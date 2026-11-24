Gestern Gewinner, heute Verlierer: Die Infineon Aktie notiert am Dienstagvormittag bei 47,23 Euro, ein Minus von rund 2,5 Prozent. Der Münchner Halbleiterkonzern gibt damit einen Teil des kräftigen Gewinns vom Montag wieder ab. Auf den Finanzportalen gehört Infineon zu den fünf meistgesuchten Aktien des Tages.
Infineon Aktie: Erst plus 6,6 Prozent, jetzt der Rückschlag – was von der Huang-Rally bleibt
Die Infineon Aktie verliert am Dienstagvormittag rund 2,5 Prozent auf 47,23 Euro und gehört zu den meistgesuchten Aktien des Tages. Am Montag war der Chipkonzern nach einer Kaufempfehlung und der Nvidia-Rally einer der stärksten DAX-Werte. Die Analysten sehen den Kurs deutlich höher.
Die Bewegung
Drei Tage, drei Richtungen
Am Freitag war die Aktie im Ausverkauf der Chipwerte um 8,5 Prozent auf 44,42 Euro gefallen. Am Montag sprang sie um 6,56 Prozent auf 48,42 Euro, getrieben von der Rückkehr von Nvidia-Chef Jensen Huang und einer Kaufempfehlung von Redburn mit einem Ziel von 65 Euro. Am Dienstag geben Chipwerte weltweit wieder nach, Nvidia verliert vorbörslich rund vier Prozent. Unsere Lesart: Nach dem schnellen Gewinn nehmen Anleger einen Teil mit.
Die Perspektive
Chips für Roboter und ein Ziel von 82 Euro
Operativ gibt es Neues: Infineon passt Chiptechnik aus dem Autogeschäft für humanoide Roboter an. Bernstein bestätigte am Montag die Einstufung Outperform mit einem Kursziel von 82 Euro. Die Bank of America hatte ihr Ziel am 11. November von 88 auf 80 Euro gesenkt. Das Bernstein-Ziel liegt rund 74 Prozent über dem aktuellen Kurs (eigene Rechnung). Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Vom 52-Wochen-Hoch bei 89,55 Euro hat die Aktie fast die Hälfte verloren.
Einordnung der Redaktion: Die Infineon Aktie hängt derzeit stärker an der Stimmung für Chipwerte als am eigenen Geschäft. Die Analysten sehen viel Luft nach oben, der Kurs hat seit dem Sommer aber gezeigt, wie wenig solche Ziele kurzfristig tragen. Entscheidend ist, ob das Tief vom Freitag bei gut 44 Euro hält.
FAQ
Häufige Fragen zur Infineon Aktie
Warum fällt die Infineon Aktie heute?
Nach dem Plus von 6,6 Prozent am Montag geben Chipwerte am Dienstag weltweit nach. Eine eigene negative Meldung liegt nicht vor.
Was sagen Analysten zur Infineon Aktie?
Redburn nennt 65 Euro mit Kaufempfehlung, Bernstein 82 Euro mit Outperform.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Infineon Aktie?
ISIN DE0006231004, WKN 623100. Handelssymbol an deutschen Börsen: IFX. US-Handelssymbol (ADR): IFNNY.
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