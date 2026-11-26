Der Auslöser war keine Nachricht von Infineon selbst. Am 24. November brach der Halbleiter-Sektor ein: Der Branchenindex SOX verlor 7,9 Prozent, Nvidia gab 5,9 Prozent ab, und Analog Devices stürzte nach seinem Ausblick um 17 Prozent. Marktbeobachter verweisen auf wachsende Zweifel an der Rendite der KI-Investitionen und auf Gewinnmitnahmen nach der Montags-Rally. Infineon geriet als europäischer Profiteur des KI-Booms in den Sog, obwohl das Unternehmen erst am 10. November Rekordzahlen vorgelegt hatte.

Zusätzlich belastete, dass einige Analysten ihre Kursziele nach den Zahlen deutlich kürzten – etwa J.P. Morgan von 96 auf 80 Euro und Jefferies von 96 auf 74 Euro. Hinzu kommt der Abschluss des Aktienrückkaufs: Am 23. November erwarb Infineon rund 7 Millionen Aktien für etwa 346 Millionen Euro, danach war das Programm beendet. Damit fällt ein Käufer weg, der den Kurs zuvor stützte.