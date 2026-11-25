Nvidia fiel am Dienstag um 5,9 Prozent, der Philadelphia Semiconductor Index verlor 7,9 Prozent. Dazu kamen eine Abstufung beim Chipausrüster Aixtron durch die UBS sowie Zollsorgen: Nach US-Medienberichten will Washington gerichtlich gekippte Zölle durch neue Maßnahmen ersetzen, betroffen wären unter anderem China und die EU. Höhe und Zeitpunkt sind offen, bestätigt ist nichts. Auf dem Chart rutschte Infineon dabei unter das Novembertief von 44,74 Euro.

Die Bewegung ist damit eine Fortsetzung einer Achterbahnfahrt: Schon am Freitag, dem 20. November, hatte die Aktie rund 8 Prozent verloren und bei etwa 44,4 Euro geschlossen. Dann kam der Montags-Sprung, dann der Absturz. Wer seit Wochenbeginn dabei ist, sitzt auf einem Minus von gut 11 Prozent gegenüber dem Montagsschluss.