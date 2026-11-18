Die Infineon-Aktie (ISIN DE0006231004, Xetra-Symbol IFX) gehört am Mittwoch zu den gefragtesten Werten im DAX: Um 12:10 Uhr stand der Titel bei 50,23 Euro und damit 3,17 Prozent im Plus. Nach den Nvidia-Zahlen erholt sich der Gesamtmarkt, und Chipwerte profitieren überdurchschnittlich. Doch die Infineon Aktie hat einen langen Weg vor sich: Vom Hoch bei 87,72 Euro ist sie weit entfernt, auf Sicht von vier Wochen liegt sie noch im Minus.
Infineon-Aktie: Nvidia-Rückenwind trifft auf 20-Milliarden-Ausblick - Trägt der KI-Strom die Aktie zurück?
Infineon-Aktie als DAX-Gewinner: Plus 3 Prozent auf rund 50 Euro nach den Nvidia-Zahlen. Rekordquartal, 20-Mrd.-Euro-Ziel 2027 und was Anleger jetzt beachten.
Steckbrief
- Unternehmen
- Infineon Technologies AG
- ISIN
- DE0006231004
- Handelssymbol
- IFX (Xetra)
- Dividendenvorschlag
- 0,38 Euro je Aktie
- 52-Wochen-Hoch
- 87,72 Euro
Stand: 18.11.2026, Xetra, Stand Mittwochmittag
Der Aufhänger
Warum steigt die Infineon-Aktie nach den Nvidia-Zahlen?
Wenn der weltgrößte KI-Chipkonzern liefert, schauen Anleger auf die Zulieferer: Infineon verkauft die Leistungshalbleiter, die Rechenzentren mit Strom versorgen.
Genau hier liegt die Wachstumserzählung des Konzerns. Der Umsatz mit Stromversorgung für KI-Rechenzentren verdoppelte sich im Geschäftsjahr 2026 auf 1,7 Milliarden Euro. Für 2027 erwartet das Management rund 4 Milliarden Euro – allerdings inklusive des klassischen Rechenzentrumsgeschäfts, das im Vorjahr etwa 500 Millionen Euro ausmachte. Die Zahl ist deshalb nicht direkt mit dem früheren Ziel von 2,5 Milliarden Euro vergleichbar.
Die Zahlen
Was zeigen die Quartalszahlen der Infineon Aktie?
Am 10. November legte Infineon die Bilanz für das Geschäftsjahr 2026 vor. Im vierten Quartal stieg der Umsatz um 19 Prozent auf 4,71 Milliarden Euro, das Segmentergebnis legte um 56 Prozent auf 1,12 Milliarden Euro zu, die Marge lag bei 23,8 Prozent. Der Gewinn je Aktie lag mit 0,60 Euro leicht unter den Erwartungen.
|Kennzahl
|Wert
|Umsatz Q4
|4,71 Mrd. Euro (+19 %)
|Segmentergebnis Q4
|1,12 Mrd. Euro (+56 %)
|Umsatz Geschäftsjahr
|16,35 Mrd. Euro (+12 %)
|Marge Geschäftsjahr
|19,7 % (Vorjahr 17,5 %)
|Dividendenvorschlag
|0,38 Euro (+0,03 Euro)
|Ausblick Umsatz Q1
|rund 4,6 Mrd. Euro bei rund 23 % Marge
Quelle: Börse Express, 10.11.2026, nach Unternehmensangaben
Für das kommende Jahr peilt Infineon einen Konzernumsatz von rund 20 Milliarden Euro an, die Investitionen sollen bei 3,0 bis 3,5 Milliarden Euro liegen. Der freie Cashflow von rund 1,8 Milliarden Euro blieb hinter den Erwartungen von gut zwei Milliarden Euro zurück. Die Dividende von 0,38 Euro muss noch die Hauptversammlung beschließen.
Die Einordnung
Wie weit ist die Infineon Aktie vom Rekordhoch entfernt?
Die Aktie sprang nach den Zahlen am 10. November zeitweise um mehr als sieben Prozent. Davon ist ein Teil wieder abgegeben: Am 17. November schloss sie laut Kursdaten bei 48,88 Euro. Auf Sicht eines Monats steht ein Minus von rund 4,8 Prozent, über ein Jahr aber ein Plus von gut 43 Prozent. Vom Juni-Hoch trennen die Aktie damit rund 45 Prozent – ein Zeichen, wie stark die Erwartungen an KI-Zulieferer zuletzt schwankten.
Wie sich Analysten positionieren, bleibt in Bewegung; einzelne Häuser haben ihre Einschätzungen zuletzt angepasst. aktiencheck.de nennt hier bewusst keine Kursziele und gibt selbst keine Empfehlung ab.
Der Ausblick
Was kommt als Nächstes für die Infineon-Aktie?
Im ersten Quartal erwartet Infineon rund 4,6 Milliarden Euro Umsatz bei etwa 23 Prozent Marge; im neuen Jahr soll die Segmentmarge in den mittleren 20-Prozent-Bereich steigen. Über die Dividende entscheidet die Hauptversammlung. Dazu kommen die Meldungen der KI-Großkunden, die als Taktgeber für die gesamte Branche gelten.
Häufige Fragen zur Infineon Aktie
Wie hat Infineon zuletzt abgeschnitten? Im vierten Quartal stieg der Umsatz um 19 Prozent auf 4,71 Milliarden Euro; im Geschäftsjahr 2026 waren es 16,35 Milliarden Euro (+12 Prozent).
Wie hoch ist die Dividende der Infineon Aktie? Vorgeschlagen sind 0,38 Euro je Aktie, vorbehaltlich der Hauptversammlung.
Was erwartet Infineon für 2027? Das Management peilt rund 20 Milliarden Euro Umsatz an; für das erste Quartal sind rund 4,6 Milliarden Euro geplant.
Warum ist die Infineon Aktie für KI-Anleger interessant? Das Unternehmen liefert Leistungshalbleiter für die Stromversorgung von Rechenzentren; dieser Umsatz verdoppelte sich 2026 auf 1,7 Milliarden Euro.
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