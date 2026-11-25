Die Infineon Aktie (ISIN DE0006231004, Ticker IFX) schließt am Mittwoch bei rund 40,90 Euro und damit 6,5 Prozent unter dem Vortagesschluss von 43,74 Euro – ein Tief seit April. Die Infineon Aktienprognose der Analysten bleibt dennoch klar optimistisch: 23 von 25 Analysten raten laut Datenanbietern zum Kauf, das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 80 Euro und damit fast doppelt so hoch wie der Kurs. Wie lange halten die Ziele noch, wenn die Chipwerte weiter fallen?
Infineon Aktie Prognose: Konsens-Kursziel von 80 Euro bei einem Kurs um 41 Euro – wie viel Vertrauen haben Analysten nach dem Absturz?
Die Infineon Aktie schließt am Mittwoch rund 6,5 Prozent im Minus bei etwa 40,90 Euro und ist größter DAX-Verlierer. Die Infineon Aktienprognose der Analysten: 23 von 25 Häusern sagen Kaufen, das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 80 Euro.
Steckbrief
- Unternehmen
- Infineon Technologies AG
- ISIN / Ticker
- DE0006231004 / IFX
- Börse
- Xetra (EUR)
- Dividendenvorschlag
- 0,38 EUR (Vorjahr 0,35 EUR), Hauptversammlung 25.02.2027
- Nächste Zahlen
- 03.02.2027 (Q1 Geschäftsjahr 2027)
Stand: 25.11.2026, Xetra-Schlusskurs des Tages
Zwei Verlusttage in Folge
Nach minus 9,7 Prozent am Dienstag folgt am Mittwoch ein weiteres Minus von 6,5 Prozent; der Kurs liegt rund 54 Prozent unter dem Juni-Hoch von 88,83 Euro.
Rekordquartal, aber Gewinn unter Erwartung
Im vierten Quartal stieg der Umsatz laut Unternehmen auf 4,706 Milliarden Euro (+19 Prozent), der Free-Cashflow-Ausblick für 2027 liegt allerdings unter den Erwartungen.
Prognose für 2027
Infineon erwartet im Geschäftsjahr 2027 rund 20 Milliarden Euro Umsatz, ein Plus von mehr als 20 Prozent.
Analysten senken Ziele
Jefferies bestätigte am 24.11. „Buy“ mit einem Kursziel von 74 Euro (zuvor 96 Euro), UBS bleibt bei „Neutral“ mit 55 Euro.
Auslöser
Warum fällt die Infineon Aktie – obwohl es keine Infineon-Nachricht gibt?
Ein unternehmensspezifischer Auslöser ist für den Mittwoch nicht belegt. Hintergrund ist der breite Ausverkauf bei KI- und Chipwerten: Zweifel an der Rentabilität der KI-Investitionen belasteten Nvidia, SK Hynix, TSMC, Samsung und ASM International; in Europa verloren Chipwerte und Zulieferer deutlich, der DAX fiel auf den tiefsten Stand seit Juli. Auch Berichte über höhere US-Zölle, die allerdings noch nicht umgesetzt sind, drückten auf die Stimmung. Bei Infineon kommt hinzu, dass das Papier schon am Dienstag mit einem Minus von 9,7 Prozent unter das Sechsmonatstief von 44,02 Euro gefallen war; technisch orientierte Anleger verkauften nach.
Das Geschäftsmodell: Was macht Infineon?
Infineon ist Europas größter Halbleiterhersteller und liefert Leistungshalbleiter, Mikrocontroller und Sensoren – vor allem für Autos, Industrie und Energieanlagen. Zunehmend wichtig wird das Geschäft mit Strom- und Leistungslösungen für KI-Rechenzentren, das laut Unternehmen im Geschäftsjahr 2027 nahe vier Milliarden Euro Umsatz erreichen soll. Das macht die Infineon Aktie zu einem Wert, der von zwei Seiten bewegt wird: von der Autokonjunktur und von der KI-Stimmung.
Wie sehen Zahlen und Unternehmensprognose aus, die hinter der Infineon Aktienprognose stehen?
Laut Pressemitteilung vom 10.11.2026 erzielte Infineon im vierten Quartal (bis 30.9.) 4.706 Millionen Euro Umsatz (+13 Prozent zum Vorquartal, +19 Prozent zum Vorjahresquartal), ein Segmentergebnis von 1.119 Millionen Euro (Marge 23,8 Prozent) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 0,60 Euro. Im Gesamtjahr 2026 stand ein Umsatz von 16.353 Millionen Euro (+12 Prozent), ein Segmentergebnis von 3.223 Millionen Euro (19,7 Prozent Marge) und ein bereinigtes Ergebnis je Aktie von 1,73 Euro. Der Free Cashflow lag bei 993 Millionen Euro, bereinigt bei 1.925 Millionen Euro. Die Nettoverschuldung betrug 4.713 Millionen Euro.
Die Prognose des Unternehmens: Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 rechnet Infineon mit rund 4,6 Milliarden Euro Umsatz und einer Segmentergebnis-Marge von etwa 23 Prozent. Für das Gesamtjahr 2027 (bei einem Wechselkurs von 1,15 Dollar je Euro) nennt das Unternehmen rund 20 Milliarden Euro Umsatz, eine Segmentergebnis-Marge in den mittleren Zwanzigern, Investitionen von 3,0 bis 3,5 Milliarden Euro und einen Free Cashflow von rund 1,8 Milliarden Euro, bereinigt rund 2,2 Milliarden Euro. Der Free-Cashflow-Ausblick liegt laut Analysten unter den Erwartungen von rund 2,3 Milliarden Euro; er enthält einen möglichen Zufluss von bis zu einer Milliarde Euro aus dem geplanten Verkauf des NOR-Flash-Geschäfts an Winbond noch nicht.
|Kennzahl
|Geschäftsjahr 2026 (Ist)
|Geschäftsjahr 2027 (Konsens)
|Geschäftsjahr 2028 (Konsens)
|Umsatz
|16,35 Mrd. EUR
|19,8–20,1 Mrd. EUR
|rund 23,6 Mrd. EUR
|Gewinn je Aktie (bereinigt)
|1,73 EUR
|2,41–2,85 EUR
|–
|KGV bei ca. 40,90 EUR¹
|rund 23,6
|rund 14–17
|–
¹ Eigene Rechnung: Kurs von rund 40,90 Euro geteilt durch bereinigten Konsens-Gewinn je Aktie (Spanne je nach Datenanbieter). Das KGV für 2026 basiert auf dem berichteten bereinigten Gewinn je Aktie von 1,73 Euro.
Quelle: Infineon-Pressemitteilung vom 10.11.2026; Analystenkonsens (Datenanbieter)
Wie lautet die Infineon Aktienprognose der Analysten – und welches Kursziel trauen sie der Infineon Aktie zu?
Nach Daten der Analysten-Datenbanken bewerten 25 Häuser die Infineon Aktie: 23 mit „Kaufen“, zwei mit „Halten“, keines mit „Verkaufen“. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 80 Euro; ein anderer Datenanbieter nennt 80,79 Euro bei einer Spanne von 50 bis 124 Euro. Gemessen am Kurs von rund 40,90 Euro ergibt der Durchschnitt rechnerisch ein Potenzial von rund 96 Prozent. Viele Ziele stammen allerdings aus der Zeit vor dem jüngsten Rückgang und wurden nach den Zahlen vom 10.11. bereits gekürzt. Kursziele sind Einschätzungen Dritter und keine Garantie.
|Haus
|Rating
|Kursziel
|Datum
|Veränderung
|Jefferies (Janardan Menon)
|Buy
|74 EUR
|24.11.2026
|zuvor 96 EUR
|Bernstein
|Outperform
|82 EUR
|11./12.11.2026
|zuvor 102 EUR
|JPMorgan
|Overweight
|80 EUR
|11./12.11.2026
|zuvor 96 EUR
|Bank of America
|Buy
|80 EUR
|11./12.11.2026
|zuvor 88 EUR
|Deutsche Bank
|Buy
|75 EUR
|11./12.11.2026
|zuvor 85 EUR
|UBS
|Neutral
|55 EUR
|11./12.11.2026
|zuvor 64 EUR
|MWB Research
|Buy (zuvor Hold)
|63 EUR
|11./12.11.2026
|zuvor 60 EUR
Alle Angaben in Euro. Die Angaben mit dem Datum 11./12.11.2026 beruhen auf Medienberichten dieser Tage. Ratings und Kursziele sind Einschätzungen der genannten Häuser, keine Empfehlung von aktiencheck.de.
Quelle: Analysten-Veröffentlichungen der genannten Häuser (Zusammenstellung aktiencheck.de)
Die Tabelle zeigt, dass praktisch alle Häuser nach den Zahlen vom 10.11. ihre Ziele gekürzt haben, aber bei ihren Ratings geblieben sind; mit MWB Research gab es sogar eine Hochstufung auf „Buy“. Seit der Kürzung ist der Kurs allerdings weiter gefallen, sodass die Ziele noch weiter vom Kurs entfernt liegen.
Ist die Infineon Aktie im Branchenvergleich noch teuer?
Auf Basis des berichteten bereinigten Gewinns je Aktie 2026 von 1,73 Euro ergibt sich bei rund 40,90 Euro ein KGV von rund 24, auf die Konsens-Schätzungen für 2027 sind es rund 14 bis 17. Die Dividende von 0,38 Euro entspricht einer Rendite von knapp einem Prozent. Aussagekräftige Vergleichswerte zu STMicroelectronics, NXP oder Renesas auf einheitlicher Basis liegen nicht belegt vor.
Was sagt die Charttechnik zur Infineon Aktie 2026?
Der Kurs notiert unter den wichtigen gleitenden Durchschnitten und hat das Sechsmonatstief (44,02 Euro) unterschritten. Als Marken für Anleger gelten die 40-Euro-Schwelle, die im Tagestief von 40,65 Euro fast erreicht wurde, sowie auf der Oberseite 45,44 Euro (Schlusskurs vom 20.11.) und der Bereich von 48,42 bis 49,35 Euro. Konkrete Werte für die 50- und 200-Tage-Linie und den RSI liegen nicht belegt vor. Diese Beschreibungen sind keine Prognose.
Bull-Case, Base-Case, Bear-Case: Welche Szenarien für die Infineon Aktie diskutieren Analysten?
|Szenario
|Argument
|Bezug
|Bull
|Rechenzentrums-Strom wächst auf nahe 4 Mrd. EUR Umsatz, Marge in den mittleren Zwanzigern, Bewertung nach Rücksetzer niedrig
|Buy-Häuser (z. B. Jefferies, Bernstein)
|Base
|Umsatz von rund 20 Mrd. EUR im Geschäftsjahr 2027, aber Bewertungsabschlag im Chip-Sektor bleibt
|Unternehmensprognose, Konsens
|Bear
|Free Cashflow unter Erwartung, hohe Investitionen, Sektor-Ausverkauf und Zölle belasten
|UBS (Neutral), Marktkommentare
Zusammenfassung der in Analystenkommentaren und der Unternehmensprognose genannten Argumente. Keine Kursprognosen von aktiencheck.de.
Quelle: Infineon-Pressemitteilung vom 10.11.2026; Kommentare der genannten Analystenhäuser
Was beobachten Anleger bei der Infineon Aktie jetzt?
Zu den kommenden Terminen zählen ein Automotive-Update am 7. Dezember 2026, die Zahlen zum ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 am 3. Februar 2027 und die Hauptversammlung am 25. Februar 2027, auf der über die Dividende von 0,38 Euro abgestimmt wird. Bis dahin richtet sich der Blick auf die Stimmung im Chipsektor, die Entwicklung der Nvidia Aktie, mögliche US-Zölle und weitere Kursziel-Anpassungen.
FAQ: Häufige Fragen zur Infineon Aktie und zur Infineon Aktienprognose
Wie lautet die aktuelle Infineon Aktienprognose der Analysten? Von 25 Analysten raten laut Datenanbietern 23 zum Kauf und zwei zum Halten, das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 80 Euro.
Welches Kursziel hat Jefferies für die Infineon Aktie? Jefferies (Analyst Janardan Menon) bestätigte am 24.11.2026 das Rating „Buy“ mit einem Kursziel von 74 Euro; zuvor lag es bei 96 Euro.
Warum fällt die Infineon Aktie am Mittwoch? Belegt ist vor allem der breite Ausverkauf bei KI- und Chipwerten; ein Infineon-spezifischer Auslöser wird nicht genannt.
Welche Prognose gibt Infineon für das Geschäftsjahr 2027? Das Unternehmen erwartet rund 20 Milliarden Euro Umsatz, eine Segmentergebnis-Marge in den mittleren Zwanzigern und einen Free Cashflow von rund 1,8 Milliarden Euro.
Wann kommen die nächsten Zahlen und wie hoch ist die Dividende? Die Zahlen zum ersten Quartal stehen am 3. Februar 2027 an; vorgeschlagen sind 0,38 Euro je Aktie, die Hauptversammlung findet am 25. Februar 2027 statt.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt Einschätzungen externer Analystenhäuser (u. a. Jefferies, Bernstein, JPMorgan, Bank of America, Deutsche Bank, UBS, MWB Research) wieder. Die Offenlegungen von Jefferies finden sich unter Jefferies Research Disclosures. Aktiencheck.de macht sich die Urteile nicht zu eigen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG. Der Artikel wurde KI-unterstützt erstellt.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Infineon Technologies AG (IFX): Kaufen, Kursziel 74,00 EUR.
- Quelle
- Empfehlung von Jefferies Equity Research (Analyst Janardan Menon), 24.11.2026 vom 24.11.2026, 15:54 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 25.11.2026, 19:18 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 25.11.2026, 19:18 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Jefferies Equity Research (Analyst Janardan Menon), 24.11.2026.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.