Mehrere Faktoren fallen zusammen. Erstens die technische Erholung: Nach sechs Verlusttagen in Folge beendet der DAX seine Talfahrt und steigt um rund 0,9 % auf rund 25.000 Punkte, die dpa-AFX-Analyse spricht von einer „Erholung auf Bewährung“. Zweitens ein frischer Analystenimpuls: Rothschild & Co Redburn nimmt die Bewertung mit „Buy“ und einem Kursziel von 65 Euro wieder auf. Drittens läuft bei Infineon ein Aktienrückkauf: Bis zu 7 Millionen Aktien für bis zu 450 Millionen Euro, rund 2,4 Millionen davon sind laut Berichten schon erworben, das Programm endet spätestens am 27. November. Die Aktien dienen Mitarbeiterprogrammen.