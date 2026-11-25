Die Infineon Aktie (IFX, ISIN DE0006231004) notierte am Mittwoch um 14:30 Uhr bei 41,66 Euro im Xetra-Handel – der tiefste Stand seit April. Die Infineon Aktienprognose der Analysten liegt dagegen fast doppelt so hoch: Im Schnitt trauen die Häuser der Aktie ein Kursziel von rund 80 Euro zu, und das Unternehmen selbst stellt für das Geschäftsjahr 2027 einen Umsatz von etwa 20 Milliarden Euro in Aussicht.
Infineon Aktie Prognose: Konsens-Kursziel 80 Euro, Kurs bei 41 Euro – wie weit klaffen Erwartung und Marktpreis auseinander?
Die Infineon Aktie fällt im Chip-Ausverkauf auf den tiefsten Stand seit April, während die Infineon Aktienprognose der Analysten unverändert zuversichtlich bleibt: Das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 80 Euro, das Unternehmen peilt für 2027 etwa 20 Milliarden Euro Umsatz an. Zahlen, Guidance, Kursziele und Szenarien im Überblick.
Steckbrief
- Unternehmen
- Infineon Technologies AG
- Ticker / ISIN
- IFX / DE0006231004
- Index
- DAX
- Dividende
- 0,38 EUR je Aktie vorgeschlagen (Vorjahr 0,35 EUR)
- Nächste Termine
- Q1-Zahlen 3.2.2027, Hauptversammlung 25.2.2027
Stand: 25.11.2026, Xetra, 14:30 Uhr
Infineon Aktie Prognose
Tief seit April, Ziel 80 Euro – passt das zusammen?
Eine eigene Unternehmensnachricht gibt es für den Rückgang nicht. Es ist der Sog eines Sektor-Ausverkaufs, der den DAX-Wert seit Wochenbeginn mit nach unten zieht. Dieser Beitrag ordnet die Infineon Aktie Prognose ein: Was Infineon für 2027 verspricht, welche Kursziele die Analysten nennen, wie die Bewertung aussieht und welche Szenarien Marktbeobachter diskutieren.
Was ist bei der Infineon Aktie passiert?
Am Montag, 23. November, hatte die Aktie noch rund 6,6 Prozent auf 48,42 Euro zugelegt. Am Dienstag folgte ein Einbruch von 9,7 Prozent auf 43,735 Euro (Xetra-Schluss), am Mittwoch gab der Kurs weiter nach. Hintergrund ist ein breiter Ausverkauf bei Halbleiterwerten: Der US-Chipindex SOX verlor am Dienstag rund 7,9 Prozent, Nvidia fiel um 5,9 Prozent, Analog Devices brach nach seinem Ausblick um 17 Prozent ein. Marktbeobachter verweisen auf Zweifel an der Rendite der KI-Investitionen und auf Gewinnmitnahmen nach der Montags-Rally.
Auf Sicht einer Woche beträgt das Minus gut 15 Prozent, auf Sicht eines Monats rund 14,5 Prozent. Im Jahresvergleich liegt die Aktie mit knapp 24 Prozent im Plus. Das 52-Wochen-Hoch markierte die Aktie bei rund 88 Euro, das Tief bei rund 33 bis 34 Euro (die Datenquellen weichen leicht ab).
Wie sieht das Geschäftsmodell von Infineon aus?
Infineon ist Europas größter Hersteller von Leistungshalbleitern. Die Chips regeln Strom in Autos, Industrieanlagen, Windkraft- und Solaranlagen, Haushaltsgeräten und zunehmend in der Stromversorgung von KI-Rechenzentren. Für 2027 rechnet das Management allein mit knapp 4 Milliarden Euro Umsatz aus der Rechenzentrums-Stromversorgung. Hohe Investitionen in neue Fabriken sollen die Position bei Siliziumkarbid, Galliumnitrid und 300-Millimeter-Silizium absichern.
Welche Zahlen und welche Prognose hat Infineon vorgelegt?
Laut Unternehmensmitteilung vom 10.11.2026 erzielte Infineon im Geschäftsjahr 2026 (bis 30. September) einen vorläufigen Umsatz von 16,35 Milliarden Euro, ein Plus von 12 Prozent. Das Segmentergebnis lag bei 3,22 Milliarden Euro (Marge 19,7 Prozent), das bereinigte Ergebnis je Aktie bei 1,73 Euro. Im vierten Quartal stieg der Umsatz auf 4,71 Milliarden Euro (plus 19 Prozent zum Vorjahr), die Segmentergebnis-Marge erreichte 23,8 Prozent. Der freie Cashflow betrug im Gesamtjahr 993 Millionen Euro, bereinigt um Sondereffekte 1,93 Milliarden Euro; die Nettoverschuldung lag bei 4,71 Milliarden Euro. Vorgeschlagen wird eine Dividende von 0,38 Euro je Aktie nach 0,35 Euro im Vorjahr.
Für das Geschäftsjahr 2027 plant Infineon bei einem Wechselkurs von 1,15 Dollar je Euro einen Umsatz von rund 20 Milliarden Euro (mehr als 20 Prozent Wachstum) und eine Segmentergebnis-Marge im mittleren 20-Prozent-Bereich. Die Investitionen sollen auf 3,0 bis 3,5 Milliarden Euro steigen, der freie Cashflow bei rund 1,8 Milliarden Euro liegen (bereinigt etwa 2,2 Milliarden Euro). Für das erste Quartal peilt das Unternehmen rund 4,6 Milliarden Euro Umsatz bei einer Marge um 23 Prozent an. Zuletzt schloss Infineon außerdem ein Aktienrückkaufprogramm ab: Am 23. November waren rund 7 Millionen Aktien für etwa 346 Millionen Euro erworben.
|Kennzahl
|Geschäftsjahr 2026 (vorläufig)
|Geschäftsjahr 2027e
|Geschäftsjahr 2028e
|Umsatz
|16,35 Mrd. EUR
|ca. 20 Mrd. EUR (Unternehmensziel)
|ca. 23,6 Mrd. EUR (Konsens)
|Segmentergebnis-Marge
|19,7 %
|mittleres 20-%-Niveau
|–
|EPS (bereinigt)
|1,73 EUR
|2,41–2,85 EUR¹
|3,31–3,82 EUR¹
|KGV²
|–
|ca. 15–17
|ca. 11–13
|Freier Cashflow
|0,99 Mrd. EUR
|ca. 1,8 Mrd. EUR
|–
¹ Spannen je nach Datenanbieter (Stand 20.–25.11.2026). ² Rechnerisch zum Xetra-Kurs von 41,66 EUR (25.11.2026, 14:30 Uhr), keine Prognose von aktiencheck.de.
Quelle: Infineon (Pressemitteilung 10.11.2026); Analystenschätzungen; eigene Berechnung
Wie lautet die Infineon Aktienprognose der Analysten?
Der Konsens ist eindeutig: Laut einem Datensatz vom 25. November empfehlen 23 Analysten „Kaufen“, zwei „Halten“, keiner „Verkaufen“; das durchschnittliche Kursziel liegt bei 80,16 Euro. Ein zweiter, engerer Datensatz (sieben Häuser) kommt auf sechs Kaufen-Einstufungen, einmal Halten und ein Durchschnittsziel von 80,00 Euro. Gemessen am Kurs von 41,66 Euro entspräche der Schnitt rechnerisch einem Abstand von rund 92 Prozent. Dabei ist zu beachten, dass die Einzelstudien mehrheitlich vor dem jüngsten Kursrutsch geschrieben wurden.
|Haus
|Rating
|Kursziel (alt → neu)
|Datum
|Jefferies
|Buy
|96 → 74 EUR
|Studie 10.11., bestätigt 24.11.2026
|Bank of America
|Buy
|88 → 80 EUR
|11.11.2026
|JPMorgan
|Overweight
|96 → 80 EUR
|11.11.2026
|Deutsche Bank
|Buy
|85 → 75 EUR
|12.11.2026
|Bernstein
|Outperform
|82 EUR
|16.11.2026
|Berenberg
|Buy
|100 EUR
|10./11.11.2026
|DZ Bank
|Kaufen
|77 EUR
|10.11.2026
|UBS
|Neutral
|64 EUR
|10./11.11.2026
|Morgan Stanley
|Hold
|65 EUR
|Datum offen
Die Einzelziele stammen überwiegend aus Studien vom 10. bis 16. November 2026 und sind älter als der aktuelle Kursrückgang. Kursziele sind keine Garantie.
Quelle: Analystenstudien der genannten Häuser
Welches Kursziel trauen Analysten der Infineon Aktie zu?
Die Einzelziele reichen von 64 Euro (UBS) bis 100 Euro (Berenberg). Jefferies-Analyst Janardan Menon bestätigte am 24. November sein Ziel von 74 Euro und das Rating „Buy“; der Kurs lag bei der Analyse bei 44,76 Euro. Der schwächere Euro erhöhe den Umsatz im ersten Quartal um rund 180 Millionen Euro und im Geschäftsjahr 2027 um etwa 720 Millionen Euro, das Ergebnis je Aktie um rund sieben Prozent, die Ziele des Unternehmens hält Jefferies für konservativ. Vorsichtiger bleiben UBS und Morgan Stanley mit neutralen Einstufungen und Zielen von 64 und 65 Euro. Beide Ziele liegen damit immer noch deutlich über dem aktuellen Kurs.
Alle genannten Ziele sind Einschätzungen Dritter. aktiencheck.de gibt kein eigenes Kursziel und keine eigene Prognose ab.
Ist die Infineon Aktie 2026/2027 im Branchenvergleich günstig bewertet?
Zum Kurs von 41,66 Euro kostet die Infineon Aktie rechnerisch das 15- bis 17-fache der für 2027 geschätzten Gewinne und das 11- bis 13-fache der für 2028 geschätzten, je nach Datenanbieter. Die Dividende von 0,38 Euro entspricht einer Rendite von etwa 0,9 Prozent. Verlässliche und einheitlich datierte Bewertungskennzahlen der Wettbewerber STMicroelectronics, NXP oder ON Semiconductor lagen zum Redaktionsschluss nicht vor. Texas Instruments wird nach dem Rückgang vom Dienstag mit einem KGV von knapp 35 auf Basis der letzten zwölf Monate gehandelt, was wegen unterschiedlicher Basis nicht direkt vergleichbar ist.
Was sagt der Chart zur Infineon Aktie?
Charttechnisch hat die Aktie das November-Tief von rund 44,7 Euro unterschritten; diese Marke gilt nun als Widerstand um 45 Euro. Als nächste Orientierung nennen Marktbeobachter das März-Tief bei rund 35,8 Euro. Die gleitenden Durchschnitte lagen Mitte November bei rund 51 Euro (20 Tage), 54,5 bis 55 Euro (50 Tage) und etwa 57,5 Euro (200 Tage), der Kurs notiert klar darunter. Das ist eine Beschreibung, keine Prognose.
Bull-Case, Base-Case, Bear-Case: Was diskutieren Analysten zur Infineon Aktie?
|Szenario
|Argumentation laut Dritten
|Haus (Kursziel)
|Bull-Case
|Wachstum über 20 Prozent, Rechenzentrums-Strom, schwächerer Euro hebt Ergebnis
|Berenberg (100), Bernstein (82)
|Base-Case
|Zahlen intakt, aber Bewertung folgt dem Sektor; Ziele wurden bereits gesenkt
|JPMorgan und Bank of America (je 80), Deutsche Bank (75), Jefferies (74)
|Bear-Case
|Zyklus und KI-Zweifel belasten, hohe Investitionen dämpfen Cashflow
|UBS (64), Morgan Stanley (65)
Keine Prognose von aktiencheck.de; Ziele in Euro.
Quelle: Analystenstudien der genannten Häuser, 10.–25.11.2026
Was beobachten Anleger jetzt bei der Infineon Aktie?
Kurzfristig dominieren Sektor-Impulse aus den USA, Konjunkturdaten und die UBS Technology Conference am 30. November. Unternehmensseitig stehen die Q1-Zahlen am 3. Februar 2027 an, die Hauptversammlung mit dem Dividendenbeschluss folgt am 25. Februar 2027. Spannend bleibt, ob Infineon die Rechenzentrums-Ziele und die Marge im mittleren 20-Prozent-Bereich trotz hoher Investitionen erreichen kann.
FAQ zur Infineon Aktie Prognose
Wie lautet die Infineon Aktienprognose der Analysten? Im Konsens positiv: 23 von 25 Analysten stufen laut Datenstand 25.11.2026 mit „Kaufen“, zwei mit „Halten“, keiner mit „Verkaufen“; das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 80 Euro.
Welches Kursziel hat die Infineon Aktie? Die Einzelziele reichen von 64 Euro (UBS) bis 100 Euro (Berenberg); Jefferies nennt 74 Euro, JPMorgan und Bank of America je 80 Euro.
Warum fällt die Infineon Aktie aktuell? Es gibt keine Unternehmensnachricht; der Rückgang folgt dem Chip-Ausverkauf nach der Montags-Rally, getrieben von KI-Zweifeln und Gewinnmitnahmen.
Wie hoch ist die Infineon Dividende? Vorgeschlagen sind 0,38 Euro je Aktie nach 0,35 Euro im Vorjahr; über sie entscheidet die Hauptversammlung am 25. Februar 2027.
Was plant Infineon für 2027? Rund 20 Milliarden Euro Umsatz, eine Segmentergebnis-Marge im mittleren 20-Prozent-Bereich, Investitionen von 3,0 bis 3,5 Milliarden Euro und einen freien Cashflow von etwa 1,8 Milliarden Euro.
Hinweis zur Weitergabe: Die in diesem Beitrag genannten Einstufungen und Kursziele stammen von den genannten Analystenhäusern (u. a. Jefferies, Bank of America, JPMorgan, Deutsche Bank, Bernstein, Berenberg, DZ Bank, UBS, Morgan Stanley) und werden unverändert weitergegeben. aktiencheck.de macht sie sich nicht zu eigen. Offenlegungen von Jefferies: Research-Disclosures. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG. Der Beitrag wurde KI-unterstützt erstellt.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Infineon Technologies AG (IFX): Kaufen, Kursziel 74,00 EUR.
- Quelle
- Empfehlung von Jefferies (Analystenstudie 10.11.2026, bestätigt 24.11.2026); weitere Häuser siehe Beitrag vom 24.11.2026, 18:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 25.11.2026, 15:23 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 25.11.2026, 15:23 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Jefferies (Analystenstudie 10.11.2026, bestätigt 24.11.2026); weitere Häuser siehe Beitrag.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.