Eine eigene Unternehmensnachricht gab es nicht. Der Dienstag stand im Zeichen eines breiten Ausverkaufs bei KI- und Chipwerten: Nvidia verlor 5,9 Prozent, der Philadelphia Semiconductor Index rund 7,9 Prozent. Dazu kamen Berichte über neue US-Zölle auf EU-Waren und eine Abstufung des Chipausrüsters Aixtron durch die UBS. Am Mittwoch rutschte der DAX um 1,26 Prozent auf 24.702 Punkte, den tiefsten Stand seit Juli. Infineon zählte mit minus 6,49 Prozent zu den größten Verlierern im Index.

Hinzu kommt ein Stimmungsthema: Banken verkaufen laut Marktberichten Kreditpakete aus dem KI-Infrastrukturbereich teils mit Abschlägen, bei Rechenzentrumskrediten lagen die Verkaufspreise im mittleren 80-Prozent-Bereich des Nennwerts. Wer die Finanzierung des KI-Booms in Frage stellt, stellt automatisch auch die Lieferkette in Frage, in der Infineon mit Leistungshalbleitern für Rechenzentren sitzt.