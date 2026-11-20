Im Geschäftsjahr 2026 (bis September) erzielte Infineon einen Umsatz von 16.353 Millionen Euro, ein Plus von 12 Prozent, und ein Segmentergebnis von 3.223 Millionen Euro (Marge 19,7 Prozent). Im vierten Quartal lagen Umsatz bei 4.706 Millionen Euro und Segmentergebnis bei 1.119 Millionen Euro, das entspricht einer Marge von 23,8 Prozent. Das bereinigte Ergebnis je Aktie betrug im Quartal 0,60 Euro und im Gesamtjahr 1,73 Euro, der bereinigte Free Cashflow 1.925 Millionen Euro. Die Dividende soll auf 0,38 Euro steigen.

Für 2027 peilt das Management rund 20 Milliarden Euro Umsatz an, mehr als 20 Prozent über dem Vorjahr, bei einer Segmentergebnis-Marge in den mittleren 20er-Prozent. Die Investitionen sollen 3,0 bis 3,5 Milliarden Euro betragen, der Free Cashflow rund 1,8 Milliarden Euro, bereinigt rund 2,2 Milliarden Euro. Für das erste Quartal des neuen Geschäftsjahres nennt Infineon einen Umsatz von rund 4,6 Milliarden Euro bei einer Marge von rund 23 Prozent.