Infineon-Aktie: Quartalszahlen Q4 2026 mit Rekordumsatz und 20-Milliarden-Ziel – doch unterm Strich fehlen 146 Millionen Euro

Die Infineon Quartalszahlen zeigen einen Konzern im Umbruch. Jahrelang hing Infineon am Autozyklus, Automotive wuchs im Gesamtjahr nur um 4 Prozent. Heute treibt der Strombedarf der KI-Rechenzentren das Wachstum: Jeder KI-Server braucht Leistungshalbleiter, die Spannung wandeln und Energie effizient verteilen. Dazu kommt ein technischer Meilenstein, den Infineon in derselben Woche meldete: Im Werk Villach verarbeitete der Konzern erstmals 300-Millimeter-Wafer aus Siliziumkarbid zu funktionsfähigen Bauelementen.

Die Kehrseite zeigte sich am Freitag. Nach dem Rücktritt von Nvidia-Chef Jensen Huang erfasste eine Verkaufswelle die Chipwerte, Jefferies senkte das Kursziel von 96 auf 74 Euro und bestätigte „Buy“. Die Aktie verlor mehr als 4 Prozent. Mit einem erwarteten Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 36 ist viel Wachstum eingepreist, vom Hoch ist die Aktie dennoch rund 40 Prozent entfernt.