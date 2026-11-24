Die Infineon-Aktie (ISIN: DE0006231004, Handelssymbol: IFX) ist am Dienstag der größte Verlierer im DAX: Um 15:42 Uhr kostet das Papier 45,57 Euro, ein Minus von 5,9 Prozent, bei einem Umsatz von mehr als 2,3 Millionen Aktien – damit ist Infineon laut finanzen.at auch der meistgehandelte DAX-Wert des Tages. Nach der Euphorie vom Montag, als die Rückkehr von Jensen Huang an die Nvidia-Spitze die Chipwerte beflügelte, folgt der Kater. Die Infineon-Aktie wird damit wieder zur Wippe der KI-Stimmung.
Infineon-Aktie: Minus 5,9 Prozent nach der Huang-Rally – Strohfeuer oder Atempause im Chip-Zyklus?
Nach dem Sprung vom Montag fällt die Infineon-Aktie als DAX-Schlusslicht um 5,9 Prozent auf 45,57 Euro. Rekordquartal, 20-Milliarden-Ausblick und Kurs unter 50 Euro: das große Bild.
Steckbrief
- Unternehmen
- Infineon Technologies AG
- Ticker
- IFX (Xetra), DAX
- ISIN
- DE0006231004
- Konsens-Kursziel
- rund 81 €
- Dividendenvorschlag
- 0,38 € (Vorjahr 0,35 €)
- Nächste Zahlen
- 3. Februar 2027
Stand: 24.11.2026, Kurse Xetra, intraday, verzögert
Der Auslöser
Warum fällt die Infineon-Aktie heute?
Montag Rally, Dienstag Rückschlag: Wenn eine Aktie innerhalb von drei Handelstagen um 8,5 Prozent fällt, um 6,6 Prozent steigt und wieder knapp 6 Prozent verliert, geht es nicht mehr um Bilanzen, sondern um Stimmung.
Eine eigene Nachricht gibt es nicht. Laut dpa-AFX fehlten dem Aufschwung bei den deutschen KI-Werten am Dienstag die Anschlusskäufe, Infineon und Siemens Energy zählten zu den Profiteuren der Nvidia-Rally und gaben nun besonders nach. Zusätzlichen Druck brachte eine Verkaufsempfehlung der UBS für den Anlagenbauer Aixtron, dessen Aktie rund 10 Prozent einbüßte. Der UBS-Analyst hält die erwarteten Umsätze der Branche bis 2029 für zu hoch eingepreist. Der DAX schloss am Montag mit plus 2,2 Prozent nach sechs Verlusttagen in Folge und gibt am Nachmittag rund 0,6 Prozent ab.
Das große Bild
Infineon-Aktie: Wie tief steckt der Chip-Zyklus
Seit dem Rekordhoch von rund 89 Euro im Juni hat die Infineon-Aktie fast die Hälfte ihres Werts verloren. Ende Oktober bildete sich ein sogenanntes Death Cross, bei dem die 50-Tage-Linie die 200-Tage-Linie nach unten kreuzt. Die Gründe liegen im gesamten Sektor: Zweifel an der Nachhaltigkeit der KI-Investitionen, gestiegene Zinserwartungen und Zollfragen belasten die Halbleiterwerte seit Wochen. Dass Infineon operativ glänzt, reicht derzeit nicht, um den Kurs zu stützen.
Quartalszahlen
Infineon Quartalszahlen: Rekord bei Umsatz und Marge
Die Zahlen vom 10. November lesen sich stark. Beim Nettogewinn und beim Free Cashflow blieb das Unternehmen allerdings hinter den Erwartungen zurück.
|Kennzahl
|Q4 GJ 2026
|Geschäftsjahr 2026
|Umsatz
|4,706 Mrd. € (+19 %)
|16,353 Mrd. €
|Segmentergebnis
|1,119 Mrd. € (+56 %)
|3,22 Mrd. €
|Segmentmarge
|23,8 %
|19,7 %
|Bereinigter Gewinn je Aktie
|0,60 €
|1,73 €
|Nettogewinn
|532 Mio. €
|1,512 Mrd. € (+49 %)
Geschäftsjahresende 30.09. Segmentergebnis und Free Cashflow nach Unternehmensdefinition.
Quelle: Infineon, Q4-Mitteilung vom 10.11.2026
Für das Geschäftsjahr 2027 peilt Infineon bei einem Wechselkurs von 1,15 US-Dollar je Euro rund 20 Milliarden Euro Umsatz an, ein Plus von mehr als 20 Prozent, mit einer Segmentmarge im mittleren 20-Prozent-Bereich. Allein der Umsatz mit Stromversorgung für Rechenzentren soll auf knapp 4 Milliarden Euro steigen. Die Investitionen sollen 3,0 bis 3,5 Milliarden Euro betragen. Rechnerisch braucht Infineon dafür in den Quartalen zwei bis vier jeweils rund 5,1 Milliarden Euro Umsatz, also fast jedes Quartal einen neuen Rekord.
Der Rückkauf
Infineon-Aktie: Warum das Ende des Rückkaufprogramms zählt
Hinzu kommt ein technischer Faktor. Infineon hat sein Rückkaufprogramm 2026/03 abgeschlossen: 7,0 Millionen Aktien für rund 346 Millionen Euro, im Schnitt zu 49,43 Euro. Das Programm bediente Mitarbeiterbeteiligungen und war keine Rückführung an Aktionäre. Mit dem Ende fällt ein täglicher Käufer weg, der zuletzt bis zu rund eine Million Aktien am Tag abnahm. Der aktuelle Kurs liegt zudem unter dem Durchschnittskurs des Programms.
Die Analysten
Infineon-Aktie Kursziel: Was die Banken sagen
Die Analystenlage bleibt freundlich. Laut InvestingPro empfehlen 22 von 24 Analysten die Aktie zum Kauf, keiner zum Verkauf, das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 81 Euro. Nach den Zahlen senkten mehrere Häuser ihre Ziele, behielten aber ihre Einstufungen. Kursziele sind Einschätzungen Dritter und keine Prognose von aktiencheck.de.
|Haus
|Einstufung
|Kursziel
|Datum
|Berenberg
|Buy
|100 €
|10./11.11.2026
|Bernstein
|Outperform
|82 €
|23.11.2026
|JPMorgan
|Overweight
|80 € (zuvor 96 €)
|11.11.2026
|Bank of America
|Buy
|80 € (zuvor 88 €)
|11.11.2026
|Deutsche Bank
|Buy
|75 € (zuvor 85 €)
|12.11.2026
|Jefferies
|Buy
|74 € (zuvor 96 €)
|10./11.11.2026
|Redburn
|Buy
|65 €
|23.11.2026
Quelle: dpa-AFX, finanzen.net, InvestingPro; Stand 10. bis 23.11.2026
Die Marken
Infineon-Aktie: Wo der Chart Halt sucht
Charttechnisch liegt die erste Unterstützung bei 44,4 bis 44,7 Euro, den Tiefs vom 20. und 5. November, darunter beim Hoch aus 2021 von 43,85 Euro. Nach oben warten Widerstände bei rund 50 bis 51 Euro (20-Tage-Linie), bei 54,5 bis 55 Euro (50-Tage-Linie) und bei 57 bis 57,7 Euro (200-Tage-Linie und Abwärtstrendlinie).
FAQ
Häufige Fragen zur Infineon-Aktie
Warum fällt die Infineon-Aktie heute? Vor allem wegen der Schwäche bei Chip- und KI-Werten nach der Montags-Rally. Eine eigene Unternehmensnachricht gibt es nicht.
Wie lautet das Kursziel der Analysten für die Infineon-Aktie? Im Durchschnitt rund 81 Euro laut InvestingPro, die Spanne einzelner Häuser reicht von 65 bis 100 Euro. Das sind Einschätzungen Dritter.
Zahlt die Infineon-Aktie Dividende? Vorgeschlagen sind 0,38 Euro je Aktie, die Hauptversammlung ist am 25. Februar 2027.
Wann kommen die nächsten Infineon-Zahlen? Am 3. Februar 2027 mit dem ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027.
Fazit
Infineon-Aktie: Stark im Geschäft, schwach im Chart
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