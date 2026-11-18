So kappte Jefferies-Analyst Janardan Menon sein Ziel von 96 auf 74 Euro, hält die Prognose des Konzerns aber für zu vorsichtig. JPMorgan ging von 96 auf 80 Euro zurück, die Bank of America von 88 auf 80 Euro. Johannes Schaller von der Deutschen Bank senkte von 85 auf 75 Euro, sprach aber von starken Zahlen; die größte positive Überraschung sei nicht das KI-Geschäft, sondern der Ausblick für das Autogeschäft gewesen. Berenberg blieb bei 100 Euro und hält die Jahresziele für konservativ. Die DZ Bank bestätigte ihr Kaufvotum mit einem fairen Wert von 77 Euro. Zurückhaltender sind UBS mit „Neutral“ und 64 Euro sowie Morgan Stanley, die bereits im September auf Halten abgestuft hatten. Die jüngste Studie stammt von Bernstein: Analyst Aleksander Peterc bestätigte am 16. November „Outperform“ mit einem Kursziel von 82 Euro.