Warum fällt die Infineon-Aktie heute? Vor allem wegen der Schwäche bei Chip- und KI-Werten nach der Montags-Rally. Eine eigene Unternehmensnachricht gibt es nicht.

Wie lautet das Kursziel der Analysten für die Infineon-Aktie? Im Durchschnitt rund 81 Euro laut InvestingPro, die Spanne einzelner Häuser reicht von 65 bis 100 Euro. Das sind Einschätzungen Dritter.

Zahlt die Infineon-Aktie Dividende? Vorgeschlagen sind 0,38 Euro je Aktie, die Hauptversammlung ist am 25. Februar 2027.

Wann kommen die nächsten Infineon-Zahlen? Am 3. Februar 2027 mit dem ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027.