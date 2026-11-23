Kurzfristig bleibt die Infineon Aktie Prognose an den Markt für KI-Werte gekoppelt. Neue Impulse könnten die nächsten Quartalszahlen liefern, beim Umsatz peilt Infineon für das erste Quartal etwa 4,6 Milliarden Euro an. CEO Jochen Hanebeck will vor einer weiteren Kapazitätsausweitung zudem erst Zusagen von Kunden sehen, was die Investitionsdisziplin unterstreicht.

Mittel- und langfristig sprechen mehrere Punkte für das Geschäftsmodell: Leistungshalbleiter für KI-Rechenzentren, die Erholung im Automobilgeschäft mit Wachstum im mittleren zweistelligen Prozentbereich, Preiserhöhungen und technologische Fortschritte wie die ersten funktionsfähigen Leistungsbauelemente auf 300-Millimeter-Siliziumkarbid-Wafern aus Villach. Die Dividende soll bei der Hauptversammlung im Februar 2027 auf 0,38 Euro steigen. Auf Gewinnschätzungen für 2027 und 2028 liegt das KGV bei etwa 21 beziehungsweise 15. Entscheidend wird, ob Infineon die Investitionen in Cashflow ummünzen kann.