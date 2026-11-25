aktiencheck.de Redaktion 25.11.2026, 16:41 4 Min.

Infineon-Aktie bricht am Dienstag um 9,68 % auf 43,74 Euro ein – ohne Firmenmeldung. Ziel 2026/27: rund 20 Mrd. Euro Umsatz. Was sagen Analysten?

Kursminus der Infineon-Aktie am 24.11. auf 43,74 € -9,68 % Umsatzziel 2026/27 rund 20 Mrd. € davon Stromversorgung für Rechenzentren rund 4 Mrd. € 52-Wochen-Hoch 88,83 € Quelle : Investing.com, boersennews.de, 25.11.2026 Steckbrief Unternehmen Infineon Technologies AG ISIN DE0006231004 Schlusskurs 43,74 Euro Nächste Zahlen 3. Februar 2027 Stand: 24.11.2026, Xetra-Schlusskurs vom 24.11.2026

Die Infineon-Aktie (Handelssymbol IFX, ISIN DE0006231004) war am Dienstag der größte DAX-Verlierer: minus 9,68 Prozent auf 43,74 Euro. Ein Unternehmensereignis gab es nicht. Der Kursrutsch trifft einen Konzern, der gerade für das Geschäftsjahr 2026/27 rund 20 Milliarden Euro Umsatz anpeilt.

Am Montag hatte die Infineon-Aktie noch 6,56 Prozent zugelegt, getragen von der Rückkehr von Jensen Huang an die Nvidia-Spitze. Diese Erholung verpuffte, Nvidia verlor 5,86 Prozent (laut Investing.com). Dazu kamen Sorgen vor neuen US-Importzöllen. Der DAX schloss 1,26 Prozent tiefer bei 25.017,81 Punkten. Am Mittwochmorgen ging es laut boersennews.de zeitweise weiter bergab auf 42,49 Euro, nachdem Chipwerte in Asien erneut eingebrochen waren.

Kursrutsch Warum fällt die Infineon-Aktie ohne Unternehmensnachricht?

Alle drei geprüften Quellen führen den Rutsch auf die Stimmung im Halbleitersektor zurück: Gewinnmitnahmen nach der Huang-Rally, Zollsorgen, Schwäche bei KI-Werten. boersennews.de spricht ausdrücklich von „keinem konkreten neuen Unternehmensauslöser“. Auch andere Chipwerte traf es hart: Aixtron verlor nach einer UBS-Abstufung gut 16 Prozent (wallstreet-online.de). Das 52-Wochen-Hoch der Infineon-Aktie liegt bei 88,83 Euro, der Abstand beträgt rund 51 Prozent.

Wie laufen die Geschäfte bei Infineon – und was bedeutet die Prognose?

Die Zahlen vom 10. November zeigen, was hinter dem Kurs steht. Im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2025/26 erzielte Infineon 4,706 Milliarden Euro Umsatz und ein Segmentergebnis von 1,119 Milliarden Euro, die Marge lag bei 23,8 Prozent. Für das Gesamtjahr stehen 16,353 Milliarden Euro Umsatz (plus 12 Prozent) und 3,223 Milliarden Euro Segmentergebnis zu Buche.

Infineon: Ausblick Geschäftsjahr 2026/27 Kennzahl Ausblick Umsatz rund 20 Mrd. € (Wachstum über 20 %) Davon Stromversorgung für Rechenzentren rund 4 Mrd. € Segmentergebnis-Marge mittlerer Zwanziger-Prozentbereich Investitionen 3,0 bis 3,5 Mrd. € Bereinigter Free Cashflow rund 2,2 Mrd. € Quelle : boersennews.de (25.11.2026) nach Unternehmensangaben

Außerdem schloss Infineon am 23. November ein Aktienrückkaufprogramm ab: 7 Millionen eigene Aktien für rund 346 Millionen Euro, im Schnitt 49,43 Euro je Aktie. Sie sind für Mitarbeiterbeteiligungen vorgesehen.

Was sagen Analysten zur Infineon-Aktie und zum Kursziel?

Laut Investing.com raten 23 von 25 Analysten zum Kauf, zwei zum Halten, keiner zum Verkauf. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 80,16 Euro, die Spanne reicht von 50 bis 124 Euro. Einzelne Urteile, jeweils laut Investing.com: Deutsche Bank: Kaufen, Kursziel 75 Euro (zuvor 85), Stand 12. November.

BofA Securities: Kaufen, 80 Euro (zuvor 88), Stand 11. November.

JPMorgan: Kaufen, 80 Euro (zuvor 96), Stand 11. November.

Morgan Stanley: Hold, 65 Euro (zuvor 81), Stand 8. September. Auffällig: Mehrere Häuser haben ihre Ziele zuletzt gesenkt, bleiben aber deutlich über dem aktuellen Kurs. Das sind Einschätzungen Dritter, keine Empfehlung von aktiencheck.de.

Was die Infineon-Aktie belasten kann Die Stimmung im KI-Sektor kann sich schnell weiter eintrüben, Nvidia gilt als Taktgeber.

Neue US-Zölle auf Halbleiter oder Importe würden die Lieferketten treffen.

Der Ausblick auf rund 20 Milliarden Euro Umsatz setzt voraus, dass das Rechenzentrumsgeschäft wie geplant wächst.

Fazit Der Kursrutsch der Infineon-Aktie hat mit der Marktstimmung zu tun, nicht mit neuen Firmenzahlen. Die Prognose steht, die nächsten Quartalszahlen folgen am 3. Februar 2027. Bis dahin bestimmen Nvidia, Zollnachrichten und die Fed-Entscheidung am 9. Dezember das Tempo. Das ist eine Einordnung, keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.

Häufige Fragen zur Infineon-Aktie

Warum ist die Infineon-Aktie so stark gefallen? Laut den geprüften Quellen wegen der Schwäche im Chipsektor, Gewinnmitnahmen nach der Nvidia-Rally und Zollsorgen, nicht wegen einer Firmenmeldung. Wie hoch ist die Prognose von Infineon? Rund 20 Milliarden Euro Umsatz im Geschäftsjahr 2026/27, davon rund 4 Milliarden Euro aus Stromversorgung für Rechenzentren. Wie ist das Kursziel der Analysten? Im Schnitt 80,16 Euro laut Investing.com, die Spanne reicht von 50 bis 124 Euro. Wann sind die nächsten Quartalszahlen? Am 3. Februar 2027.