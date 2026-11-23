Die Infineon-Aktie (ISIN: DE0006231004, FSE: IFX) liefert am Montag die Schlagzeile des DAX-Tages: Der Chipkonzern aus Neubiberg springt zeitweise um bis zu sechs Prozent nach oben und steht an der Spitze des Index. Nach dem Ausverkauf am Freitag, als das Papier rund 8,5 % auf 44,02 Euro verlor und ein Sechsmonatstief markierte, greifen Anleger wieder zu. Der Kurs liegt am Nachmittag bei rund 47 Euro – und damit noch immer fast die Hälfte unter dem Juni-Hoch.
Infineon-Aktie: Kurssprung nach dem Crash - Wendepunkt oder Strohfeuer?
Infineon-Aktie erholt sich am Montag um bis zu 6 %, nachdem sie sich seit dem Juni-Hoch fast halbiert hat. Redburn sieht 65 Euro – was Rekordzahlen und 20-Milliarden-Ziel wert sind.
Steckbrief
- Unternehmen
- Infineon Technologies AG
- Handelssymbol
- IFX (Xetra)
- ISIN
- DE0006231004
- Börsenwert
- rund 59 Mrd. € (Stand Freitag)
- Dividende
- 0,38 € vorgeschlagen (Vorjahr 0,35 €)
Stand: 23.11.2026, Intraday-Werte, uneinheitliche Quellenlage; Schlusskurs lag noch nicht vor
Die Infineon-Aktie im Fokus
Warum steigt die Infineon-Aktie am Montag so stark?
Der Montag folgt auf eine der schlechtesten Börsenwochen Europas seit über einem Jahr – und auf eine fast schon trotzige Gegenbewegung.
Mehrere Faktoren fallen zusammen. Erstens die technische Erholung: Nach sechs Verlusttagen in Folge beendet der DAX seine Talfahrt und steigt um rund 0,9 % auf rund 25.000 Punkte, die dpa-AFX-Analyse spricht von einer „Erholung auf Bewährung“. Zweitens ein frischer Analystenimpuls: Rothschild & Co Redburn nimmt die Bewertung mit „Buy“ und einem Kursziel von 65 Euro wieder auf. Drittens läuft bei Infineon ein Aktienrückkauf: Bis zu 7 Millionen Aktien für bis zu 450 Millionen Euro, rund 2,4 Millionen davon sind laut Berichten schon erworben, das Programm endet spätestens am 27. November. Die Aktien dienen Mitarbeiterprogrammen.
Wie stark der Sprung am Ende ausfällt, ist offen: Je nach Uhrzeit und Handelsplatz schwanken die genannten Gewinne zwischen rund 2,5 und über 6 %.
Die Zahlen
Wie gut sind die Zahlen von Infineon wirklich?
Das Paradoxe an dem Absturz: Operativ hat Infineon geliefert. Am 10. November legte der Konzern Zahlen für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr 2026 vor. Der Umsatz im Schlussquartal betrug 4,706 Milliarden Euro, ein Plus von 13 % zum Vorquartal. Das Segmentergebnis lag bei 1,119 Milliarden Euro, die Marge bei 23,8 %. Im Gesamtjahr kam Infineon auf 16,353 Milliarden Euro Umsatz (+12 %) und einen bereinigten Free Cashflow von 1,925 Milliarden Euro.
|Kennzahl
|Geschäftsjahr 2026
|Ausblick 2027
|Umsatz
|16,353 Mrd. €
|rund 20 Mrd. €
|Segmentmarge Q4
|23,8 %
|Mitte der 20er
|Bereinigter Free Cashflow
|1,925 Mrd. €
|rund 2,2 Mrd. €
|Investitionen
|–
|3,0–3,5 Mrd. €
Alle Zahlen laut Unternehmensmeldung, wie von boerse-global.de wiedergegeben.
Quelle: boerse-global.de, Unternehmensangaben vom 10.11.2026
Der Ausblick ist der eigentliche Treiber der Fantasie: Für das Geschäftsjahr 2027 peilt Infineon einen Umsatz von rund 20 Milliarden Euro an, ein Wachstum von mehr als 20 %. Aus dem Geschäft mit Strom für KI-Rechenzentren erwartet das Management nahezu 4 Milliarden Euro Umsatz. Die Dividende soll auf 0,38 Euro je Aktie steigen, die Hauptversammlung ist für den 25. Februar 2027 angesetzt.
Der Absturz
Warum ist die Infineon-Aktie fast halbiert worden?
Seit dem Juni-Hoch von rund 88 bis 90 Euro, je nach Quelle Schluss- oder Tageshoch, hat die Infineon-Aktie nach Rechnungen der Quellen rund 47 bis 48 % verloren. Der Grund ist weniger das eigene Geschäft als die Stimmung im gesamten KI-Sektor. Bank of America nannte zuletzt Bedenken zu den KI-Investitionen als Belastung; wallstreet-online verweist auf Nvidia-Meldungen zu Prüfungen und zum China-Geschäft, Zweifel am Tempo des US-Rechenzentrumsbaus und Zinssorgen. Der Stoxx Europe 600 Technology steht laut dpa-AFX fast 17 % unter seinem Oktober-Hoch.
Analystenstimmen
Was sagen Analysten zur Infineon-Aktie und zum Kursziel?
Die Kursziele stammen von Dritten, nicht von aktiencheck.de. Redburn setzt auf 65 Euro und sieht damit rund 40 % Potenzial. Die Bank of America senkte ihr Ziel am 11. November auf 80 Euro, bleibt aber bei „Buy“. Der Konsens liegt laut MarketScreener bei rund 80,79 Euro (24 Analysten, Stand 20. November).
|Bank / Quelle
|Einstufung
|Kursziel
|Rothschild & Co Redburn (23.11.)
|Buy
|65 €
|Bank of America (11.11.)
|Buy
|80 €
|Konsens MarketScreener (24 Analysten)
|Buy
|80,79 €
Einstufungen und Ziele laut den genannten Quellen.
Quelle: boerse-express.com, aktiencheck.de, MarketScreener
Auch bei der Bewertung hat sich viel bewegt. Nach MarketScreener-Schätzungen liegt das KGV für 2026 bei 52,2, für 2027 aber nur noch bei 18,9 – vorausgesetzt, der erwartete Gewinnsprung auf rund 3,1 Milliarden Euro klappt.
Termine
Was kommt für die Infineon-Aktie als Nächstes?
27. November
Spätestens dann endet der laufende Aktienrückkauf.
9. Dezember
Die US-Notenbank entscheidet über die Zinsen; der Markt rechnet laut Berichten mit einer Erhöhung.
Anfang Februar 2027
Zahlen zum ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 (2. oder 3. Februar je nach Quelle).
25. Februar 2027
Hauptversammlung mit Beschluss über die vorgeschlagene Dividende von 0,38 Euro.
FAQ zur Infineon-Aktie
Warum steigt die Infineon-Aktie heute? Eine technische Erholung am Gesamtmarkt, die Redburn-Kaufempfehlung mit 65 Euro Kursziel und der laufende Aktienrückkauf stützen das Papier.
Wie hoch ist die Dividende der Infineon-Aktie? Vorgeschlagen sind 0,38 Euro je Aktie nach 0,35 Euro im Vorjahr; die Hauptversammlung entscheidet am 25. Februar 2027.
Was sagen Analysten zum Kursziel der Infineon-Aktie? Redburn nennt 65 Euro, die Bank of America 80 Euro; der MarketScreener-Konsens liegt bei rund 80,79 Euro.
Wie hoch ist die Bewertung der Infineon-Aktie? Das KGV 2027e liegt laut MarketScreener bei 18,9.
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