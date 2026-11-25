Die Infineon Aktie hat am Dienstag einen bitteren Rückschlag erlitten. Nach Angaben aus dem Markt verlor das Papier zwischen 8 und 10 Prozent und fiel am Abend bis auf 43,56 Euro. Damit ist der Kurssprung vom Montag, als die Aktie nach der Rückkehr von Jensen Huang an die Nvidia-Spitze um 6,56 Prozent auf 48,42 Euro zugelegt hatte, nicht nur verpufft – die Aktie notiert sogar tiefer als vor der Rally.
Infineon Aktie: Rally komplett ausradiert – wie tief fällt der Chip-Riese noch?
Am Montag plus 6,6 Prozent, am Dienstag ein Absturz von rund 8 bis 10 Prozent: Die Infineon Aktie hat die gesamte Huang-Rally wieder abgegeben und notiert tiefer als zuvor. Dabei meldet der Konzern Rekordumsätze, peilt 20 Milliarden Euro an und hat gerade sein Rückkaufprogramm abgeschlossen. Die große Analyse zur meistgesuchten DAX-Aktie.
Der Absturz
Die Chip-Branche verliert den Mut
Auslöser des Kursrutsches war kein Unternehmensereignis, sondern ein europaweiter Ausverkauf bei Halbleiter- und Technologiewerten. Die Erholung nach dem Nvidia-Comeback fand keine Anschlusskäufe, die Nervosität rund um künstliche Intelligenz kehrte mit Wucht zurück. Neben der Infineon Aktie gerieten auch andere Chipwerte unter Druck. Für Infineon ist das besonders bitter, weil der Konzern zuletzt mit dem Geschäft für Stromversorgung in KI-Rechenzentren zu den Hoffnungsträgern der Branche zählte.
Die Fundamentaldaten
Rekordquartal und große Ziele
Dabei passt der Kursverfall kaum zu den Zahlen. Im jüngsten Quartal stieg der Umsatz um gut 19 Prozent auf 4,71 Milliarden Euro. Für 2027 rechnet Infineon mit einem Umsatzplus von mehr als 20 Prozent auf rund 20 Milliarden Euro und mit höherer Profitabilität. Treiber sind Chips für Rechenzentren, Elektroautos und erneuerbare Energien. Die Infineon Aktie spiegelt diese Perspektive derzeit kaum wider, weil Anleger die gesamte KI-Kette neu bewerten.
Zusätzlich hat der Konzern sein Aktienrückkaufprogramm über sieben Millionen Aktien abgeschlossen, und der Vorstand will eine Dividende von 0,38 Euro je Aktie vorschlagen. Mit dem Ende des Rückkaufs fällt allerdings auch ein stützender Käufer am Markt weg.
Infineon liefert Rekorde – aber an der Börse entscheidet gerade die Stimmung über die KI-Branche, nicht die Bilanz.
Die Risiken
Was jetzt auf die Aktie drückt
Die größte Gefahr für die Infineon Aktie ist die hohe Abhängigkeit von der Stimmung im Halbleitersektor. Solange Anleger an der Nachhaltigkeit der KI-Investitionen zweifeln, dürften auch solide Zahlen nicht reichen. Dazu kommen Zollrisiken im Handel mit den USA und China sowie die zyklische Autobranche, ein Kernmarkt von Infineon. Die nächsten Quartalszahlen erwartet der Markt im Februar 2027.
Häufige Fragen zur Infineon Aktie
Warum ist die Infineon Aktie am Dienstag gefallen?
Ein europaweiter Ausverkauf bei Halbleiterwerten hat die Aktie nach unten gezogen. Die Erholung nach der Rückkehr von Jensen Huang an die Nvidia-Spitze fand keine Fortsetzung.
Wie viel Umsatz erwartet Infineon für 2027?
Rund 20 Milliarden Euro, ein Plus von mehr als 20 Prozent.
Ist das Rückkaufprogramm beendet?
Ja. Infineon hat den Rückkauf von sieben Millionen eigenen Aktien abgeschlossen.
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