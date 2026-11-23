Rekordquartal, Umsatzziel von 20 Milliarden Euro, höhere Dividende - und trotzdem sinkt die Infineon Aktie (ISIN: DE0006231004, FSE: IFX) in den Tagen danach deutlich. Nach einem kurzen Kurssprung am 10. November von mehr als 7% auf zeitweise über 50 Euro hat der Titel den Großteil des Gewinns wieder abgegeben. Zuletzt notiert die Infineon Aktie bei rund 45 Euro. Analysten haben ihre Kursziele fast durchweg gesenkt, bleiben aber überwiegend bei Kaufempfehlungen. Wie passt das zusammen, und was bedeutet es für die Infineon Aktie Prognose?
Infineon Aktie Prognose: Analysten kürzen Kursziele nach Rekordzahlen - Wie weit trägt der KI-Boom?
Infineon schließt das Geschäftsjahr 2026 mit einem Rekordquartal ab und peilt 20 Milliarden Euro Umsatz an. Dennoch senken UBS, Bernstein, JPMorgan, Jefferies und weitere Häuser ihre Kursziele. Die Infineon Aktie Prognose nach den Zahlen vom 10. November.
Die Zahlen
Ein Rekord, aber nicht jede Zahl glänzt
Infineon hat das Geschäftsjahr 2026 mit dem bislang stärksten Quartal beendet. Der Umsatz stieg im vierten Quartal um 19% auf 4,71 Milliarden Euro, das Segmentergebnis legte um 56% auf 1,12 Milliarden Euro zu.
Für das gesamte Geschäftsjahr 2026 meldet der Konzern 16,35 Milliarden Euro Umsatz (+12%) und ein Segmentergebnis von 3,22 Milliarden Euro. Die Marge verbesserte sich auf 19,7% nach 17,5% im Vorjahr, der bereinigte Gewinn je Aktie liegt bei 1,73 Euro. Der Umsatz mit Stromversorgungslösungen für KI-Rechenzentren hat sich auf rund 1,7 Milliarden Euro verdoppelt.
Ein Wermutstropfen: Der Gewinn je Aktie im vierten Quartal von 0,60 Euro blieb laut Börse Express leicht hinter den Erwartungen zurück. Der freie Cashflow betrug im Gesamtjahr 993 Millionen Euro, bereinigt um Investitionen in Frontend-Gebäude waren es 1,93 Milliarden Euro.
Der Ausblick
20 Milliarden Euro Umsatz, aber hohe Investitionen
Für 2026/27 erwartet Infineon ein Umsatzwachstum von mehr als 20% auf rund 20 Milliarden Euro und eine Segmentergebnis-Marge im mittleren 20-Prozent-Bereich. Im ersten Quartal sollen es etwa 4,6 Milliarden Euro Umsatz bei rund 23% Marge sein. Das Geschäft mit Rechenzentren soll auf annähernd 4 Milliarden Euro wachsen, wobei diese Zahl nun auch das klassische Rechenzentrumsgeschäft enthält und mit dem früheren Ziel von 2,5 Milliarden Euro nicht direkt vergleichbar ist. Rückenwind sieht das Management bei den Preisen: Zwei Erhöhungen bei Leistungshalbleitern wurden 2026 durchgesetzt, weitere Verhandlungen mit großen Autoherstellern laufen.
Investitionen steigen deutlich
Geplant sind 3,0 bis 3,5 Milliarden Euro. Rund 1,1 Milliarden Euro fließen in den Standort Villach, die EU-Förderung beträgt laut Medienberichten 319 Millionen Euro.
Cashflow unter Erwartungen
Der freie Cashflow soll bei etwa 1,8 Milliarden Euro liegen, bereinigt bei rund 2,2 Milliarden Euro. Analysten hatten laut Börse Express mehr als 2 Milliarden Euro erwartet.
Langfristige Verträge
Verträge und Kapazitätsreservierungen für die Lieferung über mehr als 10 Milliarden Euro stützen die Planbarkeit, wie das Management betont.
Analysten
Kursziele runter, Kaufurteile bleiben
Die Reaktionen der Banken fielen einheitlich aus: niedrigere Kursziele, überwiegend unveränderte Einstufungen. Als Grund nennen mehrere Häuser eine geringere Branchenbewertung und Unsicherheit über das Tempo des KI-Ausbaus in den USA.
|Haus
|Einstufung
|Kursziel alt
|Kursziel neu
|Bernstein
|Outperform
|102
|82
|JPMorgan
|Overweight
|96
|80
|Bank of America
|Buy
|88
|80
|Deutsche Bank
|Buy
|85
|75
|Jefferies
|Buy
|96
|74
|UBS
|Neutral
|64
|55
|MWB Research
|Buy (zuvor Hold)
|60
|63
Kursziele in Euro. MWB Research hob die Einstufung von Hold auf Buy an. Die Daten stammen aus Medienberichten vom 11. und 12. November 2026.
Quelle: Deutsche Börse (dpa-AFX), Goldesel, Finanztrends, Kapitalmarktexperten
Vor den Zahlen lag das durchschnittliche Kursziel bei rund 86 Euro bei einer Spanne von 64 bis 102 Euro, Verkaufsempfehlungen gab es keine. Die jetzt veröffentlichten Ziele liegen zwischen 55 und 82 Euro und damit deutlich unter diesem Durchschnitt. Bernstein-Analyst David Dai verweist auf Unsicherheit beim Ausbautempo der KI-Rechenzentren in den USA, die Bank of America nennt Risiken bei der Finanzierung von KI-Investitionen und strengere Genehmigungen, lobt aber das Autogeschäft. Die Deutsche Bank hob trotz niedrigerem Kursziel ihre Gewinnprognosen für Infineon an.
Charttechnik
Von 88 auf 45 Euro: Korrektur im Rückwärtsgang
Das Chartbild zeigt, wie stark die Stimmung gedreht hat. Seit dem Junihoch hat die Infineon Aktie bis in den November hinein rund 45% verloren, das 52-Wochen-Hoch liegt bei knapp 88 Euro. Auf Wochensicht verlor der Titel zuletzt gut 9%. Nach dem Zahlentag fehlte die Kraft, die Marke von 50 Euro nachhaltig zu verteidigen. Kurzfristig dürfte die Aktie weiter mit dem KI-Sektor schwanken.
Prognose
Kurzfristig nervös, langfristig solide gestützt
Kurzfristig bleibt die Infineon Aktie Prognose an den Markt für KI-Werte gekoppelt. Neue Impulse könnten die nächsten Quartalszahlen liefern, beim Umsatz peilt Infineon für das erste Quartal etwa 4,6 Milliarden Euro an. CEO Jochen Hanebeck will vor einer weiteren Kapazitätsausweitung zudem erst Zusagen von Kunden sehen, was die Investitionsdisziplin unterstreicht.
Mittel- und langfristig sprechen mehrere Punkte für das Geschäftsmodell: Leistungshalbleiter für KI-Rechenzentren, die Erholung im Automobilgeschäft mit Wachstum im mittleren zweistelligen Prozentbereich, Preiserhöhungen und technologische Fortschritte wie die ersten funktionsfähigen Leistungsbauelemente auf 300-Millimeter-Siliziumkarbid-Wafern aus Villach. Die Dividende soll bei der Hauptversammlung im Februar 2027 auf 0,38 Euro steigen. Auf Gewinnschätzungen für 2027 und 2028 liegt das KGV bei etwa 21 beziehungsweise 15. Entscheidend wird, ob Infineon die Investitionen in Cashflow ummünzen kann.
Steckbrief
- Unternehmen
- Infineon Technologies AG
- Sitz
- Neubiberg bei München
- CEO
- Jochen Hanebeck
- ISIN
- DE0006231004
- WKN
- 623100
- Börse
- Xetra (Ticker IFX), DAX-Mitglied
- Umsatz 2025/26
- 16,35 Mrd. Euro
- Nächster Termin
- Hauptversammlung im Februar 2027
Stand: 23.11.2026, Unternehmensangaben und Medienberichte
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