Rekordumsatz, Rekordmarge, ein Ausblick wie aus dem Bilderbuch – und trotzdem eine Zahl, die nicht passt. Die Infineon Quartalszahlen vom 10. November 2026 sind ein Lehrstück darüber, wie genau die Börse im KI-Zeitalter hinschaut. Operativ hat der Münchner Chipkonzern mehr geliefert als erwartet, beim Nettogewinn klafft dagegen eine Lücke von 146 Millionen Euro. Die Infineon-Aktie stieg am Zahlentag zeitweise um mehr als 6 Prozent, drehte nach den heißen US-Inflationsdaten ins Minus, sprang am Mittwoch um 6,60 Prozent und fiel am Freitag nach dem Nvidia-Beben wieder unter 50 Euro. Unter dem Strich steht ein Wochenplus von 10,05 Prozent auf 49,88 Euro – Platz zwei unter den DAX-Gewinnern der Woche.
Infineon-Aktie: Quartalszahlen Q4 2026 mit Rekordumsatz und 20-Milliarden-Ziel – doch unterm Strich fehlen 146 Millionen Euro
Die Infineon Quartalszahlen zum vierten Quartal 2026 liefern einen Rekordumsatz von 4,706 Milliarden Euro, eine Marge von 23,8 Prozent und einen Ausblick über den Erwartungen: rund 20 Milliarden Euro Umsatz im neuen Geschäftsjahr, fast 4 Milliarden davon mit KI-Rechenzentren. Beim Nettogewinn verfehlt der Chipkonzern die Prognosen der Analysten aber deutlich. Die Infineon-Aktie erlebt eine Achterbahnfahrt und beendet die Woche mit 10 Prozent Plus. Die große Analyse der Infineon Zahlen: Rekorde, Gewinnlücke, Kapitalbedarf und was Anleger jetzt wissen müssen.
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Infineon Quartalszahlen Q4 2026
Operativ über den Erwartungen: die Infineon Zahlen im Detail
Gemessen an den operativen Kennzahlen hat Infineon im Schlussquartal mehr geliefert, als Analysten erwartet hatten.
Im vierten Quartal des Geschäftsjahres, das am 30. September endete, steigerte Infineon den Umsatz um 13 Prozent gegenüber dem Vorquartal und um 19 Prozent zum Vorjahr auf den Rekordwert von 4,706 Milliarden Euro. Analysten hatten 4,69 Milliarden Euro erwartet. Das Segmentergebnis – die wichtigste Ertragskennzahl des Konzerns – sprang um 40 Prozent auf 1,119 Milliarden Euro, die Marge erreichte 23,8 Prozent nach 18,2 Prozent ein Jahr zuvor. Laut Vara Research lag der Konsens bei 1,10 Milliarden Euro und 23,3 Prozent. Die bereinigte Bruttomarge kletterte auf 45,1 Prozent.
Infineon Quartalszahlen: Umsatz je Quartal
Mrd. €
- Ausblick des Managements
Geschäftsjahr endet am 30. September. Q1 GJ 2027: Ausblick des Managements, keine Prognose der Redaktion.
Quelle: Infineon, Mitteilungen vom 12. November 2025, 5. August 2026 und 10. November 2026
Daten als Tabelle
|Quartal
|Umsatz
|Q4 GJ 2025
|3,94
|Q3 GJ 2026
|4,17
|Q4 GJ 2026
|4,71
|Q1 GJ 2027
|rund 4,6
Im Gesamtjahr 2026 wuchs der Umsatz um 12 Prozent auf 16,353 Milliarden Euro, zu konstanten Wechselkursen sogar um 15 Prozent – mehr als im bisherigen Rekordjahr 2023. Das Segmentergebnis stieg um 26 Prozent auf 3,223 Milliarden Euro bei 19,7 Prozent Marge, der Gewinn nach Steuern um 49 Prozent auf 1,512 Milliarden Euro. Die Dividende soll um 3 Cent auf 0,38 Euro je Aktie steigen.
Die Gewinnlücke
532 statt 678 Millionen Euro: wo das Geld unter dem Strich bleibt
Die wichtigste Zahl, die in der Schlagzeile des Konzerns fehlt, ist der Nettogewinn. Infineon verdiente im vierten Quartal unter dem Strich 532 Millionen Euro – mehr als doppelt so viel wie vor einem Jahr, aber 146 Millionen Euro weniger, als Analysten laut Vara Research erwartet hatten. Belastet haben Posten außerhalb der Segmente, das Finanzergebnis und Steuern. Auch beim freien Cashflow bleibt Luft nach oben: Im Gesamtjahr blieben nur 993 Millionen Euro übrig, bereinigt 1,925 Milliarden Euro. Für 2027 plant Infineon Investitionen von 3,0 bis 3,5 Milliarden Euro in neue Fertigungskapazitäten, die Nettofinanzposition liegt bei minus 4,7 Milliarden Euro.
Wir erwarten im Geschäftsjahr 2027 einen deutlichen Anstieg von Umsatz und Profitabilität.
Der Ausblick
20 Milliarden Euro: der größte Wachstumssprung seit Jahren
Das eigentliche Ausrufezeichen der Infineon Zahlen ist der Ausblick. Für das Geschäftsjahr 2027 erwartet der Konzern einen Umsatz von rund 20 Milliarden Euro – ein Plus von mehr als 20 Prozent. Die Segmentergebnis-Marge soll im mittleren 20-Prozent-Bereich liegen. Mit Stromversorgungen für Rechenzentren will Infineon knapp 4 Milliarden Euro umsetzen, nach rund 2,2 Milliarden Euro im abgelaufenen Jahr, davon 1,7 Milliarden mit KI. Für das erste Quartal stellt der Konzern rund 4,6 Milliarden Euro Umsatz und rund 23 Prozent Marge in Aussicht. Um das Jahresziel zu erreichen, braucht Infineon in den Quartalen zwei bis vier im Schnitt rund 5,1 Milliarden Euro – jeweils neue Rekorde.
Das große Bild
Vom Autochip-Lieferanten zum Stromversorger der KI
Die Infineon Quartalszahlen zeigen einen Konzern im Umbruch. Jahrelang hing Infineon am Autozyklus, Automotive wuchs im Gesamtjahr nur um 4 Prozent. Heute treibt der Strombedarf der KI-Rechenzentren das Wachstum: Jeder KI-Server braucht Leistungshalbleiter, die Spannung wandeln und Energie effizient verteilen. Dazu kommt ein technischer Meilenstein, den Infineon in derselben Woche meldete: Im Werk Villach verarbeitete der Konzern erstmals 300-Millimeter-Wafer aus Siliziumkarbid zu funktionsfähigen Bauelementen.
Die Kehrseite zeigte sich am Freitag. Nach dem Rücktritt von Nvidia-Chef Jensen Huang erfasste eine Verkaufswelle die Chipwerte, Jefferies senkte das Kursziel von 96 auf 74 Euro und bestätigte „Buy“. Die Aktie verlor mehr als 4 Prozent. Mit einem erwarteten Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 36 ist viel Wachstum eingepreist, vom Hoch ist die Aktie dennoch rund 40 Prozent entfernt.
Die Infineon-Aktie auf einen Blick
Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Handelssymbol: IFX) – 49,88 Euro am 13. November 2026 (Xetra), Wochenplus 10,05 Prozent
Q4 GJ 2026: Umsatz 4,706 Mrd. Euro (+19 Prozent), Segmentergebnis 1,119 Mrd. Euro, Marge 23,8 Prozent
Nettogewinn Q4: 532 Mio. Euro (Konsens 678 Mio. Euro), bereinigtes Ergebnis je Aktie 0,60 Euro
GJ 2026: Umsatz 16,353 Mrd. Euro (+12 Prozent), Marge 19,7 Prozent, bereinigtes Ergebnis je Aktie 1,73 Euro
Prognose GJ 2027: Umsatz rund 20 Mrd. Euro, Rechenzentren knapp 4 Mrd. Euro, Marge im mittleren 20-Prozent-Bereich
Dividendenvorschlag: 0,38 Euro je Aktie
Nächster Termin: Zahlen zum ersten Quartal am 3. Februar 2027
Häufige Fragen zu den Infineon Quartalszahlen
Wie fielen die Infineon Quartalszahlen Q4 2026 aus?
Infineon steigerte den Umsatz im vierten Quartal auf den Rekordwert von 4,706 Milliarden Euro, das Segmentergebnis auf 1,119 Milliarden Euro bei 23,8 Prozent Marge. Der Nettogewinn verfehlte mit 532 Millionen Euro die Erwartungen von 678 Millionen Euro.
Was erwartet Infineon für 2027?
Infineon rechnet mit rund 20 Milliarden Euro Umsatz, einem Plus von mehr als 20 Prozent, und einer Marge im mittleren 20-Prozent-Bereich. Mit Rechenzentren will der Konzern knapp 4 Milliarden Euro umsetzen.
Wie viel Dividende zahlt Infineon?
Für das Geschäftsjahr 2026 schlägt Infineon 0,38 Euro je Aktie vor, 3 Cent mehr als im Vorjahr.
Welches Handelssymbol und welche ISIN hat die Infineon-Aktie?
Die Infineon-Aktie wird auf Xetra unter dem Symbol IFX gehandelt. Die ISIN lautet DE0006231004, die WKN 623100.
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