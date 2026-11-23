Die Infineon Aktie (ISIN: DE0006231004, FSE: IFX) nimmt zum Wochenstart Anlauf. Auf Xetra steigt das Papier des Münchner Chipkonzerns am Montagmorgen auf 46,555 Euro, ein Plus von 1,11 Euro oder 2,45 Prozent. Nach dem Einbruch vom Freitag, als die Infineon Aktie rund 8,5 Prozent verlor und mit 44,02 Euro ein neues Sechsmonatstief markierte, ist das ein erstes Lebenszeichen.
Infineon Aktie: Redburn sieht 65 Euro - Chipriese startet die Erholung
Die Infineon Aktie zieht zum Wochenstart an und gehört zu den Gewinnern im TecDAX. Nach dem Absturz am Freitag sorgen eine frische Kaufempfehlung von Rothschild und Co Redburn, der laufende Aktienrückkauf und die Erholung der Chipwerte für Kaufinteresse.
Die Gründe für den Kursanstieg
Kaufempfehlung und Rückkauf als Stütze
Der wichtigste Impuls kommt von Rothschild und Co Redburn. Das Analysehaus hat die Bewertung der Infineon Aktie wieder aufgenommen und steigt direkt mit einer Kaufempfehlung und einem Kursziel von 65 Euro ein. Das entspricht einem Aufwärtspotenzial von rund 40 Prozent zum aktuellen Kurs (eigene Rechnung). Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Hinzu kommt Unterstützung durch das Unternehmen selbst. Infineon kauft bis zum 27. November bis zu 7 Millionen eigene Aktien für bis zu 450 Millionen Euro zurück, rund 2,4 Millionen Stück sind bereits erworben. Gerade in schwachen Marktphasen kann ein laufender Rückkauf den Kurs stabilisieren. Und schließlich profitiert die Infineon Aktie von der allgemeinen Erholung: Nach dem Tech-Ausverkauf vom Freitag zeigt sich der deutsche Markt zum Wochenstart robust.
Fundamentale Lage
Rekordumsatz trifft auf Kursverfall
Operativ steht Infineon solide da. Im Geschäftsjahr 2026 erzielte der Konzern einen Umsatz von 16,4 Milliarden Euro und peilt rund 20 Milliarden Euro an. Rückenwind kommt von Leistungshalbleitern für KI-Rechenzentren, die Strom effizient wandeln, und von der allmählichen Erholung im Automobil- und Industriegeschäft. Die Infineon Aktie spiegelt das derzeit kaum wider: Vom 52-Wochen-Hoch bei 89,55 Euro im Juni ist sie rund 48 Prozent entfernt (eigene Rechnung).
Die Analysten sehen deutlich mehr Potenzial. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 77,56 Euro. Die Bank of America senkte ihr Ziel zwar auf 80 Euro, liegt damit aber weiterhin weit über dem aktuellen Kurs. Der nächste wichtige Termin sind die Zahlen zum ersten Geschäftsquartal am 3. Februar 2027. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Einordnung der Redaktion: Die Infineon Aktie ist einer der großen Verlierer des Herbstes, obwohl der Konzern operativ wächst. Das heutige Plus ist eine Erholung nach einem schweren Freitag, gestützt von Redburn und dem Rückkauf. Die Marke von 44 Euro ist nun der entscheidende Boden. Hält sie, bietet die Infineon Aktie Erholungspotenzial; fällt sie, droht eine weitere Abwärtswelle. Nach dem Ende des Rückkaufs am 27. November fällt zudem eine Stütze weg.
FAQ
Häufige Fragen zur Infineon Aktie
Warum steigt die Infineon Aktie heute?
Rothschild und Co Redburn hat die Infineon Aktie mit Kaufen und einem Kursziel von 65 Euro bewertet. Dazu kommen der laufende Aktienrückkauf und die Erholung der Chipwerte nach dem Ausverkauf vom Freitag.
Wann legt Infineon die nächsten Zahlen vor?
Die Zahlen zum ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 sind für den 3. Februar 2027 angekündigt.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Infineon Aktie?
ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Handelssymbol: IFX (Xetra), US-Handelssymbol: IFNNY (ADR, OTC).
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.