Die Infineon Aktie (ISIN DE0006231004, Ticker IFX) startet mit Rückenwind aus Kalifornien in den Mittwoch: Bei Lang & Schwarz kostete das Papier um 7:48 Uhr 49,99 Euro, ein Plus von 1,4 Prozent, auf Tradegate lag der Aufschlag zeitweise bei bis zu 2,5 Prozent. Auslöser ist Nvidia, das für das laufende Quartal 130 Milliarden Dollar Umsatz in Aussicht stellt – und damit genau den Investitionszyklus bestätigt, von dem Infineons wachstumsstärkstes Geschäft lebt. Die Analysten sehen laut InvestingPro im Schnitt ein Kursziel von 80,79 Euro, rund 62 Prozent über dem vorbörslichen Kurs. Doch wie belastbar ist diese Infineon Aktienprognose, nachdem gleich mehrere große Häuser ihre Ziele nach den Jahreszahlen gekappt haben?
Infineon Aktie Prognose: Nvidia-Rückenwind trifft auf gekappte Kursziele, Analysten sehen im Schnitt 80,79 Euro – reicht der 20-Milliarden-Ausblick für die Wende?
Nvidia stellt 130 Milliarden Dollar Quartalsumsatz in Aussicht, die Infineon Aktie zieht vorbörslich an. Doch nach den Jahreszahlen haben JPMorgan, Jefferies, Deutsche Bank und die Bank of America ihre Kursziele teils kräftig gesenkt – ohne die Kaufvoten aufzugeben. Die Infineon Aktienprognose im Check: Unternehmensziele für 2027, Konsensschätzungen, Kursziele, Bewertung und Szenarien.
Steckbrief
- Unternehmen
- Infineon Technologies AG
- ISIN
- DE0006231004
- Ticker
- IFX (Xetra)
- Index
- DAX
- 52-Wochen-Spanne
- 31,27 € bis 88,83 € (Xetra)
- Vorstandschef
- Jochen Hanebeck
- Nächste Zahlen
- 03.02.2027 (Q1 GJ 2027)
Stand: 18.11.2026, Kurs Lang & Schwarz 07:48 Uhr, vorbörslich
Nvidia liefert den Impuls
130 Milliarden Dollar Umsatzprognose für ein Quartal signalisieren: Der Bau von KI-Rechenzentren läuft weiter.
Infineon peilt 20 Milliarden Euro an
Für das Geschäftsjahr 2027 erwartet der Konzern mehr als 20 Prozent Umsatzwachstum und deutlich höhere Margen.
Ziele gesenkt, Votum bleibt
JPMorgan, Jefferies, Deutsche Bank und BofA kappten ihre Kursziele wegen der Sektorbewertung, blieben aber bei Kaufen.
Charttechnik noch angeschlagen
50- und 200-Tage-Linie verlaufen deutlich oberhalb des aktuellen Kurses.
Der Auslöser
Was bedeuten die Nvidia-Zahlen für die Infineon Aktie?
Nvidia hat am Dienstagabend nach US-Börsenschluss einen Quartalsumsatz von 115,8 Milliarden Dollar gemeldet, davon 107,6 Milliarden Dollar mit Rechenzentren. Für das laufende Quartal peilt der Chipkonzern 130 Milliarden Dollar an, plus oder minus 3 Prozent. Interimschefin Colette Kress betonte, das Wachstum im KI-Boom gehe auch ohne den zurückgetretenen Jensen Huang weiter. Barclays-Analyst Tom O'Malley sieht damit laut dpa-AFX die beiden wichtigsten Anlegerfragen beantwortet. Marktexperte Thomas Altmann von QC Partners spricht von einem „kleinen Schritt zu einer Minderung der Tech-Sorgen“. Die Nvidia-Aktie selbst legte nachbörslich allerdings nur verhalten zu, und der DAX wurde von IG vorbörslich leicht im Minus bei rund 26.000 Punkten taxiert.
Für Infineon ist die Botschaft dennoch zentral. Die Münchner liefern keine KI-Beschleuniger, sondern die Leistungshalbleiter, die in Rechenzentren Strom wandeln, verteilen und bis an den Prozessor bringen. Jeder zusätzliche Server-Schrank braucht diese Bauteile. Wer also wissen will, ob Infineons eigene Ziele für das Geschäft mit KI-Stromversorgung realistisch sind, schaut zuerst auf die Investitionspläne der Nvidia-Kunden – und auf deren Fortsetzung deutet der neue Ausblick hin.
Die Vorgeschichte
Warum fiel die Infineon Aktie trotz Rekordquartal unter 50 Euro?
Die vergangenen Tage waren ein Lehrstück darüber, wie wenig gute Zahlen gegen eine Sektorstimmung ausrichten können. Am 10. November legte Infineon die Bilanz für das Geschäftsjahr 2026 vor, die Aktie stieg vorbörslich auf Tradegate um rund 6,7 Prozent auf 51,88 Euro. Doch der Schwung verpuffte. Am Freitag, 13. November, rutschte das Papier auf Xetra um 4,29 Prozent auf 49,875 Euro ab, am Montag ging es mit einem Schlusskurs von 49,24 Euro weiter abwärts. Belastet haben die Führungskrise bei Nvidia, neue US-Exportregeln für KI-Chips und steigende Renditen. Vom Rekordhoch bei 88,83 Euro aus dem Juni ist die Aktie damit rund 44 Prozent entfernt – obwohl sie seit Jahresbeginn noch immer etwa ein Drittel im Plus liegt.
Das Geschäftsmodell
Womit verdient Infineon sein Geld?
Infineon zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Leistungshalbleitern und Mikrocontrollern. Die Chips stecken in Antriebssträngen von Elektroautos, in Fahrerassistenzsystemen, in Wechselrichtern für Solar- und Windparks, in Industrieantrieben, Haushaltsgeräten und zunehmend in den Netzteilen von KI-Servern. Das Autogeschäft ist nach wie vor das größte Standbein, das Rechenzentrumsgeschäft das am schnellsten wachsende. Technologisch setzt Infineon auf drei Materialien zugleich – klassisches Silizium, Siliziumkarbid und Galliumnitrid –, um für unterschiedliche Spannungen und Effizienzanforderungen die passende Lösung anzubieten.
Zahlen und Unternehmensprognose
Welche Prognose gibt Infineon für 2027 selbst ab?
Das Geschäftsjahr 2026, das am 30. September endete, schloss Infineon mit einem Umsatz von 16,35 Milliarden Euro ab, 12 Prozent mehr als im Vorjahr. Das Segmentergebnis erreichte 3,22 Milliarden Euro, die Marge 19,7 Prozent, der bereinigte Gewinn je Aktie 1,73 Euro. Das vierte Quartal war mit 4,71 Milliarden Euro Umsatz und 23,8 Prozent Segmentergebnis-Marge ein Rekordquartal. Der freie Cashflow lag bei 993 Millionen Euro, bereinigt um Sondereffekte bei 1,93 Milliarden Euro. Die Aktionäre sollen eine um 3 Cent auf 0,38 Euro erhöhte Dividende erhalten.
Die Unternehmensprognose für das Geschäftsjahr 2027 ist ambitioniert: Infineon erwartet rund 20 Milliarden Euro Umsatz, ein Wachstum von mehr als 20 Prozent, und eine Segmentergebnis-Marge im mittleren 20-Prozent-Bereich – rund 5 Prozentpunkte mehr als zuletzt. Der Umsatz mit Stromversorgungen für Rechenzentren soll von rund 2,2 Milliarden auf knapp 4 Milliarden Euro zulegen. Für das erste Quartal plant das Management rund 4,6 Milliarden Euro Umsatz bei etwa 23 Prozent Marge. Unterstellt ist ein Wechselkurs von 1,15 Dollar je Euro. Der Preis für das Wachstum: Investitionen von 3,0 bis 3,5 Milliarden Euro, die den freien Cashflow auf rund 1,8 Milliarden Euro begrenzen.
|Kennzahl
|GJ 2026 (Ist)
|GJ 2027e
|GJ 2028e
|Umsatz
|16,35 Mrd. €
|20,10 Mrd. €
|23,56 Mrd. €
|Gewinn je Aktie
|1,73 € (bereinigt)
|2,41 €
|3,31 €
|KGV
|–
|rund 21
|rund 15
|Dividende je Aktie
|0,38 € (Vorschlag)
|0,40 €
|0,49 €
|Freier Cashflow
|0,99 Mrd. €
|1,78 Mrd. €
|2,99 Mrd. €
Geschäftsjahr endet am 30. September. Schätzungen Dritter, keine Prognose von aktiencheck.de. EPS 2026 bereinigt laut Infineon; KGV auf Basis 49,99 € selbst gerechnet.
Quelle: Infineon (Mitteilung vom 10.11.2026); MarketScreener (Konsens)
Auffällig ist, wie eng der Konsens an der Unternehmensprognose klebt: 20,10 Milliarden Euro Umsatz erwarten die Analysten für 2027, also praktisch exakt das Ziel des Managements. Eine positive Überraschung im Laufe des Jahres ist damit noch nicht eingepreist – ein Rückschlag beim KI-Ausbau allerdings auch nicht.
Die Analysten
Wie lautet die Infineon Aktienprognose der Analysten?
Die Analysten bleiben trotz Kursrutsch klar optimistisch. Laut InvestingPro raten 22 von 24 erfassten Experten zum Kauf, zwei zum Halten, Verkaufsempfehlungen gibt es keine. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 80,79 Euro, MarketScreener kommt auf 81,62 Euro, finanzen.net auf 81,10 Euro. Die Spanne reicht von 50 bis 124 Euro. Bemerkenswert ist aber die Richtung der jüngsten Anpassungen: Nach den Jahreszahlen senkten mehrere große Häuser ihre Ziele – nicht wegen schwächerer Ergebnisse, sondern weil die Bewertungsniveaus im Halbleitersektor gefallen sind.
So kappte Jefferies-Analyst Janardan Menon sein Ziel von 96 auf 74 Euro, hält die Prognose des Konzerns aber für zu vorsichtig. JPMorgan ging von 96 auf 80 Euro zurück, die Bank of America von 88 auf 80 Euro. Johannes Schaller von der Deutschen Bank senkte von 85 auf 75 Euro, sprach aber von starken Zahlen; die größte positive Überraschung sei nicht das KI-Geschäft, sondern der Ausblick für das Autogeschäft gewesen. Berenberg blieb bei 100 Euro und hält die Jahresziele für konservativ. Die DZ Bank bestätigte ihr Kaufvotum mit einem fairen Wert von 77 Euro. Zurückhaltender sind UBS mit „Neutral“ und 64 Euro sowie Morgan Stanley, die bereits im September auf Halten abgestuft hatten. Die jüngste Studie stammt von Bernstein: Analyst Aleksander Peterc bestätigte am 16. November „Outperform“ mit einem Kursziel von 82 Euro.
|Haus
|Einstufung
|Kursziel
|Datum
|Quelle
|Bernstein (A. Peterc)
|Outperform
|82,00 € (unverändert)
|16.11.2026
|wallstreet-online
|Deutsche Bank (J. Schaller)
|Buy
|75,00 € (zuvor 85,00 €)
|12.11.2026
|finanznachrichten.de
|LBBW
|Kaufen
|72,00 € (zuvor 70,00 €)
|12.11.2026
|goldesel.de
|JPMorgan
|Overweight
|80,00 € (zuvor 96,00 €)
|11.11.2026
|de.investing.com
|Bank of America
|Buy
|80,00 € (zuvor 88,00 €)
|11.11.2026
|de.investing.com
|Jefferies (J. Menon)
|Buy
|74,00 € (zuvor 96,00 €)
|10.11.2026
|finanznachrichten.de
|Berenberg (T. Qiu)
|Buy
|100,00 € (unverändert)
|10.11.2026
|finanznachrichten.de
|DZ Bank (D. Schlamp)
|Kaufen
|fairer Wert 77,00 €
|10.11.2026
|finanznachrichten.de
|UBS (F.-X. Bouvignies)
|Neutral
|64,00 €
|10.11.2026
|finanznachrichten.de
|Morgan Stanley
|Equal-weight (abgestuft)
|65,00 € (zuvor 81,00 €)
|08.09.2026
|de.investing.com
Einstufungen und Kursziele Dritter, keine Empfehlung von aktiencheck.de. DZ Bank nennt einen fairen Wert. LBBW nur über Sekundärquelle belegt.
Quelle: wallstreet-online, finanznachrichten.de (dpa-AFX Analyser), de.investing.com, goldesel.de
Bewertung
Ist die Infineon Aktie im Branchenvergleich günstig bewertet?
|Unternehmen
|KGV 2026e
|KGV 2027e
|KGV 2028e
|Infineon
|rund 44
|rund 21
|rund 15
|STMicroelectronics
|38,4
|17,1
|11,9
Infineon-KGV auf Basis 49,99 € selbst gerechnet (Geschäftsjahr bis September). STMicroelectronics: Geschäftsjahr = Kalenderjahr, Kursbasis bei MarketScreener nicht aktuell.
Quelle: MarketScreener (Konsens-EPS bzw. Bewertungskennzahlen)
Auf Basis der Konsensschätzungen kostet die Infineon Aktie rund das 21-Fache des für das Geschäftsjahr 2027 erwarteten Gewinns und rund das 15-Fache für 2028. Der französisch-italienische Rivale STMicroelectronics wird laut MarketScreener niedriger bewertet. Der Aufschlag spiegelt Infineons stärkere Position im Rechenzentrumsgeschäft und die höheren Margenziele wider. Er bedeutet aber auch: Der Markt verlangt, dass die Münchner ihre Wachstumsziele tatsächlich liefern. Die Dividendenrendite ist mit rund 0,8 Prozent für Einkommensinvestoren kaum ein Argument.
Charttechnik
Welche Marken zählen für die Infineon Aktie?
Charttechnisch hat die Infineon Aktie noch einiges zu reparieren. Laut einer Auswertung von 4investors vom 16. November verlief die 20-Tage-Linie bei 50,76 Euro – genau dort, wo der vorbörsliche Kurs jetzt anklopft. Darüber warten die 50-Tage-Linie bei 54,34 Euro, die Oberkante einer Kurslücke vom 15. Oktober bei rund 54,70 Euro und die 200-Tage-Linie bei 55,24 Euro. Nach unten gelten 48,23 und 47,52 Euro als erste Unterstützungen, darunter das Novembertief bei 44,74 Euro. Solange die Aktie unter der 50-Euro-Zone pendelt, bleibt das Bild aus Sicht der Charttechniker angeschlagen.
Die Szenarien
Bull, Base, Bear: Was trauen Analysten der Infineon Aktie 2026/2027 zu?
|Szenario
|Kursziel
|Abstand
|Argumente laut Analysten und Marktberichten
|Bull (Berenberg)
|100,00 €
|rund +100 %
|Konservative Jahresziele, KI-Strom und Auto über Plan
|Base (Konsens InvestingPro)
|80,79 €
|rund +62 %
|20-Milliarden-Ziel wird erreicht, Sektorbewertung stabilisiert sich
|Bear (Tiefstziel InvestingPro)
|50,00 €
|rund ±0 %
|KI-Investitionen werden gestreckt, Bewertung bleibt gedrückt
Keine eigene Prognose und kein eigenes Kursziel von aktiencheck.de. Abstand bezogen auf 49,99 € (Lang & Schwarz, 18.11.2026, 07:48 Uhr).
Quelle: finanznachrichten.de (Berenberg); InvestingPro via de.investing.com (Durchschnitt, Tiefstziel)
Termine
Was Anleger jetzt beobachten sollten
18. November, 20:00 Uhr: Protokoll der jüngsten Fed-Sitzung
19. November: erster Handelstag von Anthropic als Stimmungstest für KI-Werte
19. bis 20. November: Infineon auf der Morgan Stanley TMT Conference in Barcelona
30. November: UBS Tech Conference in Scottsdale
3. Februar 2027: Zahlen zum ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027
25. Februar 2027: Hauptversammlung mit Beschluss über 0,38 Euro Dividende
Häufige Fragen zur Infineon Aktie Prognose
Warum steigt die Infineon Aktie am 18. November 2026 vorbörslich?
Nvidia hat einen Quartalsausblick von 130 Milliarden Dollar Umsatz vorgelegt. Infineon liefert Leistungshalbleiter für die Stromversorgung von KI-Rechenzentren und gilt deshalb als Profiteur. Bei Lang & Schwarz lag die Aktie um 7:48 Uhr 1,4 Prozent im Plus bei 49,99 Euro.
Wie lautet die Infineon Aktienprognose der Analysten?
Laut InvestingPro liegt das durchschnittliche Kursziel von 24 Analysten bei 80,79 Euro, die Spanne reicht von 50 bis 124 Euro. 22 Analysten raten zum Kauf, zwei zum Halten.
Welche Prognose hat Infineon für das Geschäftsjahr 2027?
Rund 20 Milliarden Euro Umsatz, eine Segmentergebnis-Marge im mittleren 20-Prozent-Bereich und knapp 4 Milliarden Euro Umsatz mit Stromversorgungen für Rechenzentren.
Warum haben Analysten ihre Kursziele gesenkt?
JPMorgan, Jefferies, Deutsche Bank und Bank of America begründeten die Senkungen vor allem mit niedrigeren Bewertungen im Halbleitersektor. Ihre Kaufempfehlungen behielten sie bei.
Wann legt Infineon die nächsten Zahlen vor?
Am 3. Februar 2027 für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2027.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt unter anderem die Einstufung „Outperform“ und das Kursziel von 82 Euro von Bernstein Research (Analyst Aleksander Peterc, 16.11.2026) wieder. Es handelt sich nicht um eine eigene Empfehlung von aktiencheck.de. Offenlegungen von Bernstein: Bernstein Research – Disclosures.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Infineon Technologies AG (IFX): Kaufen, Kursziel 82,00 EUR.
- Quelle
- Empfehlung von Bernstein Research (Aleksander Peterc) vom 16.11.2026, 21:28 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 18.11.2026, 09:02 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 18.11.2026, 09:02 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Bernstein Research (Aleksander Peterc).
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.