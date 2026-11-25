Laut Pressemitteilung vom 10.11.2026 erzielte Infineon im vierten Quartal (bis 30.9.) 4.706 Millionen Euro Umsatz (+13 Prozent zum Vorquartal, +19 Prozent zum Vorjahresquartal), ein Segmentergebnis von 1.119 Millionen Euro (Marge 23,8 Prozent) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 0,60 Euro. Im Gesamtjahr 2026 stand ein Umsatz von 16.353 Millionen Euro (+12 Prozent), ein Segmentergebnis von 3.223 Millionen Euro (19,7 Prozent Marge) und ein bereinigtes Ergebnis je Aktie von 1,73 Euro. Der Free Cashflow lag bei 993 Millionen Euro, bereinigt bei 1.925 Millionen Euro. Die Nettoverschuldung betrug 4.713 Millionen Euro.

Die Prognose des Unternehmens: Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 rechnet Infineon mit rund 4,6 Milliarden Euro Umsatz und einer Segmentergebnis-Marge von etwa 23 Prozent. Für das Gesamtjahr 2027 (bei einem Wechselkurs von 1,15 Dollar je Euro) nennt das Unternehmen rund 20 Milliarden Euro Umsatz, eine Segmentergebnis-Marge in den mittleren Zwanzigern, Investitionen von 3,0 bis 3,5 Milliarden Euro und einen Free Cashflow von rund 1,8 Milliarden Euro, bereinigt rund 2,2 Milliarden Euro. Der Free-Cashflow-Ausblick liegt laut Analysten unter den Erwartungen von rund 2,3 Milliarden Euro; er enthält einen möglichen Zufluss von bis zu einer Milliarde Euro aus dem geplanten Verkauf des NOR-Flash-Geschäfts an Winbond noch nicht.