Infineon Aktie: Erst plus 6,6 Prozent, jetzt der Rückschlag – was von der Huang-Rally bleibt

aktiencheck.de Redaktion 24.11.2026, 11:19 2 Min.

Die Infineon Aktie verliert am Dienstagvormittag rund 2,5 Prozent auf 47,23 Euro und gehört zu den meistgesuchten Aktien des Tages. Am Montag war der Chipkonzern nach einer Kaufempfehlung und der Nvidia-Rally einer der stärksten DAX-Werte. Die Analysten sehen den Kurs deutlich höher.

Bild: Infineon Technologies AG (Pressebild zur Pressemitteilung vom 9.11.2026, infineon.com); Ausschnitt: aktiencheck.de

Gestern Gewinner, heute Verlierer: Die Infineon Aktie notiert am Dienstagvormittag bei 47,23 Euro, ein Minus von rund 2,5 Prozent. Der Münchner Halbleiterkonzern gibt damit einen Teil des kräftigen Gewinns vom Montag wieder ab. Auf den Finanzportalen gehört Infineon zu den fünf meistgesuchten Aktien des Tages. Kurs der Infineon Aktie am Vormittag 47,23 EUR Tagesverlust −2,45 % Kursziel Redburn mit Kaufempfehlung 65 EUR Kursziel Bernstein, Outperform 82 EUR Quelle : Investing.com (10:34 Uhr); aktiencheck.de; Bernstein; Redburn Die Bewegung Drei Tage, drei Richtungen Am Freitag war die Aktie im Ausverkauf der Chipwerte um 8,5 Prozent auf 44,42 Euro gefallen. Am Montag sprang sie um 6,56 Prozent auf 48,42 Euro, getrieben von der Rückkehr von Nvidia-Chef Jensen Huang und einer Kaufempfehlung von Redburn mit einem Ziel von 65 Euro. Am Dienstag geben Chipwerte weltweit wieder nach, Nvidia verliert vorbörslich rund vier Prozent. Unsere Lesart: Nach dem schnellen Gewinn nehmen Anleger einen Teil mit. Die Perspektive Chips für Roboter und ein Ziel von 82 Euro Operativ gibt es Neues: Infineon passt Chiptechnik aus dem Autogeschäft für humanoide Roboter an. Bernstein bestätigte am Montag die Einstufung Outperform mit einem Kursziel von 82 Euro. Die Bank of America hatte ihr Ziel am 11. November von 88 auf 80 Euro gesenkt. Das Bernstein-Ziel liegt rund 74 Prozent über dem aktuellen Kurs (eigene Rechnung). Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Vom 52-Wochen-Hoch bei 89,55 Euro hat die Aktie fast die Hälfte verloren. Was für die Infineon Aktie spricht Kaufempfehlung von Redburn mit 65 Euro

Bernstein bleibt bei Outperform und 82 Euro

Neues Anwendungsfeld humanoide Roboter

Kurs über dem Tief vom Freitag Was Anleger bedenken sollten Chipwerte am Dienstag wieder schwach

Fast die Hälfte unter dem 52-Wochen-Hoch

Bank of America hat das Ziel gesenkt

Zweifel an KI-Investitionen belasten den Sektor Einordnung der Redaktion: Die Infineon Aktie hängt derzeit stärker an der Stimmung für Chipwerte als am eigenen Geschäft. Die Analysten sehen viel Luft nach oben, der Kurs hat seit dem Sommer aber gezeigt, wie wenig solche Ziele kurzfristig tragen. Entscheidend ist, ob das Tief vom Freitag bei gut 44 Euro hält. FAQ Häufige Fragen zur Infineon Aktie Warum fällt die Infineon Aktie heute?

Nach dem Plus von 6,6 Prozent am Montag geben Chipwerte am Dienstag weltweit nach. Eine eigene negative Meldung liegt nicht vor. Was sagen Analysten zur Infineon Aktie?

Redburn nennt 65 Euro mit Kaufempfehlung, Bernstein 82 Euro mit Outperform. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Infineon Aktie?

ISIN DE0006231004, WKN 623100. Handelssymbol an deutschen Börsen: IFX. US-Handelssymbol (ADR): IFNNY.

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