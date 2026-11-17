Die Infineon Aktie (Ticker IFX, ISIN DE0006231004) steht am Dienstagvormittag erneut auf der Verliererseite des DAX: Um 09:57 Uhr kostete das Papier auf Xetra 48,62 Euro, ein Minus von 1,27 Prozent – der vierte Verlusttag in Folge. Der Kontrast zur Infineon Aktienprognose der Analysten könnte kaum größer sein: Laut InvestingPro empfehlen 22 von 24 Analysten die Aktie zum Kauf, das durchschnittliche Kursziel liegt bei 80,79 Euro. Das entspricht einem rechnerischen Potenzial von rund 66 Prozent.

Gleichzeitig hat der Münchner Chipkonzern vor einer Woche die eigene Messlatte hoch gelegt: Im Geschäftsjahr 2027 soll der Umsatz um mehr als 20 Prozent auf rund 20 Milliarden Euro steigen. Doch der Markt handelt derzeit nicht die Infineon-Zahlen, sondern die Angst vor einem Ende des KI-Booms. Heute Abend legt Nvidia Quartalszahlen vor – für jede Infineon Aktie Prognose ist das der nächste große Test.