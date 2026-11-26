Die Infineon Aktie (ISIN DE0006231004, Ticker IFX) kostete am 25. November 2026 um 14:30 Uhr auf Xetra 41,66 Euro – der tiefste Stand seit April. Die Analysten sehen im Schnitt ein Kursziel von rund 80 Euro, der Abstand zum Kurs beträgt damit fast das Doppelte. Die Infineon Aktienprognose steht damit im Zentrum eines Streits: Ist der Ausverkauf bei Chipwerten eine Übertreibung – oder preist der Markt zu Recht ein, dass die KI-Rendite nicht hält, was sie verspricht?
Infineon Aktie Prognose: Kursziele von 64 bis 100 Euro bei 42 Euro Kurs – wer behält im Chip-Streit recht?
Nach dem Chip-Ausverkauf steht die Infineon Aktie bei rund 42 Euro, die Analysten nennen im Schnitt etwa 80 Euro. Unternehmensprognose, Konsensschätzungen, Kursziele und Szenarien der Infineon Aktienprognose im Überblick.
Die Zahlen zum Kurs: Am Montag, 23. November, sprang die Aktie noch um 6,6 Prozent auf 48,42 Euro. Am Dienstag, 24. November, folgte ein Rückschlag von 9,7 Prozent auf einen Xetra-Schlusskurs von 43,735 Euro, am Mittwoch ging es zeitweise weiter nach unten. Über eine Woche gerechnet ergibt sich ein Minus von etwa 15 Prozent, über einen Monat von etwa 14,5 Prozent. Auf Sicht von zwölf Monaten liegt die Aktie dennoch rund 24 Prozent im Plus. Das 52-Wochen-Hoch liegt bei knapp 88 Euro, das Tief bei rund 33 bis 34 Euro. Ein gesicherter Xetra-Kurs vom heutigen Donnerstag lag zum Redaktionsschluss nicht vor; Angaben beziehen sich auf den genannten Stand.
Auslöser
Was ist bei der Infineon Aktie passiert?
Der Auslöser war keine Nachricht von Infineon selbst. Am 24. November brach der Halbleiter-Sektor ein: Der Branchenindex SOX verlor 7,9 Prozent, Nvidia gab 5,9 Prozent ab, und Analog Devices stürzte nach seinem Ausblick um 17 Prozent. Marktbeobachter verweisen auf wachsende Zweifel an der Rendite der KI-Investitionen und auf Gewinnmitnahmen nach der Montags-Rally. Infineon geriet als europäischer Profiteur des KI-Booms in den Sog, obwohl das Unternehmen erst am 10. November Rekordzahlen vorgelegt hatte.
Zusätzlich belastete, dass einige Analysten ihre Kursziele nach den Zahlen deutlich kürzten – etwa J.P. Morgan von 96 auf 80 Euro und Jefferies von 96 auf 74 Euro. Hinzu kommt der Abschluss des Aktienrückkaufs: Am 23. November erwarb Infineon rund 7 Millionen Aktien für etwa 346 Millionen Euro, danach war das Programm beendet. Damit fällt ein Käufer weg, der den Kurs zuvor stützte.
Wie verdient die Infineon Aktie ihr Geld?
Infineon ist Europas größter Halbleiterhersteller für Leistungselektronik. Die Chips steuern Strom in Elektroautos, Industrieanlagen, Windrädern und zunehmend in KI-Rechenzentren. Gerade dort wächst das Geschäft kräftig: Der Umsatz mit der Stromversorgung für KI-Rechenzentren lag im Geschäftsjahr 2026 bei rund 1,7 Milliarden Euro und hat sich damit etwa verdoppelt. Für 2027 peilt das Management hier knapp 4 Milliarden Euro an. Technologisch setzt der Konzern auf Silizium, Siliziumkarbid und Galliumnitrid; in Villach entstanden zuletzt die ersten funktionsfähigen Leistungsbauelemente auf 300-Millimeter-Siliziumkarbid-Wafern.
Zahlen und Guidance
Wie lautet die Unternehmensprognose für das Geschäftsjahr 2027?
Im Geschäftsjahr 2026 (bis 30. September) erzielte Infineon einen Umsatz von 16,35 Milliarden Euro, ein Plus von 12 Prozent. Das Segmentergebnis lag bei 3,22 Milliarden Euro, die Marge bei 19,7 Prozent nach 17,5 Prozent im Vorjahr. Das bereinigte Ergebnis je Aktie betrug 1,73 Euro. Im vierten Quartal stieg der Umsatz um 19 Prozent auf 4,71 Milliarden Euro, das Segmentergebnis um 56 Prozent auf 1,12 Milliarden Euro (Marge 23,8 Prozent). Der freie Cashflow erreichte im Gesamtjahr 993 Millionen Euro, bereinigt um Investitionen in die Frontend-Fertigung 1,93 Milliarden Euro. Die Nettoverschuldung beträgt 4,71 Milliarden Euro.
Für das Geschäftsjahr 2027 stellt das Unternehmen laut Pressemitteilung vom 10. November einen Umsatz von rund 20 Milliarden Euro in Aussicht, ein Wachstum von mehr als 20 Prozent bei einem Wechselkurs von 1,15 US-Dollar je Euro. Die Segmentergebnis-Marge soll im mittleren 20-Prozent-Bereich liegen, die Investitionen sollen 3,0 bis 3,5 Milliarden Euro betragen, der freie Cashflow rund 1,8 Milliarden Euro (bereinigt rund 2,2 Milliarden Euro). Für das erste Quartal 2027 plant Infineon rund 4,6 Milliarden Euro Umsatz bei einer Marge von etwa 23 Prozent. Der Dividendenvorschlag beträgt 0,38 Euro je Aktie nach 0,35 Euro; das entspricht beim aktuellen Kurs nur rund 0,9 Prozent Rendite.
|Kennzahl
|GJ 2026 (Ist)
|2027e
|2028e
|Umsatz
|16,35 Mrd. €
|rund 20 Mrd. € (Unternehmensziel)
|rund 23,6 Mrd. € (Konsens)
|Bereinigtes EPS
|1,73 €
|2,41–2,85 €
|3,31–3,82 €
|KGV (berechnet)
|rund 24
|rund 15–17
|rund 11–13
|Segmentergebnis-Marge
|19,7 %
|mittlerer 20-%-Bereich (Ziel)
|–
KGV eigene Berechnung beim Kurs von 41,66 € (25.11.2026, 14:30 Uhr). Die Spanne der Gewinnschätzungen ergibt sich aus unterschiedlichen Datenanbietern; ein Konsenswert für den Umsatz 2027 lag nicht vor.
Quelle: Unternehmensprognose Infineon (10.11.2026), Analysten-Konsens, Stand 20.–25.11.2026
Wie lautet die Infineon Aktienprognose der Analysten?
Nach dem Datensatz vom 25. November raten 23 Analysten zum Kauf, 2 zum Halten und keiner zum Verkauf. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 80 Euro. Die Einzelziele reichen laut den jüngsten Studien von 64 bis 100 Euro, bezogen auf den Kurs von 41,66 Euro sind das rechnerisch etwa 54 bis 140 Prozent Abstand. Wichtig für die Einordnung: Die meisten dieser Ziele stammen vom 10. bis 16. November und damit aus der Zeit vor dem jüngsten Kursrutsch. Sie sind weder Garantie noch Empfehlung von aktiencheck.de.
|Haus
|Rating
|Kursziel
|Datum
|Berenberg
|Buy
|100 €
|10./11.11.2026
|Bernstein
|Outperform
|82 € (zuvor 102 €)
|16.11.2026 bestätigt
|J.P. Morgan
|Overweight
|80 € (zuvor 96 €)
|11.11.2026
|Deutsche Bank
|Buy
|75 € (zuvor 85 €)
|12.11.2026
|DZ Bank
|Kaufen
|77 €
|10.11.2026
|Jefferies
|Buy
|74 € (zuvor 96 €)
|10.11.2026, bestätigt 24.11.2026
Kursziele in Euro. ‚Zuvor‘ nur, wo die Veränderung belegt ist. Die UBS-Angaben (Neutral) waren in den ausgewerteten Quellen widersprüchlich und sind deshalb nicht aufgeführt.
Quelle: Analystenstudien der genannten Häuser, Stand 10.–24.11.2026
Ist die Infineon Aktie im Branchenvergleich günstig?
Auf Basis der Konsens-Gewinne für 2027 ergibt sich beim Kurs von 41,66 Euro ein KGV von etwa 15 bis 17, für 2028 von etwa 11 bis 13. Vor dem Ausverkauf, bei Kursen um 45 Euro, lag das 2027er-KGV nach einer anderen Berechnung noch bei rund 21. Optimisten argumentieren, dass ein Wachstum von über 20 Prozent diese Bewertung rechtfertigt. Skeptiker verweisen auf den historischen Zyklus der Branche, die hohen Investitionen von 3,0 bis 3,5 Milliarden Euro und den freien Cashflow, der mit rund 1,8 Milliarden Euro unter den Erwartungen mancher Analysten lag (diese hatten laut Marktberichten mehr als 2 Milliarden Euro erwartet). Peer-Kennzahlen von Wettbewerbern wie STMicroelectronics oder Analog Devices liegen der Redaktion für diesen Artikel nicht belegt vor.
Was sagt die Charttechnik zur Infineon Aktie?
Beschreibend zeigt der Chart einen klaren Abwärtstrend: Mitte November lagen der 20-Tage-Durchschnitt bei rund 51, der 50-Tage-Durchschnitt bei rund 55 und der 200-Tage-Durchschnitt bei rund 57,5 Euro – der Kurs notiert deutlich darunter. Das November-Tief von etwa 44,7 Euro wurde unterschritten; als nächste markante Marken gelten Marktbeobachtern die Zone um 40 Euro und das März-Tief bei rund 35,8 Euro. Als Widerstände werden die Bereiche um 48 und 51 Euro genannt. Diese Angaben sind eine Beschreibung, keine Handlungsaufforderung.
Welches Szenario trauen Analysten der Infineon Aktie zu?
|Szenario
|Kursziel
|Rechnerischer Abstand zum Kurs
|Zentrales Argument
|Bull-Case
|rund 100 € (Berenberg)
|rund +140 %
|KI-Rechenzentren und Marge im mittleren 20-%-Bereich
|Base-Case
|rund 80 € (Konsens)
|rund +92 %
|Wachstum von über 20 % im Geschäftsjahr 2027
|Bear-Case
|rund 64 € und niedriger
|rund +54 %
|Zyklusrisiko, KI-Skepsis, hohe Investitionen
Zuordnung nach den jeweils genannten Kurszielen; Abstand rechnerisch zum Kurs von 41,66 €.
Quelle: Analystenstudien, Stand 10.–24.11.2026
Welche Termine sind für die Infineon Aktie wichtig?
Am 30. November findet die UBS Technology Conference statt, am 3. Februar 2027 meldet Infineon die Zahlen zum ersten Quartal, am 25. Februar 2027 folgt die Hauptversammlung mit dem Beschluss über die Dividende. Bis dahin dürften Sektor-Nachrichten, Kurszieländerungen und die Stimmung rund um die KI-Investitionen die Infineon Aktie bewegen.
Häufige Fragen zur Infineon Aktie Prognose
Wie lautet die aktuelle Infineon Aktienprognose der Analysten? Der Konsens aus 25 Häusern sieht ein durchschnittliches Kursziel von rund 80 Euro; 23 raten zum Kauf, 2 zum Halten, keiner zum Verkauf (Stand 25.11.2026).
Welches Kursziel hat die Infineon Aktie? Die jüngsten Einzelziele reichen von 64 bis 100 Euro, etwa Berenberg 100 Euro und Jefferies 74 Euro.
Warum fällt die Infineon Aktie aktuell? Auslöser war ein Ausverkauf im gesamten Halbleiter-Sektor am 24. November, nicht eine Unternehmensmeldung.
Wie sieht die Infineon Unternehmensprognose für 2027 aus? Das Management peilt rund 20 Milliarden Euro Umsatz und eine Segmentergebnis-Marge im mittleren 20-Prozent-Bereich an.
Wann kommen die nächsten Infineon-Zahlen? Die Zahlen zum ersten Quartal erscheinen am 3. Februar 2027.
Hinweis zur Weitergabe: Die genannten Ratings und Kursziele stammen von den Analystenhäusern Berenberg, Bernstein, J.P. Morgan, Deutsche Bank, DZ Bank und Jefferies und werden von aktiencheck.de unverändert weitergegeben. Offenlegungen: Berenberg, Bernstein, J.P. Morgan, Deutsche Bank Research, DZ Bank, Jefferies. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG. Dieser Beitrag wurde KI-unterstützt erstellt.
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Infineon Technologies AG (IFX): Für diesen Beitrag ist noch kein Urteil hinterlegt..
- Quelle
- Empfehlung von Berenberg, Bernstein, J.P. Morgan, Deutsche Bank, DZ Bank, Jefferies (Analystenstudien 10.–24.11.2026) vom 24.11.2026, 00:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
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- Noch nicht veröffentlicht
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Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Berenberg, Bernstein, J.P. Morgan, Deutsche Bank, DZ Bank, Jefferies (Analystenstudien 10.–24.11.2026).
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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