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Infineon Aktie meldet sich zurück: Vier Milliarden Euro mit Strom für den KI-Boom?

aktiencheck.de Redaktion 19.11.2026, 20:46 2 Min. ZertifikateJournal

Infineon peilt nach einem Rekordquartal 20 Milliarden Euro Umsatz an – rund vier Milliarden davon sollen aus der Stromversorgung für Rechenzentren kommen.

Bild: Infineon Technologies AG

Von fast 90 auf zeitweise weniger als 45 Euro: Die Aktie von Infineon (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker: IFX) hat in den vergangenen Monaten deutlich Federn gelassen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung. Vor allem Zweifel an der Nachhaltigkeit der milliardenschweren Investitionen in künstliche Intelligenz hätten Spuren hinterlassen. Hinzu seien Sorgen über strengere Regulierungen sowie eine zwischenzeitliche Schwäche im Halbleitersektor gekommen. Mit den jüngsten Quartalszahlen könnte sich das Blatt nun jedoch wenden. Der Münchner Halbleiterhersteller habe ein Rekordergebnis präsentiert und zugleich einen ausgesprochen optimistischen Blick nach vorne gewagt. Für das laufende Geschäftsjahr 2026/27 peile der Konzern einen Umsatz von rund 20 Mrd. Euro an. Das wären rund 3,65 Mrd. Euro mehr als im gerade abgeschlossenen Geschäftsjahr. Treiber sollten vor allem Halbleiterlösungen für Rechenzentren, den Ausbau der Energieinfrastruktur, Elektromobilität und softwaredefinierte Fahrzeuge sein. Besonders bemerkenswert: Allein das Geschäft mit Leistungshalbleitern für Rechenzentren solle künftig rund vier Mrd. Euro zum Konzernumsatz beitragen. Damit werde deutlich, dass Infineon vom KI-Boom nicht nur indirekt profitiere. Die Münchner würden eine Schlüsselkomponente für die Stromversorgung moderner Rechenzentren liefern. Je leistungsfähiger die KI-Anwendungen würden, desto höher steige auch der Bedarf an entsprechender Energieinfrastruktur und den dafür benötigten Halbleitern. Noch wichtiger für Anleger dürfte sein, dass Infineon nicht nur mehr Umsatz, sondern auch höhere Gewinne erwarte. Für das laufende Geschäftsjahr habe Vorstandschef Jochen Hanebeck eine weitere deutliche Steigerung der Ertragskraft in Aussicht gestellt. Die Zahlen zum vierten Quartal würden einen Vorgeschmack darauf geben: Das Segmentergebnis habe um 56% auf 1,12 Mrd. Euro zugelegt, während der Umsatz um 19% auf 4,71 Mrd. Euro gestiegen sei. An der Börse seien die Neuigkeiten entsprechend gut angekommen. Die Aktie habe nach den Zahlen kräftig zugelegt. Unterstützung habe sie zudem von Analystenseite erhalten. Zwar seien im Zuge der jüngsten Branchenkorrektur vereinzelt Kursziele gesenkt worden. Häuser wie JPMorgan sähen die Talsohle inzwischen aber als durchschritten an. Wer dieser Einschätzung folgen wolle, könne einen Blick auf einen kurzlaufenden Discount Call von Morgan Stanley werfen. Das Papier (ISIN: DE000MM0CRL6, WKN: MM0CRL) werde im Dezember zu 5,00 Euro zurückgezahlt, sofern die Infineon-Aktie am Bewertungstag mindestens 45 Euro koste. Bei einem Briefkurs von rund 4,37 Euro errechne sich daraus eine Renditechance von 14,4%. Hochgerechnet auf zwölf Monate entspreche das nach Angaben der Experten rund 180%. Der Strike – auf oder unter diesem Niveau verfalle der Schein am Laufzeitende wertlos – sei bei 40 Euro eingezogen worden. (Ausgabe 46/2026) Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.

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