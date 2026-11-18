Wie hat Infineon zuletzt abgeschnitten? Im vierten Quartal stieg der Umsatz um 19 Prozent auf 4,71 Milliarden Euro; im Geschäftsjahr 2026 waren es 16,35 Milliarden Euro (+12 Prozent).

Wie hoch ist die Dividende der Infineon Aktie? Vorgeschlagen sind 0,38 Euro je Aktie, vorbehaltlich der Hauptversammlung.

Was erwartet Infineon für 2027? Das Management peilt rund 20 Milliarden Euro Umsatz an; für das erste Quartal sind rund 4,6 Milliarden Euro geplant.

Warum ist die Infineon Aktie für KI-Anleger interessant? Das Unternehmen liefert Leistungshalbleiter für die Stromversorgung von Rechenzentren; dieser Umsatz verdoppelte sich 2026 auf 1,7 Milliarden Euro.