Laut Unternehmensmitteilung vom 10.11.2026 erzielte Infineon im Geschäftsjahr 2026 (bis 30. September) einen vorläufigen Umsatz von 16,35 Milliarden Euro, ein Plus von 12 Prozent. Das Segmentergebnis lag bei 3,22 Milliarden Euro (Marge 19,7 Prozent), das bereinigte Ergebnis je Aktie bei 1,73 Euro. Im vierten Quartal stieg der Umsatz auf 4,71 Milliarden Euro (plus 19 Prozent zum Vorjahr), die Segmentergebnis-Marge erreichte 23,8 Prozent. Der freie Cashflow betrug im Gesamtjahr 993 Millionen Euro, bereinigt um Sondereffekte 1,93 Milliarden Euro; die Nettoverschuldung lag bei 4,71 Milliarden Euro. Vorgeschlagen wird eine Dividende von 0,38 Euro je Aktie nach 0,35 Euro im Vorjahr.

Für das Geschäftsjahr 2027 plant Infineon bei einem Wechselkurs von 1,15 Dollar je Euro einen Umsatz von rund 20 Milliarden Euro (mehr als 20 Prozent Wachstum) und eine Segmentergebnis-Marge im mittleren 20-Prozent-Bereich. Die Investitionen sollen auf 3,0 bis 3,5 Milliarden Euro steigen, der freie Cashflow bei rund 1,8 Milliarden Euro liegen (bereinigt etwa 2,2 Milliarden Euro). Für das erste Quartal peilt das Unternehmen rund 4,6 Milliarden Euro Umsatz bei einer Marge um 23 Prozent an. Zuletzt schloss Infineon außerdem ein Aktienrückkaufprogramm ab: Am 23. November waren rund 7 Millionen Aktien für etwa 346 Millionen Euro erworben.