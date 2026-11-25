Die Infineon-Aktie (Xetra: IFX, ISIN: DE0006231004) liefert ein Lehrstück über die Macht der Stimmung: Am Montag, dem 23. November, stieg der Kurs nach der Rückkehr von Nvidia-Gründer Jensen Huang um 6,56 Prozent auf 48,42 Euro. Am Dienstag gab das DAX-Mitglied die gesamte Erholung und mehr wieder her: Schlusskurs 43,735 Euro, minus 9,68 Prozent, Tageshoch 48,53 Euro, Tagestief 43,44 Euro. Eine Unternehmensmeldung gab es nicht. Am Mittwochmorgen setzte sich die Schwäche fort: Gegen 09:18 Uhr notierte die Infineon Aktie bei 42,75 Euro, ein weiteres Minus von 2,25 Prozent.
Infineon-Aktie: Minus 9,7 % ohne eigene Nachricht – wer stoppt den Absturz?
Infineon-Aktie: Nach +6,6 % am Montag brach der Kurs am Dienstag um 9,68 % auf 43,735 Euro ein – ohne Firmennews. Was hinter dem Chip-Beben steckt und was die Zahlen sagen.
Steckbrief
- Unternehmen
- Infineon Technologies AG
- Handelssymbol
- IFX (Xetra)
- ISIN
- DE0006231004
- Kurs (Schluss)
- 43,735 Euro
- Tagesspanne 24.11.
- 43,44 bis 48,53 Euro
- Geschäftsjahr
- endet am 30. September
Stand: 24.11.2026, Xetra-Schluss vom 24.11.2026
Der Absturz
Warum fällt die Infineon-Aktie? Nvidia zieht den Chipsektor mit nach unten
Nach Börsenberichten gab es für den Rückschlag keinen Infineon-eigenen Auslöser – umso klarer ist das Muster im Sektor.
Nvidia fiel am Dienstag um 5,9 Prozent, der Philadelphia Semiconductor Index verlor 7,9 Prozent. Dazu kamen eine Abstufung beim Chipausrüster Aixtron durch die UBS sowie Zollsorgen: Nach US-Medienberichten will Washington gerichtlich gekippte Zölle durch neue Maßnahmen ersetzen, betroffen wären unter anderem China und die EU. Höhe und Zeitpunkt sind offen, bestätigt ist nichts. Auf dem Chart rutschte Infineon dabei unter das Novembertief von 44,74 Euro.
Die Bewegung ist damit eine Fortsetzung einer Achterbahnfahrt: Schon am Freitag, dem 20. November, hatte die Aktie rund 8 Prozent verloren und bei etwa 44,4 Euro geschlossen. Dann kam der Montags-Sprung, dann der Absturz. Wer seit Wochenbeginn dabei ist, sitzt auf einem Minus von gut 11 Prozent gegenüber dem Montagsschluss.
|Datum
|Kurs in Euro
|Veränderung
|20.11.2026
|rund 44,4
|rund –8 %
|23.11.2026
|48,42
|+6,56 %
|24.11.2026
|43,735
|–9,68 %
|25.11.2026 (09:18 Uhr)
|42,75
|–2,25 %
Xetra-Schlusskurse laut Börsenberichten; Freitagswert weicht zwischen Quellen ab (–7,9 % bis –8,5 %); Mittwoch: Stand 09:18 Uhr.
Quelle: Börsendaten, Zusammenstellung aktiencheck.de
Was sagen die Infineon Zahlen? Rekordumsatz und ein 20-Milliarden-Ausblick
Dass das Geschäft nicht das Problem ist, zeigt der Blick auf die Zahlen vom 10. November. Im vierten Geschäftsquartal erreichte Infineon laut Unternehmensangaben einen Umsatz von 4,706 Milliarden Euro, ein Plus von 19 Prozent. Das Segmentergebnis sprang um 56 Prozent auf 1,119 Milliarden Euro, die Segmentmarge lag bei 23,8 Prozent. Für das gesamte Geschäftsjahr 2026 stehen 16,353 Milliarden Euro Umsatz (plus 12 Prozent) und ein Segmentergebnis von rund 3,22 Milliarden Euro, also 19,7 Prozent Marge.
Der Ausblick für das Geschäftsjahr 2027, gerechnet bei 1,15 Dollar je Euro: ein Umsatz von rund 20 Milliarden Euro, also mehr als 20 Prozent Wachstum, eine Segmentmarge in den mittleren 20er-Prozent, Investitionen von 3,0 bis 3,5 Milliarden Euro und ein bereinigter freier Cashflow von rund 2,2 Milliarden Euro. Besonders im Fokus steht das KI-Geschäft: Stromversorgungslösungen für Rechenzentren sollen im Geschäftsjahr 2027 knapp 4 Milliarden Euro Umsatz bringen. Genau hier hängt Infineon am KI-Boom – und reagiert deshalb so empfindlich, wenn Nvidia wackelt.
Wie weit ist die Infineon Aktie vom Hoch entfernt? Mehr als 50 Prozent
Das 52-Wochen-Hoch der Infineon Aktie liegt je nach Quelle bei rund 89 Euro. Mit 43,735 Euro am Dienstagabend steht der Kurs damit mehr als 50 Prozent darunter. Das 52-Wochen-Tief von 33,22 Euro und das Märztief von 35,78 Euro sind allerdings noch ein ganzes Stück entfernt. Zuletzt lieferte Infineon auch Rückenwind für den Kurs aus eigener Hand: Das Aktienrückkaufprogramm wurde am 23. November abgeschlossen, insgesamt wurden rund 7,0 Millionen Aktien für rund 346 Millionen Euro zurückgekauft, im Schnitt zu 49,43 Euro – also über dem aktuellen Kurs.
Was sagen Analysten zur Infineon Aktie? Fast einhellig positiv, aber mit gesenkten Zielen
Nach Auswertung von Marktdaten sehen 23 von 25 beobachtenden Häusern die Aktie auf „Kaufen“, zwei auf „Halten“, keines auf „Verkaufen“. Das durchschnittliche Kursziel liegt laut dieser Auswertung bei rund 80 Euro, die Spanne reicht von 50 bis 124 Euro. Allerdings haben mehrere Häuser ihre Ziele nach den Zahlen im November gekappt. Die Zahl der Analysten und die Zielwerte unterscheiden sich je nach Datenanbieter leicht. Das sind Urteile Dritter und keine Einschätzung von aktiencheck.de.
Welche Termine sind für die Infineon-Aktie wichtig? Bis Februar ist es ruhig
FAQ zur Infineon Aktie
Warum ist die Infineon-Aktie am 24. November so stark gefallen? Nach Börsenberichten gab es keine Unternehmensnachricht. Treiber waren der Rückschlag bei Nvidia (–5,9 %), ein Minus von 7,9 % im Halbleiterindex und Zollsorgen. Infineon schloss 9,68 % tiefer bei 43,735 Euro.
Wie hoch ist der Infineon Kurs aktuell? Am Mittwoch um 09:18 Uhr notierte die Aktie auf Xetra bei 42,75 Euro, ein Minus von 2,25 Prozent zum Vortagesschluss.
Wie waren die letzten Infineon Quartalszahlen? Im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2026 lag der Umsatz bei 4,706 Milliarden Euro, das Segmentergebnis bei 1,119 Milliarden Euro (Marge 23,8 Prozent).
Zahlt Infineon eine Dividende? Nach Berichten wird für das Geschäftsjahr 2026 eine Dividende von 0,38 Euro je Aktie vorgeschlagen (Vorjahr 0,35 Euro); die Hauptversammlung ist für den 25. Februar 2027 angesetzt.
Wann gibt es die nächsten Zahlen? Infineon legt die Zahlen zum ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 am 3. Februar 2027 vor.
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