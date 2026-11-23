Einordnung der Redaktion: Die Infineon Aktie ist einer der großen Verlierer des Herbstes, obwohl der Konzern operativ wächst. Das heutige Plus ist eine Erholung nach einem schweren Freitag, gestützt von Redburn und dem Rückkauf. Die Marke von 44 Euro ist nun der entscheidende Boden. Hält sie, bietet die Infineon Aktie Erholungspotenzial; fällt sie, droht eine weitere Abwärtswelle. Nach dem Ende des Rückkaufs am 27. November fällt zudem eine Stütze weg.