Warum ist die Infineon Aktie am Dienstag gefallen?

Ein europaweiter Ausverkauf bei Halbleiterwerten hat die Aktie nach unten gezogen. Die Erholung nach der Rückkehr von Jensen Huang an die Nvidia-Spitze fand keine Fortsetzung.

Wie viel Umsatz erwartet Infineon für 2027?

Rund 20 Milliarden Euro, ein Plus von mehr als 20 Prozent.

Ist das Rückkaufprogramm beendet?

Ja. Infineon hat den Rückkauf von sieben Millionen eigenen Aktien abgeschlossen.