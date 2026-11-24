Der Hintergrund ist eine Achterbahnfahrt der KI-Werte. Zuvor hatte die Infineon Aktie in Abwesenheit von Nvidia-Chef Jensen Huang 12,8 Prozent verloren. Am Montag kehrte Huang überraschend zurück, der Titel sprang um 6,6 Prozent nach oben, zusätzlich gestützt von einer Kaufempfehlung des Analysehauses Rothschild & Co Redburn. Nvidia selbst legte um fast ein Drittel zu.

Am Dienstag fehlt der Anschluss. Nvidia verliert vorbörslich rund 3,5 Prozent, für den Nasdaq 100 wird nach seinem Plus von fast 7 Prozent ein Minus von rund 2 Prozent erwartet. Dazu kommt die Abstufung von AIXTRON durch die UBS, die den gesamten Zulieferersektor belastet. Beobachter weisen darauf hin, dass ein Teil der Montagsrally auf Eindeckungen von Leerverkäufern zurückging. Die Infineon Aktie als TecDAX Verlierer gibt entsprechend einen Teil des Gewinns wieder ab.