Die Infineon Aktie notiert am Freitag um 12:12 Uhr bei 46,68 Euro und damit mehr als 5 Prozent im Minus. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei rund 81 Euro, die genannten Häuser sehen Ziele zwischen 64 und 100 Euro.
Infineon Aktie Prognose: Analystenziele von 64 bis 100 Euro, Kurs nach dem Ausverkauf bei rund 47 Euro - Wer behält im Chip-Streit recht?
Die Infineon Aktie fällt am Freitag im Tech-Ausverkauf auf rund 47 Euro, das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei etwa 81 Euro. Die Infineon Aktienprognose im Überblick: Konsensschätzungen, Kursziele mit Haus und Datum, Chartmarken und die Szenarien, die der Markt diskutiert.
Steckbrief
- Unternehmen
- Infineon Technologies AG, Neubiberg
- Ticker / ISIN
- IFX / DE0006231004
- Index
- DAX
- Börsenwert
- rund 63 bis 65 Mrd. € (Stand 18.11.)
- Dividendenvorschlag
- 0,38 € je Aktie (Vorjahr 0,35 €)
- Nächste Zahlen
- 3. Februar 2027 (laut wallstreet-online)
Stand: 20.11.2026, Kurs Xetra 12:12 Uhr MEZ; übrige Angaben Stand 10. bis 16.11.2026
Der Kurs fällt, die Kursziele bleiben
Auslöser ist der Markt, nicht das Unternehmen
Zweifel am Ausbau der US-Rechenzentren, Zinssorgen und ein starker Dollar belasten KI-nahe Werte. Eine Infineon-Meldung gibt es dazu nicht.
Unternehmensprognose unverändert
Infineon peilt für das Geschäftsjahr 2027 rund 20 Milliarden Euro Umsatz und eine Segmentergebnis-Marge in den mittleren 20er-Prozent an.
Kursziele zuletzt gekappt
Jefferies, Bank of America, JPMorgan und Deutsche Bank haben ihre Ziele Anfang November gesenkt, die Kaufempfehlungen aber beibehalten.
Die Infineon Aktie (ISIN: DE0006231004, FSE: IFX) gehört am Freitag zu den größten Verlierern im DAX: Im Xetra-Handel lag sie um 12:12 Uhr bei 46,68 Euro, ein Minus von 5,40 Prozent zum Vortag. Die Infineon Aktienprognose der Analysten klingt dagegen weiter zuversichtlich: Das durchschnittliche Kursziel beträgt laut InvestingPro 80,79 Euro, der Unterschied zum Kurs ist so groß wie selten. Dieser Beitrag ordnet ein, was hinter der Lücke steckt – ausschließlich mit Unternehmensprognosen, Konsensschätzungen und Kurszielen Dritter, ohne eigene Kursprognose von aktiencheck.de.
Was ist passiert?
Warum fällt die Infineon Aktie heute so deutlich?
Der DAX steuert am Freitag auf den sechsten Verlusttag in Folge und stand um 12:12 Uhr bei 25.036 Punkten, 1,68 Prozent unter dem Vortagesschluss. Am stärksten trifft es Werte, die vom KI-Boom leben: Scout24 verliert 6,38 Prozent, Infineon 5,40 Prozent auf 46,68 Euro und Siemens Energy 5,13 Prozent. Als Gründe nennen Agenturen Unsicherheit über den Ausbau der US-Rechenzentren, mögliche Folgen der Nvidia-Krise, Zinssorgen und einen starken US-Dollar. In Asien setzte sich der Ausverkauf fort, der Nasdaq 100 schloss am Donnerstag auf dem tiefsten Stand seit April.
Ein Unternehmensereignis bei Infineon wurde nicht gemeldet. Erst gestern, am 19. November, hatte die Aktie im Zuge der Anthropic-Euphorie noch über der Marke von 50 Euro gelegen (15:42 Uhr: 50,47 Euro, +2,57 Prozent). Die Schwankungen innerhalb weniger Stunden zeigen, wie stark die Aktie an der Stimmung für KI-Investitionen hängt.
Geschäftsmodell
Was macht Infineon – und woher kommt das Wachstum?
Infineon Technologies aus Neubiberg bei München ist einer der großen europäischen Halbleiterhersteller. Das Unternehmen liefert Leistungshalbleiter, Mikrocontroller und Sensoren für Autos, Industrie, Energieanlagen und zunehmend für Rechenzentren. Gerade die Stromversorgung von KI-Servern gilt als Wachstumstreiber: Infineon beziffert den Umsatz in diesem Bereich im Geschäftsjahr 2027 auf annähernd 4 Milliarden Euro. Das übrige Geschäft hängt weiter an Autozyklus und Konjunktur. Genau diese Mischung erklärt, warum die Infineon Aktie bei Rückschlägen am KI-Markt fällt, obwohl der größere Umsatzanteil aus anderen Märkten stammt.
Zahlen und Guidance
Wie sehen die Infineon Zahlen und die Unternehmensprognose aus?
Im Geschäftsjahr 2026 (bis September) erzielte Infineon einen Umsatz von 16.353 Millionen Euro, ein Plus von 12 Prozent, und ein Segmentergebnis von 3.223 Millionen Euro (Marge 19,7 Prozent). Im vierten Quartal lagen Umsatz bei 4.706 Millionen Euro und Segmentergebnis bei 1.119 Millionen Euro, das entspricht einer Marge von 23,8 Prozent. Das bereinigte Ergebnis je Aktie betrug im Quartal 0,60 Euro und im Gesamtjahr 1,73 Euro, der bereinigte Free Cashflow 1.925 Millionen Euro. Die Dividende soll auf 0,38 Euro steigen.
Für 2027 peilt das Management rund 20 Milliarden Euro Umsatz an, mehr als 20 Prozent über dem Vorjahr, bei einer Segmentergebnis-Marge in den mittleren 20er-Prozent. Die Investitionen sollen 3,0 bis 3,5 Milliarden Euro betragen, der Free Cashflow rund 1,8 Milliarden Euro, bereinigt rund 2,2 Milliarden Euro. Für das erste Quartal des neuen Geschäftsjahres nennt Infineon einen Umsatz von rund 4,6 Milliarden Euro bei einer Marge von rund 23 Prozent.
Infineon Umsatz: Ist, Unternehmensziel und Konsens
Mrd. €
- Ziel bzw. Konsens
Geschäftsjahr bis September. 2027: Unternehmensziel rund 20 Mrd. €; 2028: Analystenkonsens (MarketScreener, 13.11.2026).
Quelle: Infineon Technologies AG (10.11.2026), MarketScreener
Daten als Tabelle
|Geschäftsjahr
|Umsatz
|2026
|16,4
|2027
|20,0
|2028
|23,6
Konsens
Wie lautet die Infineon Aktienprognose der Analysten für 2027 und 2028?
Die Konsensschätzungen stützen den Konzernausblick. Für das Geschäftsjahr 2027 erwarten Analysten einen Umsatz von 19,8 bis 20,1 Milliarden Euro, für 2028 rund 23,6 Milliarden Euro. Beim Ergebnis je Aktie gehen die Datenanbieter auseinander: MarketScreener nennt 2,41 Euro für 2027, finanzen.net und wallstreet-online liegen bei 2,84 bis 2,85 Euro. Das ergibt je nach Anbieter ein erwartetes KGV von 17 bis 21 für 2027 und 13 bis 15 für 2028 (bezogen auf den Kurs vom 18. November). Beim heutigen Kurs von 46,68 Euro wären die Multiplikatoren rechnerisch niedriger.
|Kennzahl
|Geschäftsjahr 2027e
|Geschäftsjahr 2028e
|Umsatz
|19,8–20,1 Mrd. €
|23,6 Mrd. €
|Ergebnis je Aktie
|2,41–2,85 €
|3,31–3,82 €
|KGV (erwartet)
|17–21
|13–15
|Dividende (Vorschlag GJ 2026)
|0,38 €
|–
Schätzungen je nach Anbieter unterschiedlich. KGV-Spannen aus Anbieterangaben auf Basis des Kurses vom 18.11.2026, nicht von aktiencheck.de berechnet. Nicht von Infineon bestätigt.
Quelle: MarketScreener (13.11.2026), finanzen.net, wallstreet-online
Kursziele
Welches Kursziel trauen Analysten der Infineon Aktie zu?
Der Grundton der Häuser ist trotz der jüngsten Kürzungen positiv. InvestingPro zählt am 16. November 22 Kaufempfehlungen, 2 Halteempfehlungen und keine Verkaufsempfehlung bei einem Durchschnittsziel von 80,79 Euro, die Spanne reicht von 50 bis 124 Euro. finanzen.net nennt 81,10 Euro, wallstreet-online 77,56 Euro bei 66 Analysten und einer Spanne von 44 bis 102 Euro. Gemessen am heutigen Kurs von 46,68 Euro liegt der InvestingPro-Durchschnitt rechnerisch rund 73 Prozent darüber (eigene Rechnung, keine Prognose). Seit dem Juni-Hoch von rund 88 bis 90 Euro hat die Aktie damit etwa 47 bis 48 Prozent verloren.
|Haus
|Rating
|Kursziel
|Datum
|Quelle
|Jefferies
|Buy
|74 € (zuvor 96 €)
|10./11.11.2026
|finanzen.net
|Bank of America
|Buy
|80 € (zuvor 88 €)
|11.11.2026
|Investing.com
|JPMorgan
|Overweight
|80 € (zuvor 96 €)
|11.11.2026
|Investing.com
|Deutsche Bank
|Buy
|75 € (zuvor 85 €)
|12.11.2026
|Investing.com
|Bernstein
|Outperform
|82 €
|16.11.2026
|finanzen.net
|Berenberg
|Buy
|100 €
|10./11.11.2026
|finanzen.net
|DZ Bank
|Kaufen
|77 € (fairer Wert)
|10.11.2026
|finanzen.net
|UBS
|Neutral
|64 €
|10./11.11.2026
|finanzen.net
Ratings und Kursziele Dritter, Weitergabe ohne Gewähr, keine Empfehlung von aktiencheck.de. DZ Bank nennt einen fairen Wert. Am 20.11.2026 wurden uns keine neuen Änderungen bekannt.
Quelle: finanzen.net, Investing.com, aktiencheck.de-Recherche (Stand 19.11.2026)
Auffällig ist das Muster: Fast alle Häuser haben ihre Ziele gesenkt und sind trotzdem bei Kaufen geblieben. Welche Begründungen die einzelnen Banken anführen, ist hier nicht belegt; belegt ist die Richtung der Änderungen. UBS bleibt mit Neutral und 64 Euro am vorsichtigsten, Berenberg mit 100 Euro am optimistischsten unter den genannten Häusern. Für die Infineon Aktie 2026/2027 bedeutet das: Selbst das niedrigste der acht Ziele liegt rund 37 Prozent über dem heutigen Kurs, die Mehrheit der Analysten setzt also darauf, dass der Ausverkauf nicht das Geschäftsmodell trifft. Ob das so kommt, ist offen.
Bewertung
Ist die Infineon Aktie im Branchenvergleich teuer?
Auf Basis der Anbieterdaten lag das erwartete KGV 2027 bei Kursen um 49 Euro bei 17 bis 21 und damit leicht über den Vergleichswerten, die zuletzt für STMicroelectronics (rund 16,5) und NXP (rund 14,5) genannt wurden. Die Datenbasis dieser Peer-Werte ist nicht einheitlich, für onsemi und Renesas liegen keine aktuellen Zahlen vor. Befürworter verweisen darauf, dass Infineon einen höheren Anteil an KI-Rechenzentrumsumsatz erwartet und deshalb einen Bewertungsaufschlag rechtfertige. Skeptiker halten dagegen, dass der Konzern hohe Investitionen von 3,0 bis 3,5 Milliarden Euro stemmen muss und der Free Cashflow mit rund 1,8 Milliarden Euro laut Berichten unter dem früheren Konsens von knapp 2,26 Milliarden Euro liegt.
Chart
Was zeigt die Charttechnik der Infineon Aktie?
Der Chart ist angeschlagen. Das jüngste Korrekturtief lag nach Chartanalysen bei 45,37 Euro; der heutige Kurs von 46,68 Euro liegt nur etwa 3 Prozent darüber. Nach oben sehen Chartanalysten mehrere Hürden: die 20-Tage-Linie bei etwa 51 Euro, die 50-Tage-Linie bei rund 54,5 bis 55,2 Euro und die 200-Tage-Linie bei etwa 57,4 bis 57,7 Euro. Das Jahreshoch vom Juni liegt bei rund 88 bis 90 Euro, das 52-Wochen-Tief bei rund 31 bis 32 Euro. Solange der Kurs unter den gleitenden Durchschnitten notiert, gilt der kurzfristige Trend aus technischer Sicht als belastet. Die Linien stammen aus Stand 18./19. November und können sich verschoben haben.
Szenarien
Bull-Case und Bear-Case: Wie diskutiert der Markt die Infineon Aktie 2026/2027?
|Szenario
|Kursziel Dritter
|Abstand zu 46,68 €
|Einordnung
|Bull
|bis 124 € (Höchstziel InvestingPro)
|rechnerisch rund +166 %
|Einzelschätzung am oberen Rand
|Base
|rund 81 € (Durchschnitt)
|rechnerisch rund +73 %
|Konsens, setzt Erreichen der Guidance voraus
|Bear
|50 € (Tiefstziel InvestingPro)
|rechnerisch rund +7 %
|selbst das niedrigste Ziel liegt über dem Kurs
Spannen aus Kurszielen Dritter; die Zuordnung zu Szenarien ist rein illustrativ nach Höchst-, Durchschnitts- und Tiefstziel. Abstände auf Basis von 46,68 € (Xetra, 12:12 Uhr) selbst gerechnet.
Quelle: InvestingPro (16.11.2026), finanzen.net
Ausblick
Welche Termine sind für die Infineon Aktie wichtig?
30. November: UBS Technology Conference in Scottsdale, auf der Infineon laut Berichten vertreten ist.
3. Februar 2027: Quartalsmitteilung zum ersten Geschäftsquartal (Termin laut wallstreet-online, nicht auf der Infineon-Seite gegengeprüft).
25. Februar 2027: Hauptversammlung mit Beschluss über die Dividende von 0,38 Euro je Aktie.
Bis dahin dürften Nvidia, Rechenzentrums-Investitionen, Analystenupdates, Zinsdebatte und Konjunkturdaten für Auto und Industrie die Richtung prägen.
FAQ
Häufige Fragen zur Infineon Aktienprognose
Wie lautet die Infineon Aktienprognose der Analysten? Laut InvestingPro (Stand 16. November 2026) empfehlen 22 von 24 Analysten den Kauf, 2 das Halten, keiner den Verkauf; das durchschnittliche Kursziel beträgt 80,79 Euro.
Welches Kursziel hat die Infineon Aktie? Die Kursziele reichen von 50 bis 124 Euro (InvestingPro). Einzelne Häuser nennen 64 Euro (UBS), 74 Euro (Jefferies), 80 Euro (Bank of America, JPMorgan) oder 100 Euro (Berenberg). Das sind Einschätzungen Dritter, keine Zusage und keine Empfehlung von aktiencheck.de.
Warum fällt die Infineon Aktie heute? Laut Marktberichten belasten ein Tech-Ausverkauf, Zweifel am Ausbau der US-Rechenzentren, Zinssorgen und ein starker US-Dollar. Eine Unternehmensmeldung gibt es nicht.
Was sagt die Unternehmensprognose von Infineon für 2027? Infineon plant rund 20 Milliarden Euro Umsatz, mehr als 20 Prozent Wachstum und eine Segmentergebnis-Marge in den mittleren 20er-Prozent.
Wie hoch ist die Dividende der Infineon Aktie? Vorgeschlagen sind 0,38 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2026; die Hauptversammlung entscheidet am 25. Februar 2027.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Beitrag gibt Einschätzungen von Jefferies, Bank of America, JPMorgan, Deutsche Bank, Bernstein, Berenberg, DZ Bank und UBS wieder (Stand 10. bis 16. November 2026; Quellen siehe Tabelle). Offenlegungen der Häuser: Jefferies, Bank of America, Deutsche Bank, DZ Bank, UBS, Berenberg, J.P. Morgan, Bernstein.
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