rund 20 Milliarden Euro reißt die Chip-Verkaufswelle nach dem Rücktritt von Nvidia-Chef Jensen Huang den Münchner Halbleiterkonzern erneut mit. Was hinter dem Kursrutsch steckt, warum die Nvidia-Zahlen am Dienstag entscheidend sind und welche Marken jetzt zählen.
Der Auslöser
Das Nvidia-Beben: warum die Infineon Aktie fällt
Infineon ist über Stromversorgungen für Rechenzentren eng mit Nvidia verbunden. Was beim KI-Champion passiert, schlägt direkt auf den Kurs durch.
Der Rücktritt von Jensen Huang hat die Chipbranche erschüttert. Anleger fürchten zum einen schärfere US-Exportkontrollen, die die gesamte Lieferkette treffen könnten. Zum anderen stellt sich laut dpa-AFX die Frage, wie der KI-Ausbau künftig finanziert wird, weil Huang Nvidia zu einem Hauptfinancier des Booms gemacht hatte. Am Freitag verlor der Philadelphia-Halbleiterindex 3,43 Prozent, zum Wochenstart setzte sich der Ausverkauf in Taiwan, Südkorea und Japan fort. Am Dienstagabend legt Nvidia Quartalszahlen vor – die ersten ohne den Gründer an der Spitze. Bis dahin halten sich viele Investoren bei Chipwerten zurück, die Infineon Aktie ist als größter deutscher Halbleiterwert das erste Ziel von Verkäufen.
Die Fundamentaldaten
Rekordzahlen im falschen Moment
Fundamental steht Infineon so gut da wie lange nicht. Im vierten Quartal des Geschäftsjahres stieg der Umsatz um 19 Prozent auf 4,706 Milliarden Euro, die Segmentergebnis-Marge sprang auf 23,8 Prozent. Für 2027 stellt der Konzern rund 20 Milliarden Euro Umsatz in Aussicht, ein Plus von mehr als 20 Prozent. Mit Stromversorgungen für KI-Rechenzentren will Infineon den Umsatz von rund 2,2 auf knapp 4 Milliarden Euro fast verdoppeln. Genau diese KI-Abhängigkeit, die den Ausblick so stark macht, macht die Aktie nun anfällig.
Die Analysten
Kursziele gesenkt – aber weit über dem Kurs
Die Analysten loben die Zahlen, senken aber ihre Ziele, weil die Bewertungen der gesamten Chipbranche gefallen sind. Jefferies kappte das Kursziel von 96 auf 74 Euro, JPMorgan von 96 auf 80 Euro, die Deutsche Bank von 85 auf 75 Euro und die UBS von 64 auf 55 Euro. Am optimistischsten bleibt Berenberg mit 100 Euro. Selbst nach den Kürzungen liegen die Ziele deutlich über dem aktuellen Kurs der Infineon Aktie. Alle Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Die Marken
Unter 50 Euro: was jetzt für die Infineon Aktie zählt
Charttechnisch hat die Infineon Aktie die Marke von 50 Euro verloren, die ihr in der Vorwoche als Sprungbrett gedient hatte. Die nächste Unterstützung liegt im Bereich um 48,50 Euro, darunter wartet das Novembertief bei 45,37 Euro. Fällt auch diese Marke, wäre die Erholung nach den Rekordzahlen komplett verpufft. Nach oben muss die Aktie zunächst 50 Euro zurückerobern, danach rückt das Hoch der Vorwoche um 52 Euro in den Blick. Vom Rekordhoch bei 87,79 Euro trennen sie rund 44 Prozent.
Szenario 1: Nvidia beruhigt die Märkte
Überzeugen Zahlen und Ausblick am Dienstag, könnte die Aktie die 50-Euro-Marke schnell zurückerobern und das Hoch um 52 Euro angreifen.
Szenario 2: Hängepartie
Bleibt das Bild bei Nvidia gemischt, dürfte die Infineon Aktie zwischen 48 und 52 Euro pendeln.
Szenario 3: Die Chip-Angst eskaliert
Enttäuscht Nvidia oder verschärfen die USA die Exportregeln, droht ein Test des Novembertiefs bei 45,37 Euro.
Häufige Fragen zur Infineon Aktie
Warum ist die Infineon Aktie heute TecDAX Verlierer?
Nach dem Rücktritt von Nvidia-Chef Jensen Huang erfasst eine Verkaufswelle die Chipwerte. Anleger fürchten schärfere US-Exportkontrollen und halten sich vor den Nvidia-Zahlen am Dienstag zurück.
Was erwartet Infineon für 2027?
Einen Umsatz von rund 20 Milliarden Euro und eine Segmentergebnis-Marge im mittleren 20-Prozent-Bereich.
Welche Kursziele nennen Analysten?
Die Spanne reicht von 55 Euro (UBS) über 74 und 75 Euro (Jefferies, Deutsche Bank) und 80 Euro (JPMorgan) bis 100 Euro (Berenberg).
Welche Chartmarken sind wichtig?
Nach oben die 50-Euro-Marke, nach unten die Zone um 48,50 Euro und das Novembertief bei 45,37 Euro.
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