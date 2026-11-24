Erst der Freudensprung, dann der Katzenjammer: Die Infineon Aktie verliert am Dienstagmittag 3,53 Prozent auf 46,71 Euro (Stand 12:42 Uhr, comdirect) und steht unter den TecDAX Verlierern. Auch im DAX gehört der Chipkonzern zu den Schlusslichtern.
Infineon Aktie: TecDAX Verlierer am Mittag – nach dem Nvidia-Sprung kommt die Ernüchterung
Die Infineon Aktie fällt am Dienstagmittag um 3,53 Prozent und ist TecDAX Verlierer. Die Erholung nach der Huang-Rückkehr hat keine Anschlusskäufe, die Nervosität im KI-Sektor kehrt zurück.
Warum fällt die Infineon Aktie heute?
Der Hintergrund ist eine Achterbahnfahrt der KI-Werte. Zuvor hatte die Infineon Aktie in Abwesenheit von Nvidia-Chef Jensen Huang 12,8 Prozent verloren. Am Montag kehrte Huang überraschend zurück, der Titel sprang um 6,6 Prozent nach oben, zusätzlich gestützt von einer Kaufempfehlung des Analysehauses Rothschild & Co Redburn. Nvidia selbst legte um fast ein Drittel zu.
Am Dienstag fehlt der Anschluss. Nvidia verliert vorbörslich rund 3,5 Prozent, für den Nasdaq 100 wird nach seinem Plus von fast 7 Prozent ein Minus von rund 2 Prozent erwartet. Dazu kommt die Abstufung von AIXTRON durch die UBS, die den gesamten Zulieferersektor belastet. Beobachter weisen darauf hin, dass ein Teil der Montagsrally auf Eindeckungen von Leerverkäufern zurückging. Die Infineon Aktie als TecDAX Verlierer gibt entsprechend einen Teil des Gewinns wieder ab.
Infineons Rolle im KI-Boom
Warum reagiert Infineon so stark auf Nvidia-Nachrichten? Der Konzern arbeitet mit Nvidia an Stromversorgungssystemen für die nächste Generation von KI-Rechenzentren. Je höher die Erwartung an den Ausbau, desto größer die Fantasie für Leistungshalbleiter. Wackelt der Glaube an das Ausbautempo, gerät genau diese Fantasie unter Druck.
Was jetzt für die Infineon Aktie zählt
Der Blick richtet sich auf den US-Handel am Nachmittag. Er gilt als Lackmustest dafür, ob die Erholung der KI-Werte trägt. Für die Infineon Aktie bleibt Nvidia der wichtigste Taktgeber. Operativ steht für den Konzern heute nichts Neues an, die Bewegung ist reine Sektorstimmung.
Stammdaten
Infineon Technologies AG: ISIN DE0006231004, WKN 623100, Handelssymbol IFX, US-Handelssymbol IFNNY (OTC)
Kurs: 46,71 Euro, minus 3,53 Prozent (Stand 12:42 Uhr, comdirect)
Weitere genannte Unternehmen:
Nvidia: ISIN US67066G1040, WKN 918422, Handelssymbol NVD, US-Handelssymbol NVDA
AIXTRON SE: ISIN DE000A0WMPJ6, WKN A0WMPJ, Handelssymbol AIXA, US-Handelssymbol AIIXY (OTC)
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